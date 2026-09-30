Asian Games 2026 Today LIVE: तिरंदाजीत भारताचा 'डबल गोल्डन धमाका'! बॉक्सिंगमध्येही प्रियाला कांस्यपदक
Published : September 30, 2026 at 10:29 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:45 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Live Today : 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या 11 व्या दिवशी भारतानं दमदार सुरुवात केली. महिलांच्या कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, कंपाऊंड मिश्र संघानंही सुवर्णपदक पटकावलं. यामुळं एकूण सुवर्णपदकांची संख्या आठ झाली आहे. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तिरंदाजीमधील हे भारताचं दुसरं सुवर्णपदक आहे. याशिवाय, भारतीय खेळाडू आता कुस्ती आणि बॉक्सिंगवर लक्ष केंद्रित करतील. हॉकीमध्ये, भारतीय महिला संघ उपांत्य फेरीत दक्षिण कोरियाचा सामना करेल, ज्यात ते सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतील. या स्पर्धेत भारताच्या नावावर आता 54 पदकं झाली असून, त्यात आठ सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 25 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
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प्रिया घंघासनं पटकावलं कांस्यपदक
तिरंदाजीतील दोन सुवर्णपदकांनंतर भारतानं बॉक्सिंगमध्येही कांस्यपदक जिंकलं. प्रिया घंघास महिलांच्या 60 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगच्या उपांत्य फेरीत पराभूत झाली. अनुभवी चीनी बॉक्सर चेंग्यू यांगनं तिला 4-1 अशा विभाजित निर्णयानं पराभूत केलं. उपांत्य फेरीतील या पराभवासह प्रियानं कांस्यपदक जिंकलं.
भारतीय कंपाऊंड मिश्र संघानं जिंकलं सुवर्णपदक
महिलांच्या कंपाऊंड संघानं सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, भारतीय कंपाऊंड मिश्र संघानंही सुवर्णपदक पटकावलं. साहिल राजेश जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांच्या भारतीय मिश्र कंपाऊंड संघानं शूट-ऑफमध्ये दक्षिण कोरियाला हरवून सुवर्णपदक जिंकलं. यासोबतच त्यांनी 2028 ऑलिम्पिकमधील आपलं स्थानही निश्चित केलं. यापूर्वी, जाधव आणि तनिपार्थी यांनी थायलंडला 156-155 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता.
भारतीय महिला कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं जिंकलं सुवर्णपदक
चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप आणि ज्योती सुरेखा वेन्नम यांचा समावेश असलेल्या भारतीय कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं चीनला 238-234 नं पराभूत करुन आपलं सुवर्णपदक यशस्वीरित्या कायम राखलं. भारतानं या स्पर्धेत 2018 मध्ये रौप्यपदक आणि 2014 मध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं. चीननं रौप्यपदक जिंकलं होतं, तर दक्षिण कोरियानं चायनीज तैपेईला हरवून कांस्यपदक पटकावलं होतं. भारतीय महिला कंपाऊंड संघानं हांगझू इथं 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकलं होते. भारतीय कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं 238 गुण मिळवून इंचिओन 2014 मध्ये दक्षिण कोरियानं प्रस्थापित केलेल्या जागतिक विक्रमाची बरोबरी केली.
स्क्वॉशमध्ये आणखी एक पदक निश्चित
भारतीय महिला स्क्वॉश संघानं उपांत्यपूर्व फेरीत सिंगापूरला 2-0 नं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. अनाहत सिंग, जोशना चिनप्पा आणि तन्वी खन्ना यांनी भारतासाठी आणखी एक पदक निश्चित केलं आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील स्क्वॉशमधील भारताचं हे चौथं पदक आहे. यापूर्वी, अनाहत आणि अभय यांनी पुरुष एकेरीमध्ये रौप्यपदक, तर जोशना आणि सेंथिलकुमार यांनी मिश्र दुहेरीमध्ये कांस्य पदक जिंकलं होतं.