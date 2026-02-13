नामिबियाविरुद्धच्या 93 धावांच्या विजयात टीम इंडियानं मोडले अनेक रेकॉर्ड
दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या 18व्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं नामिबियाचा 93 धावांनी पराभव केला.
Published : February 13, 2026 at 10:00 AM IST
नवी दिल्ली Team India Records : दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या 18व्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं नामिबियाचा 93 धावांनी पराभव केला. या विश्वचषकात टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा विजय होता. या सामन्यात टीम इंडियानं इतिहास रचला. टी-20 विश्वचषकात सर्वात जलद सांघिक शतकाचा विक्रम आता टीम इंडियाच्या नावावर आहे. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात फक्त 6.5 षटकांत शतक ठोकून भारतानं स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात जलद सांघिक शतकाचा (100 धावा) नवा विक्रम प्रस्थापित केला.
Biggest win margin for #TeamIndia by runs in ICC Men's #T20WorldCup
The #MenInBlue beat Namibia by 9️⃣3️⃣ runs to make it 2️⃣ victories in a row!
Scorecard ▶️ https://t.co/SQLoaZjq98#INDvNAM pic.twitter.com/b0PL2LLSbI
टीम इंडियानं मोडला नेदरलँड्सचा विक्रम : या सामन्यात भारतीय संघानं फक्त 41 चेंडूत 100 धावा केल्या. यासह भारतानं नेदरलँड्सचा 12 वर्षे जुना विक्रम मोडला. यापूर्वी 2014 मध्ये नेदरलँड्सनं आयर्लंडविरुद्ध 42 चेंडूत म्हणजेच 7 षटकांत 100 धावा केल्या होत्या. या सामन्यात टीम इंडियानं रचलेला हा ऐतिहासिक विक्रम मुख्यत्वे स्फोटक सलामीवीर इशान किशनमुळं आहे. या सामन्यात नामिबियानं नाणेफेक जिंकली आणि भारताला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं. यानंतर इशान किशन आणि संजू सॅमसननं भारताला वादळी सुरुवात मिळवून दिली.
टी-20 विश्वचषकात एकही सामना न गमावता जिंकले 10 सामने : भारत आता जगातील पहिला संघ बनला आहे ज्यानं एकही सामना न गमावता सलग 10 टी-20 विश्वचषक सामने जिंकले आहेत. गेल्या हंगामात संघानं सलग आठ सामने जिंकले आणि त्यानंतर या वर्षी आणखी दोन सामने जिंकले. भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला हरवलं तेव्हा त्यांनी नऊ सामने जिंकून विक्रम प्रस्थापित केला होता, परंतु आता त्यांचे सलग विजय दहा झाले आहेत. टीम इंडिया आता 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये पाकिस्तानला हरवून त्यांच्या विजयांची संख्या दहावरुन अकरा करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळं कोणत्याही संघाला हा विक्रम मोडणं अशक्य होईल.
2️⃣ good from Team India! 🇮🇳
A commanding victory in the Capital before we take on Pakistan in Colombo.
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvNAM | LIVE NOW pic.twitter.com/di3PgHlVZF
आयसीसी स्पर्धांमध्ये 27 पैकी गमावला एक सामना : दरम्यान, आयसीसी स्पर्धांबद्दल बोलायचं झालं तर, आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारतानं गेल्या 27 सामन्यांपैकी 25 सामने जिंकले आहेत. त्यांनी फक्त एकच सामना गमावला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. 2023 च्या वनडे विश्वचषकात भारत एकही सामना न गमावता अंतिम फेरीत पोहोचला, परंतु अंतिम फेरीत हरला. हा त्यांचा एकमेव पराभव आहे. यानंतर, भारतानं 2024 च्या टी-20 विश्वचषकातील सर्व सामने जिंकले आणि विजेतेपद पटकावले. यानंतर, 2025 मध्ये जेव्हा चॅम्पियन्स ट्रॉफी आयोजित करण्यात आली तेव्हाही त्यांनी एकही सामना न गमावता विजेतेपद जिंकलं.
