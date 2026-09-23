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Asian Games 2026 Today LIVE: मनू भाकरकडून निराशा; महिलांच्या सांघिक स्किटमध्ये भारताला कांस्यपदक, सॉफ्ट टेनिसमध्येही पदक निश्चित

Asian Games 2026 Live Today
Asian Games 2026 Today LIVE (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 9:13 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 9:34 AM IST

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आयची नागोया (जपान) Asian Games 2026 Live Today : आज (23 सप्टेंबर) आशियाई खेळांचा चौथा दिवस आहे. मनू भाकर अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरली. सॉफ्ट टेनिसमध्ये जय मीनानं उपांत्यपूर्व फेरी जिंकली. महिलांच्या स्किट संघानं कांस्य पदक मिळवलं. याशिवाय मीराबाई चानू आणि पुरुषांचा बॅडमिंटन संघ आज मैदानात उतरणार आहेत.

आशियाई खेळ 2026 चे पहिले तीन दिवस संपले असून, भारताची आतापर्यंतची कामगिरी प्रभावी ठरली आहे. या तीन दिवसांत भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत देशासाठी एकूण आठ पदकं जिंकली आहेत. यामध्ये एक सुवर्ण, चार रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांचा समावेश आहे. भारताला आतापर्यंतचं एकमेव सुवर्णपदक महिलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत मिळालं आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला 147 धावांनी पराभूत करुन सुवर्णपदक पटकावलं.

एकूण पदकांच्या संख्येनुसार, भारत सध्या सर्व देशांमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे. आशियाई खेळांसारख्या मोठ्या क्रीडा स्पर्धेत, जिथं जगभरातील अनेक बलाढ्य देश सहभागी होतात, तिथं अव्वल 10 मध्ये स्थान टिकवून ठेवणं ही भारतासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. आता, स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी, भारतीय खेळाडू आणखी स्पर्धा जिंकून क्रमवारीत आणखी वर चढतील आणि देशाच्या पदकतालिकेत नवीन पदकांची भर घालतील, अशी सर्वांना आशा आहे.

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9:33 AM, 23 Sep 2026 (IST)

मनू भाकर स्पर्धेतून बाद

मनू भाकर महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल वैयक्तिक स्पर्धेत पाचव्या स्थानावर राहिली आणि स्पर्धेतून बाद झाली. तिला पदक जिंकता आलं नाही.

9:14 AM, 23 Sep 2026 (IST)

जय मीनानं रचला इतिहास; सॉफ्ट टेनिसमध्ये पदक निश्चित

26 वर्षीय जय मीनाने रोमांचक उपांत्यपूर्व फेरीत फिलिपिन्सच्या शेरविन नुगेटचा 4-3 असा पराभव करत आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सॉफ्ट टेनिसमधील भारताचं पहिलं पदक निश्चित केलं. सात गेमच्या खडतर लढतीत जयनं 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 अशा गुणांनी विजय मिळवत उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. आज नंतर होणाऱ्या उपांत्य फेरीत मीनाचा सामना जपानच्या ताकुया कुरोसाकाशी होईल, हा सामना त्याला सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान मिळवून देऊ शकतो. यासह, जयनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सॉफ्ट टेनिसमधील भारताचं पहिलं पदक निश्चित केलं आहे. 2025 च्या आशियाई सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकून मीना आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला होता. त्यानं आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे.

9:10 AM, 23 Sep 2026 (IST)

महिलांच्या सांघिक स्केटमध्ये भारताला कांस्य पदक

रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान या त्रिकुटानं महिलांच्या सांघिक स्केट (नेमबाजी) मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत कांस्य पदक पटकावलं. या प्रभावी विजयामुळं भारतानं नेमबाजीमधील आपल्या पदकतालिकेत आणखी एका पदकाची भर घातली आहे. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं आतापर्यंत आठ पदकं जिंकली आहेत.

9:09 AM, 23 Sep 2026 (IST)

मनू भाकर अंतिम फेरीत

मनू भाकरनं महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल पात्रता स्पर्धेच्या सहाव्या फेरीत 98 गुणांचा उत्कृष्ट स्कोर केला. या प्रभावी कामगिरीमुळं तिनं एकूण तिसरं स्थान पटकावलं आणि वैयक्तिक अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. आता सर्वांचं लक्ष ईशा सिंग आणि सुरुची इंदर सिंग यांच्या अंतिम निकालाकडे लागलं आहे, की त्या अंतिम फेरीत पोहोचू शकतात की नाही.

Last Updated : September 23, 2026 at 9:34 AM IST

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