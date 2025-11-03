1973 ते 2025... आतापर्यंत कोणत्या संघानं जिंकला वर्ल्ड कप? वाचा यादी
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघानं आयसीसी वनडे विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला 52 धावांनी पराभूत करून प्रथमच विजेतेपद पटकावलं आहे.
Published : November 3, 2025 at 6:45 AM IST
नवी मुंबई List of winners World Cup : महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. हा सामना टीम इंडियानं जिंकला यासह यंदाच्या स्पर्धेतून जगाला नवा विश्वविजेता मिळाला आहे. कारण यापूर्वी भारत किंवा दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांनी कधीही विश्वचषक जिंकला नव्हता. यापूर्वी भारतीय महिला संघ 2005 आणि 2017 च्या विश्वचषकात अंतिम फेरीत पोहोचला होता. तर दक्षिण आफ्रिकेचा हा पहिलाच अंतिम सामना होता. 2005 च्या अंतिम सामन्यात भारताचा ऑस्ट्रेलियाकडून 98 धावांनी पराभव झाला होता, तर 2017 च्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडनं भारताचा नऊ धावांनी पराभव केला होता. मात्र यंदा त्यांनी जेतेपदावर नाव कोरत इतिहास रचला आहे.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 🇮🇳🏆— ICC (@ICC) November 2, 2025
India clinch their maiden Women’s @cricketworldcup title at #CWC25 🤩 pic.twitter.com/S19w75A4Ch
दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करुन पहिल्यांदाच आयसीसी विश्वचषक जिंकला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये खेळल्या गेलेल्या या विजेतेपदाच्या सामन्यात, टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करत 50 षटकांत 298 धावा केल्या, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा अंतिम सामन्यात 246 धावांवर गारद झाला.
HARMANPREET KAUR - THE FIRST INDIAN CAPTAIN TO WIN THE WOMEN’S WORLD CUP. 🇮🇳 pic.twitter.com/pKDXJp8TyT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
ऑस्ट्रेलियानं सर्वाधिक सात वेळा जिंकलं विश्वचषक : महिला वनडे विश्वचषक स्पर्धेत सर्वाधिक विजय मिळवण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर आहे. 1973 मध्ये सुरु झाल्यापासून ही स्पर्धा 12 वेळा खेळली गेली आहे. ऑस्ट्रेलियानं यापैकी सात वेळा विक्रमी विजय मिळवले आहेत. इंग्लंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यांनी चार वेळा हा किताब जिंकला आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडनं एकदा विश्वचषक जिंकला आहे. त्यामुळं महिला क्रिकेटला यंदा एक नवीन विश्वविजेता मिळाला. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी यापूर्वी हा किताब जिंकलेला नव्हता.
TEAM INDIA - CHAMPIONS OF THE WORLD. 🇮🇳 pic.twitter.com/cWK48sPOwL— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
महिला वनडे विश्वचषक कधी आणि कोणी जिंकला?
- 1973: इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाला गुणांच्या आधारे हरवून पहिलाच महिला विश्वचषक जिंकला.
- 1978: ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडला गुणांच्या आधारे हरवून विजेतेपद पटकावलं.
- 1982: ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडला 3 विकेट्सनं पराभूत केलं (क्राईस्टचर्च).
- 1988: ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडला 8 विकेट्सनं पराभूत केलं (मेलबर्न).
- 1993: इंग्लंडनं न्यूझीलंडला 67 धावांनी पराभूत करुन ट्रॉफी जिंकली (लॉर्ड्स).
- 1997: ऑस्ट्रेलियानं न्यूझीलंडला 5 विकेट्सनं पराभूत करुन विश्वचषक जिंकला (कोलकाता).
- 2000: न्यूझीलंडनं ऑस्ट्रेलियाला 4 धावांनी पराभूत करुन प्रथमच विजेतेपद जिंकलं (लिंकन, न्यूझीलंड).
- 2005: ऑस्ट्रेलियानं भारताला 98 धावांनी पराभूत केलं (सुपरस्पोर्ट पार्क, दक्षिण आफ्रिका).
- 2009: इंग्लंडनं न्यूझीलंडला 4 विकेट्सनं पराभूत केलं (उत्तर सिडनी).
- 2013: ऑस्ट्रेलियानं वेस्ट इंडिजचा 114 धावांनी पराभव केला (ब्रेबॉर्न, मुंबई).
- 2017: इंग्लंडनं भारताचा 9 धावांनी पराभव केला (लॉर्ड्स).
- 2022: ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा 71 धावांनी पराभव केला (क्राईस्टचर्च).
- 2025: भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत केलं. (नवी मुंबई)
