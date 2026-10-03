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IND vs PAK LIVE: दसऱ्यापूर्वी टीम इंडिया सोनं लुटण्यास सज्ज! कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध गोल्ड मेडल मॅच

Asian Games 2026
Asian Games 2026 (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 9:15 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 9:25 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या पुरुष क्रिकेट अंतिम सामन्यात भारतीय आणि पाकिस्तानी संघ आमनेसामने येणार आहेत. भारतीय क्रिकेट संघानं आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी करत अंतिम फेरी गाठली आहे, तर पाकिस्तानी संघही अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. भारतीय संघाचं कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे आहे, तर पाकिस्तानचं नेतृत्व साहिबजादा फरहान करत आहे.

सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी भारतीय संघ एक प्रबळ दावेदार : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या लढतीत आमनेसामने आले आहेत. दोन्ही संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या अंतिम फेरीत आहेत. आजचा सामना जिंकणाऱ्या संघाला सुवर्णपदक मिळेल, तर पराभूत संघाला रौप्यपदक मिळेल. भारतीय संघानं गेल्या वेळी सुवर्णपदक जिंकलं होतं आणि या वेळीही त्यांना प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघानं यापूर्वीच सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

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9:24 AM, 3 Oct 2026 (IST)

भारतीय संघ पाकिस्तानच्या खूप पुढं

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 17 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी भारतानं 14 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानी क्रिकेट संघानं केवळ तीन सामने जिंकले आहेत. याचा अर्थ भारताचं पाकिस्तानवर अधिक मजबूत वर्चस्व असल्याचं दिसतं.

9:23 AM, 3 Oct 2026 (IST)

टीम इंडिया 2022 पासून अपराजित

2022 पासून भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध सहा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, टीम इंडियानं ते सर्व सामने जिंकले आहेत.

9:16 AM, 3 Oct 2026 (IST)

पाकिस्तानचा संघ

साहिबजादा फरहान (कर्णधार), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेट कीपर), सॅम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफ़यान मोकिम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद, हैदर अली.

9:15 AM, 3 Oct 2026 (IST)

सामन्यासाठी भारतीय संघ

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम.

9:15 AM, 3 Oct 2026 (IST)

श्रीलंकेनं जिंकलं कांस्यपदक

श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघानं बांगलादेशला पराभूत करुन पुरुष क्रिकेटमध्ये कांस्यपदक जिंकलं. त्यांनी बांगलादेशवर 63 धावांनी मात केली.

9:12 AM, 3 Oct 2026 (IST)

उपांत्य फेरीत भारतानं श्रीलंकेला 124 धावांनी केलं पराभूत

या वर्षीच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं अपवादात्मक कामगिरी केली. भारतीय संघानं पुरुष क्रिकेटच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेला 124 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आता त्यांचं लक्ष सुवर्णपदकावर आहे. संघाची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानी संघ भारताला टक्कर देऊ शकेल असं वाटत नसलं तरी, सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहावं लागेल.

Last Updated : October 3, 2026 at 9:25 AM IST

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN FINAL GOLD MEDAL
भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट मॅच
आशियाई क्रीडा स्पर्धा क्रिकेट
क्रिकेट फायनल मॅच
ASIAN GAMES 2026 CRICKET

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