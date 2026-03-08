ETV Bharat / sports

2007 ते 2026 कोणत्या संघानं किती वेळा जिंकला टी-20 वर्ल्ड कप? पाहा यादी

2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना 8 भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात भारतानं तिसऱ्यांदा विजय मिळवत इतिहास रचला.

List of T20 World Cup Winners
कोणत्या संघानं किती वेळा जिंकला टी-20 वर्ल्ड कप (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद List of T20 World Cup Winners : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना 8 भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या सामन्यात टीम इंडियानं 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. आतापर्यंत काही संघांनी दोन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे, परंतु भारतीय संघ असा पहिला संघ बनला आहे, ज्यांनी तिसऱ्यांदा विश्वविजय साकारला आहे. आतापर्यंत झालेल्या विश्वचषकांमध्ये कोणत्या संघानं विजय मिळवला ते जाणून घ्या.

भारतीय संघानं यापूर्वी 2007 आणि 2024 मध्ये जिंकला वर्ल्ड कप :

2007 मध्ये, जेव्हा पहिल्यांदा टी-20 विश्वचषक खेळवण्यात आला, तेव्हा टीम इंडियानं एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली स्पर्धेत भाग घेतला. अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा सामना पाकिस्तानशी झाला, जो टीम इंडियानं जिंकला आणि त्यांची पहिली ट्रॉफी जिंकली. त्यानंतर, टीम इंडियाला दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्यासाठी 17 वर्षे वाट पाहावी लागली. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं 2024 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं.

वेस्ट इंडिजनं 2012 आणि 2016 मध्ये जिंकलं विजेतेपद :

वेस्ट इंडिज संघानं एकेकाळी टी-20 स्वरुपात वर्चस्व गाजवलं होतं, 2012 मध्ये पहिल्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. त्यानंतर, त्यांना दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागली नाही. कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर झालेल्या 2016 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज संघानं इंग्लंडला हरवून दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकली.

इंग्लंडनं 2010 आणि 2022 मध्ये जिंकली टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी :

इंग्लंड संघानंही आतापर्यंत दोनदा टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे. 2010 मध्ये इंग्लंडनं टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला हरवून पहिल्यांदाच विजेतेपद जिंकलं. त्यानंतर 2022 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडनं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पाकिस्तानला हरवून दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकलं.

पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियानं प्रत्येकी एकदा जिंकलं विजेतेपद :

आतापर्यंत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियानं प्रत्येकी एकदाच टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे. पाकिस्तानी संघानं 2009 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला हरवून जिंकलं. 2014 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेनं भारताला हरवून पहिल्यांदाच ट्रॉफी जिंकली. तर ऑस्ट्रेलियानं अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून 2021 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला.

टी-20 विश्वचषक विजेते संघ आणि त्यांच्या कर्णधारांची यादी :

  • 2007: भारत; महेंद्रसिंग धोनी
  • 2009: पाकिस्तान; युनूस खान
  • 2010: इंग्लंड; पॉल कॉलिंगवुड
  • 2012: वेस्ट इंडिज; डॅरेन सॅमी
  • 2014: श्रीलंका; लसिथ मलिंगा
  • 2016: वेस्ट इंडिज; डॅरेन सॅमी
  • 2021: ऑस्ट्रेलिया; आरोन फिंच
  • 2022: इंग्लंड; जोस बटलर
  • 2024: भारत; रोहित शर्मा
  • 2026: भारत; सूर्यकुमार यादव

हेही वाचा :

  1. टीम इंडियानं तिसऱ्यांदा जिंकलं जग! एकतर्फा अंतिम सामन्यात कीवींचा पराभव करत लिहिला नवा इतिहास
  2. IPL 2026: 'या' तारखेपासून सुरु होणार 'इंडिया का त्यौहार'; वाचा मोठी अपडेट

TAGGED:

LIST OF T20 WORLD CUP WINNERS
WINNERS FROM 2007 TO 2026
T20 WORLD CUP WINNERS LIST
FULL LIST OF T20 WORLD CUP WINNERS
LIST OF T20 WORLD CUP WINNERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.