ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Today LIVE: उपांत्यपूर्व सामना न खेळताच भारत सेमीफायनलमध्ये; बॉक्सिंगमध्ये लव्हलिना उपांत्य फेरीत

Asian Games 2026 Today LIVE
Asian Games 2026 Today LIVE (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 9:11 AM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 10:31 AM IST

Choose ETV Bharat

आयची-नागोया (जपान) Asian Games Today LIVE : 2026 आशियाई खेळांच्या नवव्या दिवशी भारताचं वेळापत्रक खूपच व्यस्त असणार असून, सर्वांचं लक्ष प्रामुख्यानं ॲथलेटिक्स ट्रॅकवर असेल. दिवसाच्या सुरुवातीला मनू भाकर आणि ईशा सिंग महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल रॅपिड सांघिक अंतिम फेरीत भारताच्या पदकाच्या आशा वाढवतील, पण खरी उत्कंठा संध्याकाळी पाहायला मिळेल. सीमा आणि सानिया यादव थाळीफेकच्या अंतिम फेरीत, तर विथ्या रामराज आणि अनु राघवन 400 मीटर हर्डल्स शर्यतीच्या अंतिम फेरीत स्पर्धा करतील. अविनाश साबळे, श्रीशंकर मुरली, रोहित यादव आणि यशवीर सिंग हे देखील आपापल्या अंतिम फेऱ्यांमध्ये पदकांसाठी प्रयत्न करतील, तर महिलांच्या 4x100 मीटर रिलेच्या रोमांचक समाप्तीसह दिवसाची सांगता होईल.

LIVE FEED

10:30 AM, 28 Sep 2026 (IST)

लव्हलिना उपांत्य फेरीत, पदक निश्चित

बॉक्सिंगमध्ये आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे. ऑलिम्पिक पदक विजेती लव्हलिना बोरगोहेन उपांत्य फेरीत पोहोचली आहे. तिनं दक्षिण कोरियाची बॉक्सर सूयॉन सेओंगला 5-0 नं पराभूत केलं. लव्हलिनानं प्रत्येक फेरी जिंकली. तिनं भारतासाठी एक पदक निश्चित केलं आहे. मात्र, तिचं लक्ष आता सुवर्णपदकावर असेल.

10:02 AM, 28 Sep 2026 (IST)

पावसामुळं सामना रद्द; भारतीय संघ उपांत्य फेरीत

2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पुरुष क्रिकेटचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. पाऊस थांबण्याची आणि मैदान सुकण्याची वाट पाहणं शक्य झालं नाही, त्यामुळं सामना पुन्हा सुरु होऊ शकला नाही. असं असूनही, भारतीय संघानं स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

9:31 AM, 28 Sep 2026 (IST)

नेमबाजीमध्ये मनू भाकरकडून पुन्हा एकदा निराशा

मनू भाकरला महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल अंतिम फेरीत स्थान मिळवता आलं नाही. गतविजेत्या भारताला सांघिक स्पर्धेतही पहिल्या तीनमध्ये स्थान मिळवता आलं नाही. ईशा सिंग आठव्या स्थानावर राहून वैयक्तिक अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरली. मनू भाकर 11व्या, तर राही सरनोबत 30व्या स्थानावर राहिली. प्रिसिजन सिरीजच्या दुसऱ्या फेरीत 95 गुण मिळवून मनूची कामगिरी खराब झाली होती.

9:09 AM, 28 Sep 2026 (IST)

स्क्वॉशमध्ये भारतानं चीनला 2-1 नं हरवलं

भारतानं महिलांच्या स्क्वॉश सांघिक स्पर्धेत विजयासह आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या गटातील सामन्यात चीनला 2-1 नं हरवलं. भारताची सुरुवात खराब झाली. चीनच्या यिन जियुआननं शमिना रियाझला निर्णायक पाचव्या गेमपर्यंत झुंजायला लावलं. रियाझनं पहिले दोन गेम जिंकले, पण तिला सामना जिंकता आला नाही आणि एका रोमांचक लढतीत ती 2-3 नं हरली. सामन्याचा स्कोअर 11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 14-12 असा होता.

9:08 AM, 28 Sep 2026 (IST)

पिंकी बलहारानं कुराशमध्ये केलं पदक निश्चित

भारताच्या पिंकी बलहारानं महिलांच्या 78 किलो कुराश स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत शानदार कामगिरी केली. तिनं दक्षिण कोरियाच्या लिम गरमला 3-0 नं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या प्रभावी विजयामुळं पिंकीनं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी किमान एक कांस्यपदक निश्चित केलं आहे. आता उपांत्य फेरी जिंकल्यानंतर, तिचं लक्ष सुवर्ण किंवा रौप्य पदकावर असेल.

Last Updated : September 28, 2026 at 10:31 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
आशियाई खेळा भारताचे सामने
भारतीय क्रिकेट संघ सामना
400 मीटर हर्डल्स शर्यत
ASIAN GAMES 2026 TODAY LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.