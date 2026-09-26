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Asian Games 2026 Today LIVE: भारतानं आज जिंकले तीन पदक; महिला कबड्डी संघाची गोल्ड मेडल मॅच सुरु

Asian Games 2026
Asian Games 2026 Today LIVE (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 9:14 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 10:25 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी 26 सप्टेंबर हा एक महत्त्वाचा दिवस ठरणार आहे, ज्याची सुरुवात शानदार झाली आहे. भारतीय खेळाडू सावन बरवालनं पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये 2:11:37 या नव्या राष्ट्रीय विक्रमासह रौप्यपदक जिंकलें, जी त्याची आतापर्यंतची सर्वोत्तम वेळ आहे. बरवाल 35 किलोमीटरपर्यंत आघाडीच्या गटात होता, पण शेवटच्या सात किलोमीटरमध्ये त्यानं आघाडी घेतली आणि चीनच्या पेयू फेंगपेक्षा 36 सेकंद आधी शर्यत पूर्ण केली. इचिताका यामाशितानं 2:10:49 वेळेसह सुवर्णपदक जिंकलं, जो बरवालपेक्षा 48 सेकंद आधी होता. 1982 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत होसूर कुकप्पा सीताराम यांनी कांस्यपदक जिंकल्यानंतर मॅरेथॉनमधील भारताचं हे पहिलं पदक आहे. याशिवाय तिलोत्तमा सेन, विदर्शन विनोद आणि आशी चौकसे यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारतानं नेमबाजीत आपलं 11 वं पदक जिंकलं. यासह 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताची पदक संख्या 25 झाली आहे.

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10:25 AM, 26 Sep 2026 (IST)

जादुमणी सिंगची जादू चालली नाही

जादुमणी सिंगचा बॉक्सिंग प्रवास संपुष्टात आला आहे. दुसऱ्या फेरीत तो ऑलिम्पिक पदक विजेता कार्लो पालमकडून 0-3 नं पराभूत झाला.

10:03 AM, 26 Sep 2026 (IST)

पहिल्या हाफमध्ये महिला कबड्डी संघ 22-16 नं आघाडीवर

2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाच्या सामन्याच्या पहिल्या हाफच्या अखेरीस भारतीय महिला कबड्डी संघ इराणविरुद्ध 22-16 नं आघाडीवर आहे. भारतीय संघाला आता दुसऱ्या हाफमध्येही आपली ही लय कायम ठेवावी लागेल.

9:40 AM, 26 Sep 2026 (IST)

स्क्वॉशमध्ये कांस्यपदक

भारताच्या जोशना चिनप्पा आणि वेलवन सेंथिलकुमार यांना स्क्वॉश मिश्र दुहेरीमध्ये कांस्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. या जोडीनं 2-5 अशा पिछाडीवरुन शानदार पुनरागमन करत आघाडी घेतली आणि तीन मॅच पॉईंट्सही मिळवले होते. मात्र, महत्त्वाच्या क्षणी झालेल्या चुका भारताला महागात पडल्या. सामन्याच्या अंतिम क्षणी, चिनप्पा आणि सेंथिलकुमार यांना वाटलं की त्यांनी सामना जिंकला आहे, परंतु पंचांनी तो पॉईंट पुन्हा खेळवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हाँगकाँगच्या जोडीनं चिनप्पाच्या चुकीचा फायदा उचलला आणि सामना जिंकला. अखेरीस भारतीय जोडीला कांस्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. हे भारताचं दिवसातील तिसरं आणि एकूण 26 वं पदक होतं. यापूर्वी, सावन बरवालने मॅरेथॉनमध्ये रौप्य पदक जिंकलं होतं आणि महिला संघानं 50 मीटर रायफल 3 पोझिशनमध्ये रौप्यपदक पटकावलं होतं.

9:16 AM, 26 Sep 2026 (IST)

फेन्सिंगच्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारतीय संघ स्पर्धेतून बाहेर

भारतीय पुरुष सेबर आणि महिला फॉइल संघानं 16 संघांच्या फेरीत अनुक्रमे फिलीपिन्स आणि इंडोनेशियाला पराभूत करुन उत्कृष्ट कामगिरी केली. मात्र, उपांत्यपूर्व फेरीत दोन्ही भारतीय संघांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पुरुष सेबर संघ कोरियाकडून 45-25 नं, तर महिला फॉइल संघ जपानकडून 45-14 नं पराभूत झाला. अशाप्रकारे, दोन्ही भारतीय संघांचा प्रवास उपांत्यपूर्व फेरीतच संपला.

9:12 AM, 26 Sep 2026 (IST)

नेमबाजीत आणखी एक रौप्यपदक

तिलोत्तमा सेन, विदर्शन विनोद आणि आशी चौकसे यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारतानं नेमबाजीत आपलं 11 वं पदक जिंकलं. या भारतीय त्रिकुटानं एकूण 1733 गुण मिळवून दुसरं स्थान पटकावलं आणि रौप्यपदक पटकावलं. कझाकस्तान तिसऱ्या स्थानी राहिला, तर चीननं सुवर्णपदक जिंकून अव्वल स्थान पटकावलं. हे भारताचं एकूण 25 वं पदक तर दिवसातील दुसरं पदक आणि दुसरं रौप्यपदक आहे.

9:12 AM, 26 Sep 2026 (IST)

सावन बरवालला मॅरेथॉनमध्ये रौप्यपदक

भारतीय खेळाडू सावन बरवालनं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. सावन बरवालनं 2:11:37 या नव्या राष्ट्रीय विक्रमासह आणि आपल्या सर्वोत्तम वेळेसह पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. 1982 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत होसूर कुकप्पा सीताराम यांनी कांस्य पदक जिंकल्यानंतर मॅरेथॉनमधील भारताचं हे पहिलं पदक आहे.

9:12 AM, 26 Sep 2026 (IST)

अनाहत सिंग आणि अभय सिंग यांच्यावर असेल नजर

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्क्वॅशमध्येही पदकं जिंकण्याची अपेक्षा आहे. अनाहत सिंगनं दमदार कामगिरी करत महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. 26 सप्टेंबर रोजी तिचा सामना जपानच्या सातोमी वातानाबेविरुद्ध होईल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:35 वाजता सुरु होईल. भारतीय पुरुष स्क्वॅशपटू अभय सिंगचा सामना एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पाकिस्तानच्या मोहम्मद इरफानशी होईल, हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 11:15 वाजता सुरु होईल. याव्यतिरिक्त, ॲथलेटिक्स आणि नेमबाजीमधील अनेक पदकांच्या स्पर्धांकडेही बारकाईनं लक्ष असेल.

9:11 AM, 26 Sep 2026 (IST)

महिला आणि पुरुष कबड्डीकडून सुवर्णपदकाची अपेक्षा

जपानमधील नागोया येथील आयची इथं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पुरुष आणि महिला कबड्डी संघानं प्रभावी कामगिरी केली असून, आता त्यांच्याकडून सुवर्णपदक जिंकण्याची अपेक्षा आहे. महिला कबड्डी स्पर्धेतील सुवर्णपदकाचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता इराणविरुद्ध होईल. महिला संघ उपांत्य फेरीच्या सर्व फेऱ्यांमध्ये अपराजित राहिला आहे आणि त्यांचा सध्याचा फॉर्म पाहता, त्या सुवर्णपदक जिंकतील अशी अपेक्षा आहे. भारतीय पुरुष संघही आज इराणविरुद्ध सुवर्णपदकाचा सामना खेळेल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2:30 वाजता सुरु होईल.

Last Updated : September 26, 2026 at 10:25 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 LIVE UPDATES
आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारत पदक
भारतीय कबड्डी संघ
44 वर्षांनंतर मॅरेथॉनमध्ये पदक
ASIAN GAMES 2026

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