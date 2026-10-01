IND vs SL Semifinal LIVE: दसऱ्यापूर्वीच सोनं लुटण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; वैभव करणार पहिली बॅटींग
Published : October 1, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 9:47 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games Semifinal Live : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेचा उपांत्यपूर्व सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर, आता उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी हवामान अखेर निवळलं आहे, ज्यामध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ श्रीलंकेचा सामना करेल. तयारीसाठी भारतीय संघ जपानमध्ये दाखल झाला असून, यजमानांविरुद्ध एक सामना खेळला आहे. श्रीलंकेच्या संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांचा पहिला सामनाही उपांत्यपूर्व फेरीतच होणार होता, परंतु तो सामना पावसामुळं रद्द झाला. परिणामी, ते या उपांत्य फेरीत जपानमधील परिस्थितीत आपला पहिला सामना खेळतील. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत श्रीलंकेच्या संघाचं नेतृत्व साहन अराचिगे करत आहे. या सामन्याचा विजेता सुवर्णपदकाच्या सामन्यात पाकिस्तानचा सामना करेल, ज्यांनी आपल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात बांगलादेशला 6 गडी राखून पराभूत केलं.
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भारताची प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह.
श्रीलंकेचा नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
श्रीलंकेच्या कर्णधारानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या महत्त्वपूर्ण उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारत प्रथम फलंदाजी करेल. दोन्ही संघ सामना जिंकत अंतिम सामन्यात स्थान मिळवण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.
भारतीय संघाचं श्रीलंकेविरुद्ध वर्चस्व
आतापर्यंतच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय क्रिकेट संघानं श्रीलंकेवर वर्चस्व गाजवलं असून, आमनेसामनेच्या सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचंच पारडं जड आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात एकूण 33 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतीय संघानं 23, तर श्रीलंकेनं केवळ 9 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना रद्द झाला आहे. दोन्ही संघांमध्ये तटस्थ मैदानांवर एकूण पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतीय संघानं दोन, तर श्रीलंकेच्या संघानं तीन सामने जिंकले आहेत.
सामन्यासाठी श्रीलंकेचा संघ
अशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कर्णधार), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियास्कंथ, नुवान तुषारा, थारिंडु रत्नायके, वानुजा सहन, सोहन डी लिवरा, गरुका संकेथ.
सामन्यासाठी भारतीय संघ
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम.
उपांत्य फेरीत भारताचा सामना श्रीलंकेशी होणार
2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल, ज्यामध्ये भारतीय संघ 3 ऑक्टोबर रोजी सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान मिळवण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.