ETV Bharat / sports

टीम इंडियाच्या विश्वविजयासह बदलला महिला क्रिकेटचा इतिहास; फायनल सामन्यात विक्रमांचा पाऊस

दीप्ती शर्मा आणि शेफाली वर्मा यांच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळं भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात विजय मिळवून दिला.

INDW vs SAW Final Record
टीम इंडियाच्या विश्वविजयासह बदलला महिला क्रिकेटचा इतिहास (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई INDW vs SAW Final Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारतीय संघानं पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली. रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेसमोर 299 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. दबावानं भरलेल्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी हे लक्ष्य पुरेसं होतं. धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ केवळ 246 धावाच करु शकला.

सामन्यात झाले अनेक विक्रम : 2005 आणि 2017 च्या वनडे विश्वचषक अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडकडून अनुक्रमे पराभव झाला होता. पण यावेळी, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं अंतिम रेषा ओलांडली, ज्यामुळं चाहत्यांना आनंद साजरा करण्यासाठी काहीतरी मिळालं. जेतेपदाच्या सामन्यात काही उल्लेखनीय विक्रमही रचले गेले.

  • शेफाली वर्माला तिच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. तिनं अंतिम सामन्यात 87 धावा केल्या आणि दोन विकेट्स घेतल्या. शेफाली वर्मा ही वनडे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम सामन्यात (पुरुष किंवा महिला) सामनावीराचा पुरस्कार जिंकणारी सर्वात तरुण खेळाडू आहे. तिनं वयाच्या 21 वर्षे आणि 279 दिवसांत ही कामगिरी केली.
  • हरमनप्रीत कौरनं महिला क्रिकेट विश्वचषकात भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं. हरमन ही महिला विश्वचषक जिंकणारी सर्वात वयस्कर कर्णधार आहे. तिनं वयाच्या 36 वर्षे आणि 239 दिवसांत ही कामगिरी केली.
  • स्पर्धेत तीन सामने गमावलेल्या संघानं महिला वनडे विश्वचषक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र पुरुषांच्या स्पर्धेत हे दोनदा घडलं आहे. 1992 मध्ये पाकिस्तान आणि 2019 मध्ये इंग्लंडनं प्रत्येकी तीन सामने गमावल्यानंतरही पुरुष वनडे विश्वचषक जिंकला.
  • दीप्ती शर्मानं अंतिम फेरीत 58 धावा केल्या आणि 39 धावांत पाच विकेट्स घेतल्या. दीप्ती ही विश्वचषक बाद फेरीत (पुरुष किंवा महिला) अर्धशतक आणि पाच विकेट घेणारी पहिली क्रिकेटपटू आहे. तसंच, वनडे क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय महिला संघातील खेळाडूनं पाच विकेट आणि अर्धशतक केलं. शिवाय, वनडे विश्वचषकात (पुरुष किंवा महिला) हा पराक्रम करणारी दीप्ती ही दुसरी भारतीय आहे. युवराज सिंगनं 2011 च्या विश्वचषकात आयर्लंडविरुद्ध असाच पराक्रम केला होता.
  • दीप्ती शर्मानं 2025 च्या महिला क्रिकेट विश्वचषकात 22 विकेट घेतल्या आणि 215 धावा केल्या. या कामगिरीसाठी दीप्तीला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले. दीप्ती 2025 च्या महिला क्रिकेट विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज होती. वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत (पुरुष किंवा महिला) 200 धावा आणि 20 विकेट घेण्याची दुहेरी कामगिरी करणारी दीप्ती ही पहिली खेळाडू आहे. महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्यांमध्ये दीप्ती संयुक्त दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली.

महिला वनडे विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स (भारत) :

  • 43 - झुलन गोस्वामी
  • 36 - दीप्ती शर्मा
  • 31 - डायना एडुलजी
  • 30 - नीतू डेव्हिड
  • 30 - पूर्णिमा राऊत

महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक विकेट्स :

  • 23 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया), 1982
  • 22 - जॅकी लॉर्ड (न्यूझीलंड), 1982
  • 22 - दीप्ती शर्मा (भारत), 2025*
  • 21 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लंड), 2022
  • 20 - शुभांगी कुलकर्णी (भारत), 1982
  • 20 - नीतू डेव्हिड (भारत), 2005
  • दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्डनं विजेतेपदाच्या सामन्यात 101 धावा केल्या. वोल्वार्ड ही वनडे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आणि अंतिम फेरीत (पुरुष किंवा महिला) शतकं झळकावणारी दुसरी खेळाडू आहे. यापूर्वी, एलिसा हिलीनं 2022 च्या महिला विश्वचषकात असं केलं होतं. वोल्वार्डनं महिला वनडे सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून आठ शतकं झळकावली आहेत. वोल्वार्ड ही वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू देखील आहे.

महिला वनडे विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा :

  • 571 - लॉरा वोल्वार्ड, 2025
  • 509 - एलिसा हीली, 2022
  • 497 - रिचल हेन्स, 2022
  • 456 - डेबी हॉकली, 1997
  • 448 - लिंडसे रीलर, 1988

महिला वनडे सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक शतकं :

  • 11 - मेग लॅनिंग
  • 8 - सुझी बेट्स
  • 8 - लॉरा वोल्वार्ड
  • 6 - चामारी अटापट्टू
  • 6 - हेली मॅथ्यूज

आयसीसी इव्हेंट्समध्ये भारतीय महिला संघ (टी20 आणि वनडे) :

  • 2000 - उपांत्य फेरी (वनडे विश्वचषक)
  • 2005 - उपविजेता (वनडे विश्वचषक)
  • 2009 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
  • 2010 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
  • 2017 - उपविजेता (वनडे विश्वचषक)
  • 2018 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
  • 2020 - उपविजेता (टी-20 विश्वचषक)
  • 2023 - उपांत्य फेरी (टी-20 विश्वचषक)
  • 2025 - विजेता (वनडे विश्वचषक)

महिला वनडे विश्वचषक विजेते संघ :

  • 7 - ऑस्ट्रेलिया (1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022)
  • 4 - इंग्लंड (1973, 1993, 2009, 2017)
  • 1 - न्यूझीलंड (2000)
  • 1 - भारत (2025)

हेही वाचा :

  1. विश्वविजेत्या लाडक्या बहिणींसाठी BCCI नं उघडली तिजोरी; ICC पेक्षाही जास्त बक्षीस केलं जाहीर
  2. सलग तीन सामन्यांत पराभव नंतर सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऐतिहासिक विजय; कसा राहिला टीम इंडियाचा विश्वविजयी प्रवास?
  3. कपिल देव ते हरमनप्रीत कौर... टीम इंडियाला वनडेत विश्वविजेता बनवणारे कर्णधार कोण?

TAGGED:

FINAL RECORDS
LIST OF MULTIPLE RECORDS
IND W VS SA W WORLD CUP FINAL
MULTIPLE RECORDS BROKEN
INDW VS SAW FINAL RECORDS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.