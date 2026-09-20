ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Today LIVE: दिवसाच्या सुरुवातीलाच भारताला मिळालं 'सिल्हर मेडल'; हॉकीतही 19-0 नं दणक्यात सुरुवात

Asian Games 2026 Today Live Update
Asian Games 2026 Today LIVE (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:16 AM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 9:37 AM IST

Choose ETV Bharat

नागोया (जपान) Asian Games 2026 Today Live Update : जपानमधील आयची-नागोया इथं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 चं अधिकृत उद्घाटन झालं आहे. यानंतर आज स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडू विविध खेळांमधील अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी होतील. भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघ आपापल्या गटातील सामन्यांनी आपल्या स्पर्धांना सुरुवात करतील, तर भारतीय महिला क्रिकेट संघ उपांत्य फेरीत बांगलादेशचा सामना करेल. भारतीय संघ विविध नेमबाजी स्पर्धांमध्येही खेळताना दिसेल.

जपानमधील आयची-नागोया इथं 20 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 503 खेळाडू (269 पुरुष आणि 234 महिला) सहभागी होत आहेत. हे खेळाडू 34 वेगवेगळ्या खेळांमध्ये स्पर्धा करत आहेत. ॲथलेटिक्समध्ये सर्वाधिक 74 खेळाडू आहेत. मैदानी खेळांमधील भारताच्या पदकांच्या आशाही या मोठ्या तुकडीवर अवलंबून असतील. 40 खेळाडूंसह फील्ड हॉकी हा इतर प्रमुख खेळांपैकी एक आहे. भारत क्रिकेट आणि नेमबाजीमध्ये प्रत्येकी 30 खेळाडूंसह सहभागी होत आहे, तर कबड्डीमध्ये 24 सदस्यीय संघ असेल. भारतानं 2022 च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी 661 खेळाडूंचा संघ पाठवला होता. मागील स्पर्धेच्या तुलनेत हा संघ लहान होता. तरीही, भारतानं हांगझूमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत एकूण 106 पदकं जिंकली, जी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली.

LIVE FEED

9:35 AM, 20 Sep 2026 (IST)

भारताला महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात रौप्य पदक

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात रौप्य पदक पटकावलं. आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे पहिलं पदक आहे. एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर आणि विदर्शा विनोद यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि भारतानं चीननंतर दुसरं स्थान पटकावलं.

9:28 AM, 20 Sep 2026 (IST)

हॉकीमध्ये उझबेकिस्तानचा 19-0 नं पराभव

महिलांच्या हॉकी पूल सामन्यात भारतानं उझबेकिस्तानला 19-0 नं एकतर्फा हरवले. सहाव्या मिनिटाला लालरेम्सियामी, आठव्या, 22व्या, 26व्या, 33व्या, 37व्या, 38व्या, 41व्या आणि 54व्या मिनिटाला दीपिका, 12व्या, 42व्या आणि 54व्या मिनिटाला इशिकानं, 13व्या मिनिटाला बलजीत कौरनं, 18व्या आणि 29व्या मिनिटाला नेहानं, 43व्या आणि 51व्या मिनिटाला लालथनलुआंगीनं, 44व्या मिनिटाला साक्षी राणानं, 45व्या मिनिटाला नवनीत कौरनं आणि 23व्या मिनिटाला ऋतुजा पिसाळनं गोल केले. या सामन्यात एकट्या दीपिकानं आठ गोल करुन एक विश्वविक्रम केला आहे. एकाच सामन्यात केलेले हे सर्वाधिक वैयक्तिक गोल आहेत.

9:21 AM, 20 Sep 2026 (IST)

टेबल टेनिसमध्ये भारताकडून इंडोनेशियाचा पराभव

भारतानं महिलांच्या सांघिक टेबल टेनिस स्पर्धेची सुरुवात विजयानं केली. त्यांनी इंडोनेशियाविरुद्धचा आपला पहिला गट फेरीतील सामना 3-0 नं जिंकला. श्रीजा अकुला, दिया चितळे आणि यशस्विनी यांनी आपापले एकेरीचे सामने जिंकले. भारतीय संघ आता दुपारी 12:30 वाजता सिंगापूरविरुद्ध खेळेल.

9:14 AM, 20 Sep 2026 (IST)

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्समध्ये पदक निश्चित

भारताच्या सुचिका तारियालनं पारंपरिक 60 किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत मंगोलियन खेळाडूला पराभूत करुन उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे, ज्यात ती किमान कांस्यपदक जिंकेल.

Last Updated : September 20, 2026 at 9:37 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 TODAY INDIA EVENTS
आशियाई क्रीडा स्पर्धा लाईव्ह सामने
भारतीय महिला क्रिकेट संघ सामना
आशियाई खेळ भारताचे पदक
ASIAN GAMES 2026 TODAY LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.