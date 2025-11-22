ETV Bharat / sports

ऋषभ पंत बनला भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार; आतापर्यंत कोणत्या खेळाडूंनी केलं टीम इंडियाचं नेतृत्व, वाचा यादी

भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत हा भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार बनला आहे. शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर त्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.

Rishabh Pant Captain
ऋषभ पंत बनला भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 9:23 AM IST

गुवाहाटी Rishabh Pant Captain : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात खेळल्या जाणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात ऋषभ पंत भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत ऋषभ पंतला कर्णधारपद देण्यात आलं आहे. 22 नोव्हेंबर रोजी भारतीय संघासाठी टॉस करताना पंत कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व करणारा 38 वा कर्णधार बनला. शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळं या सामन्यातून बाहेर पडला आहे.

पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या डावात गिलला दुखापत : बीसीसीआयनं शुक्रवारी दुपारी जाहीर केले की पहिल्या कसोटीदरम्यान मानेच्या दुखापतीमुळं गुवाहाटी इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतून टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलला बाहेर काढण्यात आलं आहे. पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी फलंदाजी करताना गिलला दुखापत झाली. भारताच्या पहिल्या डावात त्यानं फक्त तीन चेंडू खेळले आणि नंतर वेदनांमुळं तो निवृत्त झाला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली दुसऱ्या दिवशी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. तो 19 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी इथंही पोहोचला, परंतु दुखापतीमुळं त्यानं कोणत्याही सराव सत्रात भाग घेतला नाही आणि अखेर त्याला सामन्यातून बाहेर काढण्यात आले.

ऋषभ पंत 38 वा कसोटी कर्णधार : शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत, ऋषभ पंत आता संघाचं नेतृत्व करत आहे आणि तो भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंत संघाचं नेतृत्व करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 2022 मध्ये, त्यानं पाच टी-20 सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं होतं, ज्यामध्ये दोन जिंकले, दोन गमावले आणि एक अनिर्णित राहिला.

क्रमांक कर्णधाराचं नाव कार्यकाळ सामने विजय पराभव ड्रॉ
1सी. के. नायडू1932-1934431
2विजयनगरमचे महाराजकुमार1936321
3इफ्तिखार अली खान पटौडी1946312
4लाला अमरनाथ1947-195215267
5विजय हजारे1951-195314158
6वीनू मंकड1955-1959615
7गुलाम अहमद1955-1959321
8पॉली उमरीगर1955-19588224
9हेमू अधिकारी195911
10दत्ता गायकवाड़195944
11पंकज रॉय195911
12गुलाबराय रामचंद1959-19605122
13नारी कॉन्ट्रैक्टर1960-196212228
14मंसूर अली खान पटौडी1962-19754091912
15चंदू बोर्डे196711
16अजीत वाडेकर1971-197416448
17श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन1974-1979523
18सुनील गावस्कर1976-1985479830
19बिशन सिंग बेदी1976-1978226115
20गुंडप्पा विश्वनाथ1980211
21कपिल देव1983-1987344723
22दिलीप वेंगसरकर1987-198910253
23रवि शास्त्री198811
24कृष्णमाचारी श्रीकांत198944
25मोहम्मद अझहरुद्दीन1990-199947141419
26सचिन तेंदुलकर1996-2000254912
27सौरव गांगुली2000-200549211315
28राहुल द्रविड2003-2007258611
29वीरेंद्र सहवाग2005-20124211
30अनिल कुंबळे2007-200814356
31एम. एस. धोनी2008-201460271815
32विराट कोहली2014-202268401711
33अजिंक्य रहाणे2017-2021642
34के. एल. राहुल2022321
35रोहित शर्मा2022-2024241293
36जसप्रीत बुमराह2022-2025312
37शुभमन गिल2025–7421
38ऋषभ पंत2025

ऋषभ पंतची मोठी कामगिरी : कर्णधारपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ऋषभ पंतनं एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचं नेतृत्व करणारा तो दुसरा यष्टीरक्षक-फलंदाज बनला आहे. त्याच्या आधी फक्त महेंद्रसिंग धोनीने ही कामगिरी केली होती. पंतवर आता भारताला सलग दुसऱ्यांदा घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावण्यापासून रोखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. संघानं पहिला सामना फक्त तीन दिवसांत 30 धावांनी गमावला, ज्यामुळं हा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला. शिवाय, गुवाहाटी हे भारतात कसोटी सामना आयोजित करणारं 30वं ठिकाण बनलं आहे.

