ऋषभ पंत बनला भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार; आतापर्यंत कोणत्या खेळाडूंनी केलं टीम इंडियाचं नेतृत्व, वाचा यादी
भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत हा भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार बनला आहे. शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर त्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.
Published : November 22, 2025 at 9:23 AM IST
गुवाहाटी Rishabh Pant Captain : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात खेळल्या जाणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात ऋषभ पंत भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत ऋषभ पंतला कर्णधारपद देण्यात आलं आहे. 22 नोव्हेंबर रोजी भारतीय संघासाठी टॉस करताना पंत कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व करणारा 38 वा कर्णधार बनला. शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळं या सामन्यातून बाहेर पडला आहे.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या डावात गिलला दुखापत : बीसीसीआयनं शुक्रवारी दुपारी जाहीर केले की पहिल्या कसोटीदरम्यान मानेच्या दुखापतीमुळं गुवाहाटी इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतून टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलला बाहेर काढण्यात आलं आहे. पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी फलंदाजी करताना गिलला दुखापत झाली. भारताच्या पहिल्या डावात त्यानं फक्त तीन चेंडू खेळले आणि नंतर वेदनांमुळं तो निवृत्त झाला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली दुसऱ्या दिवशी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. तो 19 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी इथंही पोहोचला, परंतु दुखापतीमुळं त्यानं कोणत्याही सराव सत्रात भाग घेतला नाही आणि अखेर त्याला सामन्यातून बाहेर काढण्यात आले.
CAPTAIN RISHABH PANT IN TEST CRICKET 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) November 22, 2025
- A Proud moment in his Career. pic.twitter.com/FcIcTXcvnY
ऋषभ पंत 38 वा कसोटी कर्णधार : शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत, ऋषभ पंत आता संघाचं नेतृत्व करत आहे आणि तो भारताचा 38वा कसोटी कर्णधार बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंत संघाचं नेतृत्व करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 2022 मध्ये, त्यानं पाच टी-20 सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं होतं, ज्यामध्ये दोन जिंकले, दोन गमावले आणि एक अनिर्णित राहिला.
Wicket-Keepers to Captain India in Test Cricket— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
- MS Dhoni (2008-14)
- Rishabh Pant (2025)* pic.twitter.com/E5i1xQZY0X
|क्रमांक
|कर्णधाराचं नाव
|कार्यकाळ
|सामने
|विजय
|पराभव
|ड्रॉ
|1
|सी. के. नायडू
|1932-1934
|4
|–
|3
|1
|2
|विजयनगरमचे महाराजकुमार
|1936
|3
|–
|2
|1
|3
|इफ्तिखार अली खान पटौडी
|1946
|3
|–
|1
|2
|4
|लाला अमरनाथ
|1947-1952
|15
|2
|6
|7
|5
|विजय हजारे
|1951-1953
|14
|1
|5
|8
|6
|वीनू मंकड
|1955-1959
|6
|–
|1
|5
|7
|गुलाम अहमद
|1955-1959
|3
|–
|2
|1
|8
|पॉली उमरीगर
|1955-1958
|8
|2
|2
|4
|9
|हेमू अधिकारी
|1959
|1
|–
|–
|1
|10
|दत्ता गायकवाड़
|1959
|4
|–
|4
|–
|11
|पंकज रॉय
|1959
|1
|–
|1
|–
|12
|गुलाबराय रामचंद
|1959-1960
|5
|1
|2
|2
|13
|नारी कॉन्ट्रैक्टर
|1960-1962
|12
|2
|2
|8
|14
|मंसूर अली खान पटौडी
|1962-1975
|40
|9
|19
|12
|15
|चंदू बोर्डे
|1967
|1
|–
|1
|–
|16
|अजीत वाडेकर
|1971-1974
|16
|4
|4
|8
|17
|श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन
|1974-1979
|5
|–
|2
|3
|18
|सुनील गावस्कर
|1976-1985
|47
|9
|8
|30
|19
|बिशन सिंग बेदी
|1976-1978
|22
|6
|11
|5
|20
|गुंडप्पा विश्वनाथ
|1980
|2
|–
|1
|1
|21
|कपिल देव
|1983-1987
|34
|4
|7
|23
|22
|दिलीप वेंगसरकर
|1987-1989
|10
|2
|5
|3
|23
|रवि शास्त्री
|1988
|1
|1
|–
|–
|24
|कृष्णमाचारी श्रीकांत
|1989
|4
|–
|–
|4
|25
|मोहम्मद अझहरुद्दीन
|1990-1999
|47
|14
|14
|19
|26
|सचिन तेंदुलकर
|1996-2000
|25
|4
|9
|12
|27
|सौरव गांगुली
|2000-2005
|49
|21
|13
|15
|28
|राहुल द्रविड
|2003-2007
|25
|8
|6
|11
|29
|वीरेंद्र सहवाग
|2005-2012
|4
|2
|1
|1
|30
|अनिल कुंबळे
|2007-2008
|14
|3
|5
|6
|31
|एम. एस. धोनी
|2008-2014
|60
|27
|18
|15
|32
|विराट कोहली
|2014-2022
|68
|40
|17
|11
|33
|अजिंक्य रहाणे
|2017-2021
|6
|4
|–
|2
|34
|के. एल. राहुल
|2022
|3
|2
|1
|–
|35
|रोहित शर्मा
|2022-2024
|24
|12
|9
|3
|36
|जसप्रीत बुमराह
|2022-2025
|3
|1
|2
|–
|37
|शुभमन गिल
|2025–
|7
|4
|2
|1
|38
|ऋषभ पंत
|2025
|–
|–
|–
|–
Rishabh Pant is confident about leading India in the second #INDvSA Test in Guwahati 💪— ICC (@ICC) November 21, 2025
Read more ⬇️ | #WTC27https://t.co/qM6wbrBRMj
ऋषभ पंतची मोठी कामगिरी : कर्णधारपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ऋषभ पंतनं एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचं नेतृत्व करणारा तो दुसरा यष्टीरक्षक-फलंदाज बनला आहे. त्याच्या आधी फक्त महेंद्रसिंग धोनीने ही कामगिरी केली होती. पंतवर आता भारताला सलग दुसऱ्यांदा घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावण्यापासून रोखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. संघानं पहिला सामना फक्त तीन दिवसांत 30 धावांनी गमावला, ज्यामुळं हा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला. शिवाय, गुवाहाटी हे भारतात कसोटी सामना आयोजित करणारं 30वं ठिकाण बनलं आहे.
हेही वाचा :