टीम इंडियाच्या विश्वविजयासह बदलला महिला क्रिकेटचा इतिहास; फायनल सामन्यात विक्रमांचा पाऊस
दीप्ती शर्मा आणि शेफाली वर्मा यांच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळं भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात विजय मिळवून दिला.
Published : November 3, 2025 at 11:15 AM IST
नवी मुंबई INDW vs SAW Final Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारतीय संघानं पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली. रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेसमोर 299 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. दबावानं भरलेल्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी हे लक्ष्य पुरेसं होतं. धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ केवळ 246 धावाच करु शकला.
Deepti Sharma's day out to claim #CWC25 glory and Player of the Tournament honours 🇮🇳🏆— ICC (@ICC) November 3, 2025
Watch her tournament highlights 📲 https://t.co/cKZhGB71TD pic.twitter.com/D1NhPrBtKf
सामन्यात झाले अनेक विक्रम : 2005 आणि 2017 च्या वनडे विश्वचषक अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडकडून अनुक्रमे पराभव झाला होता. पण यावेळी, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं अंतिम रेषा ओलांडली, ज्यामुळं चाहत्यांना आनंद साजरा करण्यासाठी काहीतरी मिळालं. जेतेपदाच्या सामन्यात काही उल्लेखनीय विक्रमही रचले गेले.
- शेफाली वर्माला तिच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. तिनं अंतिम सामन्यात 87 धावा केल्या आणि दोन विकेट्स घेतल्या. शेफाली वर्मा ही वनडे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम सामन्यात (पुरुष किंवा महिला) सामनावीराचा पुरस्कार जिंकणारी सर्वात तरुण खेळाडू आहे. तिनं वयाच्या 21 वर्षे आणि 279 दिवसांत ही कामगिरी केली.
History made by South Africa's skipper on a valiant #CWC25 run 👏— ICC (@ICC) November 3, 2025
Laura Wolvaardt's 571 runs is the most ever in a single edition of the ICC Women's Cricket World Cup 📚
Watch her century in the Final 📲 https://t.co/bpXh7RuSv8 pic.twitter.com/vulrAQFQ0c
- हरमनप्रीत कौरनं महिला क्रिकेट विश्वचषकात भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं. हरमन ही महिला विश्वचषक जिंकणारी सर्वात वयस्कर कर्णधार आहे. तिनं वयाच्या 36 वर्षे आणि 239 दिवसांत ही कामगिरी केली.
- स्पर्धेत तीन सामने गमावलेल्या संघानं महिला वनडे विश्वचषक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र पुरुषांच्या स्पर्धेत हे दोनदा घडलं आहे. 1992 मध्ये पाकिस्तान आणि 2019 मध्ये इंग्लंडनं प्रत्येकी तीन सामने गमावल्यानंतरही पुरुष वनडे विश्वचषक जिंकला.
- दीप्ती शर्मानं अंतिम फेरीत 58 धावा केल्या आणि 39 धावांत पाच विकेट्स घेतल्या. दीप्ती ही विश्वचषक बाद फेरीत (पुरुष किंवा महिला) अर्धशतक आणि पाच विकेट घेणारी पहिली क्रिकेटपटू आहे. तसंच, वनडे क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय महिला संघातील खेळाडूनं पाच विकेट आणि अर्धशतक केलं. शिवाय, वनडे विश्वचषकात (पुरुष किंवा महिला) हा पराक्रम करणारी दीप्ती ही दुसरी भारतीय आहे. युवराज सिंगनं 2011 च्या विश्वचषकात आयर्लंडविरुद्ध असाच पराक्रम केला होता.
- दीप्ती शर्मानं 2025 च्या महिला क्रिकेट विश्वचषकात 22 विकेट घेतल्या आणि 215 धावा केल्या. या कामगिरीसाठी दीप्तीला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले. दीप्ती 2025 च्या महिला क्रिकेट विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज होती. वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत (पुरुष किंवा महिला) 200 धावा आणि 20 विकेट घेण्याची दुहेरी कामगिरी करणारी दीप्ती ही पहिली खेळाडू आहे. महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्यांमध्ये दीप्ती संयुक्त दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली.
A sight to behold for all of India 🏆#CWC25 pic.twitter.com/e2WhexYHIM— ICC (@ICC) November 2, 2025
महिला वनडे विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स (भारत) :
- 43 - झुलन गोस्वामी
- 36 - दीप्ती शर्मा
- 31 - डायना एडुलजी
- 30 - नीतू डेव्हिड
- 30 - पूर्णिमा राऊत
महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक विकेट्स :
- 23 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया), 1982
- 22 - जॅकी लॉर्ड (न्यूझीलंड), 1982
- 22 - दीप्ती शर्मा (भारत), 2025*
- 21 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लंड), 2022
- 20 - शुभांगी कुलकर्णी (भारत), 1982
- 20 - नीतू डेव्हिड (भारत), 2005
India beat South Africa in a tense finale to become the #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 🏆🇮🇳#INDvSA 📝: https://t.co/6Vok7HLZsk pic.twitter.com/62p6cUwnJo— ICC (@ICC) November 2, 2025
- दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्डनं विजेतेपदाच्या सामन्यात 101 धावा केल्या. वोल्वार्ड ही वनडे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आणि अंतिम फेरीत (पुरुष किंवा महिला) शतकं झळकावणारी दुसरी खेळाडू आहे. यापूर्वी, एलिसा हिलीनं 2022 च्या महिला विश्वचषकात असं केलं होतं. वोल्वार्डनं महिला वनडे सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून आठ शतकं झळकावली आहेत. वोल्वार्ड ही वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू देखील आहे.
महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा :
- 571 - लॉरा वोल्वार्ड, 2025
- 509 - एलिसा हीली, 2022
- 497 - रिचल हेन्स, 2022
- 456 - डेबी हॉकली, 1997
- 448 - लिंडसे रीलर, 1988
महिला वनडे सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक शतकं :
- 11 - मेग लॅनिंग
- 8 - सुझी बेट्स
- 8 - लॉरा वोल्वार्ड
- 6 - चामारी अटापट्टू
- 6 - हेली मॅथ्यूज
आयसीसी इव्हेंट्समध्ये भारतीय महिला संघ (टी20 आणि वनडे) :
- 2000 - उपांत्य फेरी (वनडे विश्वचषक)
- 2005 - उपविजेता (वनडे विश्वचषक)
- 2009 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
- 2010 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
- 2017 - उपविजेता (वनडे विश्वचषक)
- 2018 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
- 2020 - उपविजेता (टी-20 विश्वचषक)
- 2023 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
- 2025 - विजेता (वनडे विश्वचषक)
महिला वनडे विश्वचषक विजेते संघ :
- 7 - ऑस्ट्रेलिया (1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022)
- 4 - इंग्लंड (1973, 1993, 2009, 2017)
- 1 - न्यूझीलंड (2000)
- 1 - भारत (2025)
