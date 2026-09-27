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Asian Games 2026 Today LIVE: स्क्वॅशमध्ये बडल गोल्डन धमाका होणार? भारताच्या लेकींनी तिरंदाजीत रचला इतिहास

Asian Games 2026 Live Today
Asian Games 2026 Today LIVE (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 9:17 AM IST

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Updated : September 27, 2026 at 10:56 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Live Today : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघासाठी 27 सप्टेंबर हा एक महत्त्वाचा दिवस असेल, कारण अनेक वेगवेगळ्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदकं मिळण्याची अपेक्षा आहे. जपानमधील आयची-नागोया इथं सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या आठव्या दिवशी, पुरुष आणि महिला या दोन्ही स्क्वॅश प्रकारांमधील सुवर्णपदकाच्या स्पर्धांवर लक्ष केंद्रित असेल. अनाहत सिंगचा सामना मलेशियाच्या शिवसंगरी सुब्रमण्यमशी होईल, तर अभय सिंगचा सामना मलेशियाच्या एनजी ईन येओशी होईल. या दोन्ही सामन्यांचा विजेता 2028 च्या ऑलिम्पिकमध्ये थेट स्थान मिळवेल, जिथं स्क्वॅशचा प्रथमच समावेश केला जात आहे. भारतानं आतापर्यंत 4 सुवर्ण, 12 रौप्य आणि 14 कांस्य पदकांसह एकूण 30 पदकं जिंकली असून, पदक तालिकेत 10 व्या स्थानावर आहे.

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला मिळालेले पदकं -

अनु. क्र.खेळाडू /संघइव्हेंटखेळपदक
1इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर आणि विदर्सा विनोदमहिला 10 मीटर एयर रायफल टीमनेमबाजीसिल्वर
2इलावेनिल वलारिवनमहिला 10 मीटर एयर रायफलनेमबाजीसिल्वर
3रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लो आणि पार्थ राकेश मानेपुरुष 10 मीटर एयर रायफल टीमनेमबाजीसिल्वर
4सुचिका तरियालमहिला ट्रेडिशनल 60 किग्राMMAब्रॉन्ज
5रुद्रांक्ष पाटिलपुरुष 10 मीटर एयर रायफलनेमबाजीब्रॉन्ज
6हिमांशु ढिल्लोपुरुष 10 मीटर एयर रायफलनेमबाजीसिल्वर
7महिला क्रिकेट संघमहिला क्रिकेटक्रिकेटगोल्ड
8राइजा ढ‍िल्लो, माहेश्वरी चौहान आणि परिनाज धालीवालमहिला स्कीट टीमनेमबाजीब्रॉन्ज
9अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान आणि भवतेघ ग‍िलपुरुष स्कीट टीमनेमबाजीब्रॉन्ज
10जय मीणापुरुष सिंगल्स सॉफ्ट टेनिससॉफ्ट टेनिसब्रॉन्ज
11मीराबाई चानूमहिला 49 किग्रावेटलिफ्टिंगसिल्वर
12भारतीय पुरुष बॅडमिंटन टीमपुरुष टीम बैडमिंटनबॅडमिंटनब्रॉन्ज
13सतनाम सिंह आणि सलमान खानपुरुष डबल स्कल्सरोइंगब्रॉन्ज
14रोश‍िब‍िना देवी नाओरेममहिला 60 किग्रा वुशूवुशूस‍िल्वर
15अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवालमिश्र स्कीट टीमनेमबाजीब्रॉन्ज
16सीमामहिला 10000 मीटर रेसॲथलेटिक्सब्रॉन्ज
17मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीममिश्र 4x400 मीटर रिलेॲथलेटिक्ससिल्वर
18ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल आणि नीरज कुमार पुरुष 50 मीटर रायफल 3 पोजीशन टीमनेमबाजीसिल्वर
19कमलजीत आणि सुरुचि सिंह10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीमनेमबाजीगोल्ड
20दीया चिताले आणि मानुष शाहमिश्र डबल्स टेबल टेनिसटेब‍ल टेन‍िसब्रॉन्ज
21मनप्रीत कौरमहिला शॉट पुटॲथलेटिक्सब्रॉन्ज
22गुलवीर सिंहपुरुष 10000 मीटर रेसॲथलेटिक्ससिल्वर
23बरानिका एलंगोवनमहिला पोल वॉल्टॲथलेटिक्सब्रॉन्ज
24सावन बरवालपुरुष मैराथनॲथलेटिक्ससिल्वर
25तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे आणि विदर्सा विनोदमहिला 50 मीटर रायफल 3 पोजीशन टीमनेमबाजीसिल्वर
26.जोशना चिनप्पा आणि वेलवन सेंथिलकुमारमिश्र डबल्स स्क्वैशस्क्वॅशब्रॉन्ज
27.महिला कबड्डी संघमहिला कबड्डीकबड्डीगोल्ड
28.पुरुष कबड्डी संघपुरुष कबड्डीकबड्डीगोल्ड
29.तजिंदरपाल सिंह तूरपुरुष शॉट पुटॲथलेटिक्ससिल्वर
30.प्राची चौधरीमहिला 400 मीटर रेसॲथलेटिक्सब्रॉन्ज

LIVE FEED

10:47 AM, 27 Sep 2026 (IST)

उन्नती हुडा सुद्धा स्पर्धेतून बाहेर

बॅडमिंटनमधून एक वाईट बातमी येत आहे. तनिषा क्रास्टो-ध्रुव कपिला या मिश्र दुहेरीच्या जोडीनंतर आणि त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद या महिला दुहेरीच्या जोडीनंतर, उन्नती हुडा सुद्धा महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीतून बाहेर झाली आहे. जपानच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अकाने यामागुचीनं उन्नती हुडाला 21-16, 14-21, 21-17 असं पराभूत केलं. बॅडमिंटनमध्ये, उपांत्यपूर्व फेरीत फक्त पीव्ही सिंधू शिल्लक आहे. ती सुद्धा आज आपला उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळेल.

10:17 AM, 27 Sep 2026 (IST)

श्रीशंकर आणि सोलोमन लांब उडीच्या अंतिम फेरीत

भारताचे मुरली श्रीशंकर आणि डेव्हिड सोलोमन पट्टुराज यांनी लांब उडीच्या अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली. मात्र त्या दोघांपैकी कोणीही पात्रतेचा निकष गाठला नाही. पात्रतेचा निकष आठ मीटर होता. केवळ एकाच खेळाडूनं, उझबेकिस्तानच्या अन्वर अन्वरोव्हनं, आठ मीटर उडी मारुन पात्रतेचा निकष पार केला. नियमांनुसार, एकतर पात्रतेचा निकष पार करणं आवश्यक असते, किंवा सर्वोत्तम उडी मारणारे अव्वल 12 खेळाडू अंतिम फेरीत प्रवेश करतात. श्रीशंकर या 12 खेळाडूंमध्ये होता, त्यानं 7.84 मीटरची सर्वोत्तम कामगिरी केली. सोलोमननंही या 12 खेळाडूंमध्ये 7.62 मीटरच्या सर्वोत्तम कामगिरीसह पात्रता मिळवली.

10:00 AM, 27 Sep 2026 (IST)

बॉक्सिंगमध्ये अंकुश उपांत्य फेरीत दाखल, पदक निश्चित

भारताचा अंकुश पांघल पुरुषांच्या 80 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंग स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत त्यानं ताजिकिस्तानच्या नेक्रुझ सलीमोव्हचा 5-0 असा एकमतानं पराभव केला. त्यानं तिन्ही फेऱ्या जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. यासह, अंकुशनं भारतासाठी बॉक्सिंगमध्ये एक पदक निश्चित केलं आहे.

9:45 AM, 27 Sep 2026 (IST)

भारताच्या लेकींनी तिरंदाजीत रचला इतिहास

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, चिकिटा तनिपार्थ, पृथिका प्रदीप आणि ज्योती सुरेखा वेन्नम यांचा समावेश असलेल्या भारतीय महिला कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं मंगोलियाविरुद्धच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीत 238 गुण मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली. या 238 गुणांनी केवळ एक नवीन आशियाई क्रीडा आणि आशियाई विक्रमच प्रस्थापित केला नाही, तर 2014 च्या इंचिओन आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दक्षिण कोरियानं प्रस्थापित केलेला विश्वविक्रमही मोडीत काढला. या ऐतिहासिक आणि विश्वविक्रम मोडणाऱ्या कामगिरीसह, भारतीय महिला संघानं दिमाखदारपणे उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे.

9:32 AM, 27 Sep 2026 (IST)

अनु राघवन ॲथलेटिक्समधील महिलांच्या 400 मीटर हर्डल्स शर्यतीच्या अंतिम फेरीत

अनु राघवनने महिलांच्या 400 मीटर हर्डल्स शर्यतीच्या दुसऱ्या हीटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत दुसरं स्थान पटकावलं आणि अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. अनुनं तिच्या मागील सर्वोत्तम वेळेत 0.7 सेकंदांनी सुधारणा केली, जी तिच्यासाठी एक उल्लेखनीय शर्यत होती. आता ती विथ्या रामराजसोबत अंतिम फेरीत स्पर्धा करेल.

9:15 AM, 27 Sep 2026 (IST)

विथ्या रामराज ॲथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स शर्यतीत अंतिम फेरीत

विथ्या रामराजनं ॲथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स शर्यतीत 55.73 सेकंदांची हंगामातील सर्वोत्तम वेळ नोंदवून आपल्या हीटमध्ये दुसरं स्थान पटकावलं. ती कझाकस्तानच्या ॲडेलिना जेम्सच्या मागे दुसऱ्या स्थानी राहिली, जिनं देखील वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ नोंदवली. विथ्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरली.

9:14 AM, 27 Sep 2026 (IST)

स्क्वॅशमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यास ऑलिम्पिकमधील स्थान निश्चित

स्क्वॉश या खेळाचा 2028 च्या ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्यात आला असून, 2026 च्या आशियाई खेळांमधील सुवर्णपदक विजेत्याला थेट पात्रता मिळेल. परिणामी, अनाहत सिंग आणि अभय सिंग या दोघांसाठीही सुवर्णपदकाचे सामने महत्त्वाचे ठरतील. अभय सिंगचा सामना मलेशियाच्या एनजी ईन येओशी होईल, हा सुवर्णपदकाचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 12:30 वाजता होणार आहे. युवा भारतीय स्क्वॉशपटू अनाहत सिंगचा सामना मलेशियाच्या शिवसंगरी सुब्रमण्यमशी होईल, हा सुवर्णपदकाचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल.

9:14 AM, 27 Sep 2026 (IST)

ॲथलेटिक्स आणि वेटलिफ्टिंगमध्येही पदकाची अपेक्षा

आज ॲथलेटिक्सच्या अनेक पदक स्पर्धा होणार असल्या तरी, भारतीय खेळाडू वेटलिफ्टिंगमध्येही सहभागी होतील. हरजिंदर कौर महिलांच्या 69 किलो वजनी गटातील पदक स्पर्धेत भाग घेईल. ॲथलेटिक्समध्ये, शैला सिंग आणि अँसी सोजन महिलांच्या लांब उडीच्या पदक स्पर्धेत भाग घेतील. महिलांच्या 200 मीटर शर्यतीत हरिता भद्रा आणि उन्नती बोलंद पदकं जिंकतील अशी अपेक्षा असताना, पुरुषांच्या 200 मीटर शर्यतीत अनिमेश कुजूरही चमक दाखवू शकतो.

Last Updated : September 27, 2026 at 10:56 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारताचे खेळ
स्क्वॅशमध्ये सुवर्णपदक
ॲथलेटिक्समध्ये भारताला पदक
ASIAN GAMES 2026 LIVE TODAY

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