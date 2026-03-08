कपिल देव ते सूर्यकुमार यादव... टीम इंडियाला विश्वविजेता बनवणारे कर्णधार कोण? वाचा यादी
अहमदाबाद Indian Captains to win World Cup : 2026 चा टी-20 विश्वचषक भारतीय संघाच्या विजयानं संपला. टीम इंडियानं सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं आणि तीन वेळा ही स्पर्धा जिंकणारा पहिला संघ बनला. यासह भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा विजेतेपद जिंकणाऱ्या कर्णधारांच्या यादीत सामील झाला. तसंच तो टी-20 विश्वचषक जिंकणारा नववा कर्णधार बनला. आतापर्यंत भारताला वर्ल्ड कप जिंकवून देणारे कर्णधार कोणते आहेत ते जाणून घेऊया.
कपिल देव (1983 वनडे विश्वचषक) :
भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनी भारतीय क्रिकेटमध्ये सुवर्णयुगाची सुरुवात केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला होता. 1983 च्या अंतिम सामन्यात त्यांनी अजिंक्य वेस्ट इंडिजला हरवून भारताला पहिलं विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं. त्या विश्वचषकात झिम्बाब्वेविरुद्ध ऐतिहासिक नाबाद 175 धावांची खेळी करुन त्यांनी संघाला बाहेर पडण्यापासून वाचवलं होतं.
एम.एस. धोनी (2007 टी-20, 2011 वनडे, 2014 टी-20) :
महेंद्रसिंग धोनी हा भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार मानला जातो. तो एकमेव कर्णधार आहे ज्यानं भारताला तीन विश्वचषक अंतिम फेरीत (दोनदा टी-20 आणि एकदा वनडे) नेलं. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतानं 2007 मध्ये पहिला टी-20 विश्वचषक आणि 2011 चा वनडे विश्वचषक जिंकला. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ 2014 टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीतही पोहोचला, मात्र त्यात संघाला श्रीलंकेकडून पराभव पत्करावा लागला.
रोहित शर्मा (2023 वनडे, 2024 टी-20) :
रोहित शर्मानं अलिकडच्या वर्षांत भारतीय संघाला अत्यंत आक्रमक आणि निर्भय संघात रुपांतरित केलं आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतानं सलग दोन मोठे आयसीसी फायनल खेळले. 2023 च्या वनडे विश्वचषकात भारत अपराजित राहून अंतिम फेरीत पोहोचला, मात्र त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर, 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात, भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विजेतेपद पटकावलं.
सूर्यकुमार यादव (2026 टी-20 विश्वचषक) :
या यादीत सर्वात नवीन भर म्हणजे सूर्यकुमार यादव. रोहित शर्माच्या टी-20 निवृत्तीनंतर कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या सूर्यानं त्याच्या पहिल्याच मोठ्या स्पर्धेत भारताला अंतिम फेरीत विजयी केलं. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून भारतानं सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे.
