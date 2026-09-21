Asian Games 2026 Live Today: भारताला नेमबाजीत आणखी एक पदक; TT मध्ये पाकिस्तानचा धुव्वा
आयची नागोया (जपान) Asian Games 2026 Today Live : आशियाई खेळ 2026 ची भारतासाठी दमदार सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी खेळाडूंनी दोन रौप्यपदकं जिंकली आहेत. सोमवार, 21 सप्टेंबर रोजी, भारतीय खेळाडू देशासाठी आणखी पदकं जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. 21 सप्टेंबर रोजी अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा नियोजित आहेत. नेमबाजीमध्ये, हिमांशू ढिल्लन, पार्थ माने आणि रुद्राक्ष पाटील हे उच्च मानांकित पदक विजेते आहेत, तर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) मध्ये सुचिका तारियाल अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) मध्ये, भारताची सुचिका तारियाल उपांत्य फेरीत सिंगापूरच्या खेळाडूचा सामना करेल. तिनं भारतासाठी आधीच एक पदक मिळवलं आहे आणि आता अंतिम फेरीत सुवर्ण पदकासाठी तिचं लक्ष्य असेल. टेबल टेनिसमध्येही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक मोठी लढत होईल, ज्यात भारतीय महिला संघ सकाळी आणि पुरुष संघ संध्याकाळी खेळेल. याव्यतिरिक्त, भारतीय महिला हॉकी संघ इंडोनेशियाशी, तर पुरुष कबड्डी संघ जपानशी आणि महिला कबड्डी संघ बांगलादेशशी सामना करेल. बॅडमिंटनमध्ये, भारतीय पुरुष संघ बांगलादेशशी सामना करेल आणि बॉक्सिंगमध्ये भारताचा सुमित बंजोंग सिंसिरीचा सामना करेल.
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4x200 मीटर रिलेच्या प्राथमिक फेरीत भारत शेवटच्या स्थानी
पुरुषांच्या 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिलेच्या प्राथमिक फेरीत चीन आणि जपाननं वर्चस्व गाजवलं. दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली, परंतु भारतीय संघ राष्ट्रांमध्ये शेवटच्या स्थानी राहिला. भारतीय जलतरणपटूंच्या वेळेचे टप्पेही जाहीर झाले आहेत. भारतासाठी, वेदांत माधवननं पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली, परंतु अंतिम टप्प्यात त्याचा वेग काहीसा मंदावला.
टेबल टेनिसमध्ये पाकिस्तानचा धुव्वा उडवत भारत उपांत्यपूर्व फेरीत
भारतीय महिला टेबल टेनिस संघानं पाकिस्तानला 3-0 नं पराभूत करुन 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. सुतीर्था मुखर्जी, सिंद्रेला दास आणि श्रीजा अकुला यांनी आपापले सामने सरळ सेट्समध्ये जिंकून पुढील फेरीत प्रवेश केला. पाकिस्ताननं भारतीय खेळाडूंपुढं फारसं आव्हान उभं केलं नाही.
भारतानं जिंकलं आणखी एक रौप्यपदक
भारतानं आपलं तिसरं पदक जिंकलं आहे. भारतीय पुरुष संघानं 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात रौप्यपदक पटकावलं. या प्रकारात चीननं सुवर्ण पदक जिंकलं. चीननं 1899.0 गुणांसह विश्वविक्रम केला, तर भारतानं 1890.1 गुण मिळवले. दक्षिण कोरियानं कांस्यपदक जिंकलं. भारतीय पुरुष संघात रुद्राक्ष पाटील, हिमांशू ढिल्लन आणि राकेश पार्थ यांचा समावेश होता. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीमधील भारताचं हे तिसरं पदक आहे. यापूर्वी, महिला संघानं 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात रौप्यपदक जिंकलं होतं. एलावेनिल वलारिवननं महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तिक स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलं होतं.