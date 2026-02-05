आतापर्यंत कोणत्या संघानं किती वेळा जिंकली WPL स्पर्धा? वाचा संपूर्ण यादी
महिला प्रीमियर लीग 2026 चा अंतिम सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवण्यात आला.
Published : February 5, 2026 at 11:23 PM IST
वडोदरा WPL Winners List : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा अंतिम सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात खेळवण्यात आला. वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात आरसीबीनं सहा विकेट्सनं विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीनं आरसीबीसमोर विजयासाठी 204 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे त्यांनी शेवटच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर साध्य केलं. विशेष म्हणजे हा आजपर्यंतचा WPL मधील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग होता.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
Royal Challengers Bengaluru have Claimed the Crown once again in spectacular fashion to clinch the #TATAWPL 2026 title ❤️#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets pic.twitter.com/JDKUm3BDqk
आरसीबीनं दुसऱ्यांदा जिंकलं जेतेपद : या विजयासह RCB नं दुसऱ्यांदा WPL विजेतेपद जिंकलं. त्यांनी यापूर्वी 2024 मध्येही विजेतेपद जिंकलं होतं. दुसरीकडे, दिल्ली कॅपिटल्स पुन्हा एकदा विजेतेपद जिंकू शकले नाहीत. दिल्ली कॅपिटल्स चारही हंगामात अंतिम फेरीत पोहोचले परंतु त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की मुंबई इंडियन्स (MI) नं 2023 आणि 2025 WPL हंगाम जिंकले आहेत.
यापूर्वी डब्ल्यूपीएलचं विजेतेपद कोणी किती वेळा जिंकलं आहे? : महिला प्रीमियर लीगचं विजेतेपद सर्वाधिक वेळा जिंकणारा संघ म्हणजे मुंबई इंडियन्स. एमआयनं 2023 आणि 2025 हंगामात ट्रॉफी जिंकली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 2024 हंगाम जिंकला. दिल्ली कॅपिटल्सनं 2023 ते 2025 पर्यंत प्रत्येक अंतिम फेरीत पराभव पत्करला आहे. आता चौथ्यांदा अंतिम फेरीत असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सला त्यांचं पहिलं विजेतेपद जिंकण्यासाठी आरसीबीचा पराभव करावा लागेल.
WPL विजेत्या संघांची यादी :
- WPL 2023 - मुंबई इंडियन्स
- WPL 2024 - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
- WPL 2025 - मुंबई इंडियन्स
- WPL 2026 - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
दिल्लीचा संघ सर्वात अनलकी : दिल्ली कॅपिटल्स महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी संघ असल्याचं सिद्ध झालं आहे. त्यांना 2023, 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्स, 2024 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि आता 2026 मध्ये पुन्हा RCB कडून पराभव पत्करावा लागला. WPL 2026 मध्ये, जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखाली, दिल्ली अंतिम फेरीत पोहोचली. मात्र त्यांच्या हाती पुन्हा एकदा निराशा आल्याचं पाहायला मिळालं.
हेही वाचा :