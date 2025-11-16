173 खेळाडू रिटेन तर 71 खेळाडूंवर लागणार बोली; IPL 2026 चं ऑक्शन कुठं होणार? वाचा A टू Z
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 साठी खेळाडू रिटेन करण्याची वेळ संपली. सर्व 10 फ्रँचायझी संघांनी त्यांच्या रिटेन खेळाडूंची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे.
Published : November 16, 2025 at 12:19 PM IST
मुंबई IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 साठी खेळाडू रिटेन करण्याची वेळ शनिवार, 15 नोव्हेंबर रोजी संपली. सर्व 10 फ्रँचायझी संघांनी त्यांच्या रिटेन खेळाडूंची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. आयपीएल रिटेनची वेळ संपल्यानंतर, खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे.
The retentions are locked in! 🥳— IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025
Presenting the retained players of all the teams ahead of #TATAIPLAuction 2026! 🙌
What do you make of your team’s combination 🤔🔢#TATAIPL pic.twitter.com/SYvak6e123
173 खेळाडू रिटेन : यंदा 10 संघांनी एकूण 173 खेळाडू रिटेन केले आहेत, ज्यासाठी त्यांनी 1012.45 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. रिटेन केलेल्या खेळाडूंपैकी 49 इतर देशांचे आहेत. तर रिलिज केलेल्या खेळाडूंची संख्या 71 आहेत, ज्यात 32 परदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. आता आगामी मिनी-लिलावासाठी सर्व 10 संघांसाठी एकूण 237.55 कोटी रुपये उपलब्ध असतील, ज्यामुळं जास्तीत जास्त 77 जागा भरता येतील. यापैकी फक्त 31 परदेशी खेळाडूंसाठी उपलब्ध आहेत.
कोणत्या संघानं केले सर्वाधिक खेळाडू रिटेन?
गेल्या हंगामातील उपविजेत्या पंजाब किंग्जनं सर्वाधिक 21 खेळाडू रिटेन केले आहेत. मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्सनं प्रत्येकी 20 खेळाडू राखले. नियमांनुसार, प्रत्येक संघ जास्तीत जास्त 25 खेळाडू संघात ठेवू शकतो, ज्यामध्ये आठपेक्षा जास्त परदेशी खेळाडू राहू शकत नाहीत.
🚨 NEWS 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025
The player retention window for #TATAIPL 2026 season closed on November 15, 2025, with all 10 franchises confirming their retained players ahead of the auction.
The #TATAIPLAuction will take place on 16th December at the Etihad Arena in Abu Dhabi.
More details 🔽…
कोणत्या संघाकडे सर्वात जास्त पैसे शिल्लक आहेत?
या लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सकडे सर्वात जास्त पैसे असतील. कोलकाता नाईट रायडर्सकडे ₹64.3 कोटी शिल्लक आहेत आणि ते जास्तीत जास्त 13 खेळाडू घेऊ शकतात, ज्यामध्ये 6 खेळाडू परदेशी घेऊ शकतात. तर चेन्नई सुपर किंग्जकडे दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त पैसे ₹43.4 कोटी आहेत आणि ते 9 खेळाडू खरेदी करु शकतात.
आयपीएलचा लिलाव कुठं आणि कोणत्या दिवशी होणार?
आयपीएलच्या पुढील हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव 16 डिसेंबर 2025 रोजी अबुधाबी येथील एतिहाद अरेना इथं होणार आहे.
📍 Abu Dhabi— IndianPremierLeague (@IPL) November 16, 2025
🗓️ Mark your calendars folks, #TATAIPLAuction 2026 is coming your way 🥳
Which player will attract the highest bid? 🤔✍️#TATAIPL pic.twitter.com/BhKnunTzvu
रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी :
चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK): रिटेन 16 खेळाडू | 4 विदेशी | एकूण खर्च: ₹81.60 | उर्वरित पैसे: ₹43.40
अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, जेमी ओव्हरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन (ट्रेड), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), शिवम दुबे, श्रेयस गोपाळ, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डिवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल.
दिल्ली कॅपिटल्स (DC): रिटेन 17 खेळाडू | 3 विदेशी | एकूण खर्च: ₹103.20 | उर्वरित पैसे ₹21.80
अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कर्णधार), दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितीश राणा (ट्रेड), समीर रिझवी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम.
गुजरात टायटन्स (GT): रिटेन 20 खेळाडू | 4 विदेशी | एकूण खर्च: ₹112.10 | उर्वरित पैसे: ₹12.90
अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंग ब्रार, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जॉस बटलर, कागिसो रबाडा, कुमार कुशाग्रा, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अर्शद खान, निशांत सिंधू, प्रसीध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर.
कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR): रिटेन 12 खेळाडू | 2 विदेशी | एकूण खर्च: ₹60.70 | उर्वरित पैसे: ₹64.30
अजिंक्य रहाणे, अंगकृष्ण रघुवंशी, अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमणदीप सिंग, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): रिटेन 19 खेळाडू | 4 विदेशी | एकूण खर्च: ₹102.05 | उर्वरित पैसे: ₹22.95
अब्दुल समद, एडेन मार्कराम, आकाश सिंग, अर्जुन तेंडुलकर (ट्रेड), अर्शीन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंग, मणिमारन सिद्धार्थ, मॅथ्यू ब्रीट्झके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (व्यापार), मिचेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत (कर्णधार), शाहबाज अहमद.
मुंबई इंडियन्स (MI): रिटेन 20 खेळाडू | 7 विदेशी | एकूण खर्च: ₹122.25 | उर्वरित पैसे: ₹2.75
अल्लाह गझनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे (व्यापार), मिचेल सँटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रियान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जॅक्स.
पंजाब किंग्स (PBKS): रिटेन 21 खेळाडू | 6 विदेशी | एकूण खर्च: ₹113.50 | उर्वरित पैसे: ₹11.50
अर्शदीप सिंग, अझमतुल्ला उमरझाई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, मार्को जॅन्सन, मार्कस स्टॉइनिस, मिचेल ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, प्याला अविनाश, शशांक इंद्रे, शशांक इंद्रे, श्रेयसिंग, शशांक शेरे, विनोद, वैशाक विजयकुमार, *झेवियर बार्टलेट, यश ठाकूर, युझवेंद्र चहल.
राजस्थान रॉयल्स (RR): रिटेन 16 खेळाडू | 7 विदेशी | एकूण खर्च: ₹108.95 | उर्वरित पैसे: ₹16.05
ध्रुव जुरेल, डोनोव्हन फरेरा (ट्रेड), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), रियान पराग, सॅम कुरन (ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, युद्धवीर चरक.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) : रिटेन 17 खेळाडू | 6 विदेशी | एकूण खर्च: ₹108.60 | उर्वरित पैसे: ₹16.40
अभिनंदन सिंग, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जेकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेझलवूड, क्रुणाल पांड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कर्णधार), रसीख दार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, डेव्हिड कोमल, स्वप्नील, स्वप्नील सिंह, स्वप्नील.
सनरायझर्स हैदराबाद (SRH): रिटेन 15 खेळाडू | 6 विदेशी | एकूण खर्च: ₹99.50 | उर्वरित पैसे: ₹25.50
अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्स, इशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, इशान किशन, जयदेव उनाडकट, कामिंदू मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स (कर्णधार)
हेही वाचा :