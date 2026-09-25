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Asian Games 2026 Today LIVE: नेमबाजीत भारताला पहिलं GOLD! कमलजीत-सुरुचीची अप्रतिम कामगिरी; महिला हॉकी संघाचा विजयी चौकार

Asian Games 2026 Today LIVE
Asian Games 2026 Today LIVE (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:13 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 9:43 AM IST

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आयची नागोया (जपान) Asian Games 2026 Live Today : भारतीय संघानं जपानमधील नागोया येथील आयची इथं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एक सुवर्ण, सात रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकांसह एकूण 17 पदकं आधीच जिंकली आहेत. 25 सप्टेंबर रोजी, भारतीय संघ विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेईल, ज्यामध्ये नेमबाजी ही सर्वात अपेक्षित स्पर्धा असून, सुवर्णपदक मिळण्याची शक्यता आहे. बॅडमिंटन स्पर्धांनाही सुरुवात होईल, ज्यात भारतीय खेळाडू सहभागी होतील. याव्यतिरिक्त, भारतीय पुरुष आणि महिला कबड्डी संघ सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान मिळवण्याच्या उद्देशानं आपापले उपांत्य सामने खेळतील.

पाचव्या दिवशी, 24 सप्टेंबर रोजी, भारतानं एकूण पाच पदकं (दोन रौप्य आणि तीन कांस्य) जिंकली. रोशिबिना देवीनं वुशूमध्ये रौप्यपदक पटकावलं. मिश्र संघानं 4x400 मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. सीमानंही उत्कृष्ट कामगिरी करत महिलांच्या 10,000 मीटर शर्यतीत कांस्यपदक पटकावलं. तर रोइंग आणि स्किट शूटिंगमध्येही कांस्यपदक मिळालं.

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9:42 AM, 25 Sep 2026 (IST)

उन्नतीची विजयासह बॅडमिंटन मोहिमेची सुरुवात

उन्नती हुडानं यी मेई सॉन्गला 21-9, 21-10 अशा सरळ गेममध्ये पराभूत केलं. पुढील फेरीत तिचा सामना मलेशियाच्या वोंग लिंग चिंगशी होईल. उन्नती स्पर्धेत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

9:20 AM, 25 Sep 2026 (IST)

भारतीय महिला हॉकी संघाचा जपानविरुद्ध 3-1 नं विजय

भारतीय महिला हॉकी संघानं जपानविरुद्ध 3-1 च्या फरकानं सलग चौथा सामना जिंकत, आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या साखळी फेरीत आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली.

9:15 AM, 25 Sep 2026 (IST)

नेमबाजीतील 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स सांघिक प्रकारात रौप्यपदक

ऐश्वर्या प्रताप सिंग आणि नीरज कुमार यांनी पुरुषांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स वैयक्तिक प्रकाराच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं आहे. ऐश्वर्या, नीरज आणि रुद्राक्ष पाटील यांच्या भारतीय 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स संघानं रौप्यपदक जिंकलं. सांघिक पात्रतेमध्ये भारत बराच काळ आघाडीवर होता, परंतु स्टँडिंग पोझिशनमध्ये रुद्राक्षचा स्कोअर घसरल्यानंतर चीननं आघाडी घेतली. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे 19वं पदक असून नेमबाजीतील हे 10 वं पदक आहे. यापूर्वी भारतानं 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं होतं. भारताच्या नावावर आता दोन सुवर्ण, आठ रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकं आहेत.

9:09 AM, 25 Sep 2026 (IST)

भारताला नेमबाजीत सुवर्णपदक

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीमधील पहिल्या सुवर्णपदकासाठी भारताची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. भारतानं या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं पहिलं आणि एकूण नववे सुवर्णपदक पटकावलं आहे. कमलजीत आणि सुरुची इंदर सिंग या भारतीय जोडीनं 10-मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. अंतिम फेरीत चार संघ होते आणि भारतानं 484.6 गुणांसह स्पर्धेत अव्वल स्थान पटकावलं. दक्षिण कोरिया 478.0 गुणांसह दुसऱ्या स्थानी राहिला आणि रौप्यपदक जिंकलं, तर इराण 415.8 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी राहिला आणि कांस्यपदक जिंकलं. इंडोनेशिया 349.4 गुणांसह चौथ्या स्थानी राहिला. भारताचा 484.6 गुणांचा स्कोर हा एक नवीन आशियाई विक्रमही आहे. यापूर्वीचा आशियाई विक्रम उझबेकिस्तानच्या नावावर होता, ज्यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये 481.3 गुण मिळवले होते. आता हा विक्रम कमलजीत-सुरुची जोडीच्या नावावर आहे. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे दुसरं सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी भारतीय महिला क्रिकेट संघानं सुवर्णपदक जिंकलं होतं. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे 18वं पदक असून, नेमबाजीमधील हे नववं पदक आहे.

9:09 AM, 25 Sep 2026 (IST)

वेटलिफ्टिंग आणि ॲथलेटिक्स स्पर्धांमध्येही भारताचा सहभाग

भारतीय पथक आज सहाव्या दिवशी ॲथलेटिक्स आणि वेटलिफ्टिंग स्पर्धांमध्येही सहभागी होईल, ज्यात निरुपमा देवी महिलांच्या 61 किलो वजनी गटात सहभागी होतील. ॲथलेटिक्समध्ये, मनप्रीत कौर आणि कृष्णा जयशंकर मेनन महिलांच्या शॉटपुटच्या अंतिम फेरीत स्पर्धा करतील. सिंधूश्री गणेश आणि बर्निका एलंगोवल महिलांच्या पोल व्हॉल्टच्या अंतिम फेरीतही सहभागी होतील. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेता गुलवीर सिंग पुरुषांच्या 10,000 मीटर शर्यतीत भाग घेईल. ॲथलेटिक्समध्ये, दमानीत सिंग आणि प्रवीण कुमार भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 5:10 वाजता पुरुषांच्या हॅमर थ्रो स्पर्धेत भाग घेतील.

9:09 AM, 25 Sep 2026 (IST)

भारतीय कबड्डी संघाची सुवर्णपदकाच्या सामन्यावर नजर

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पुरुष आणि महिला कबड्डी संघांनी आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली असून, त्यांचा उपांत्य फेरीचा सामना 25 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. भारतीय महिला कबड्डी संघाचा सामना उपांत्य फेरीत नेपाळशी होईल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता सुरु होईल. भारतीय पुरुष कबड्डी संघ थायलंडविरुद्ध आपला उपांत्य फेरीचा सामना खेळेल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:45 वाजता सुरु होईल. भारतीय संघ सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल.

Last Updated : September 25, 2026 at 9:43 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक
कमलजीत सुरुची सुवर्णपदक
भारतीय पुरुष आणि महिला कबड्डी संघ
ASIAN GAMES 2026 TODAY LIVE

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