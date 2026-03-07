कपिल देव ते सूर्यकुमार यादव... टीम इंडियाला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचवणारे कर्णधार, वाचा यादी
भारतीय क्रिकेट संघ 2026 टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा सामना करणार आहे. आतापर्यंत कोणत्या भारतीय कर्णधारांनी संगाला वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये नेलं आहे, ते जाणून घेऊया.
Published : March 7, 2026 at 10:53 AM IST
अहमदाबाद Captains Took India in Final : भारतीय क्रिकेट संघ 2026 टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा सामना करणार आहे. भारतीय संघाला या टप्प्यापर्यंत नेण्याचं श्रेय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला जाते. सूर्यानं टी-20 कर्णधार म्हणून अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. यासह तो आता अशा काही भारतीय कर्णधारांपैकी एक आहे ज्यांनी संघाला अंतिम फेरीत नेलं आहे. आतापर्यंत कोणत्या भारतीय कर्णधारांनी संगाला वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये नेलं आहे, ते जाणून घेऊया.
कपिल देव (1983 वनडे विश्वचषक) :
भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनी भारतीय क्रिकेटमध्ये सुवर्णयुगाची सुरुवात केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला होता. 1983 च्या अंतिम सामन्यात त्यांनी अजिंक्य वेस्ट इंडिजला हरवून भारताला पहिलं विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं. त्या विश्वचषकात झिम्बाब्वेविरुद्ध ऐतिहासिक नाबाद 175 धावांची खेळी करुन त्यांनी संघाला बाहेर पडण्यापासून वाचवलं होतं.
सौरव गांगुली (2003 वनडे विश्वचषक) :
भारतीय क्रिकेटमध्ये 'दादा' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सौरव गांगुलीनं भारतीय संघाला परदेशात कसं जिंकायचं हे शिकवलं. त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 20 वर्षांनी विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचली. 2003 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या विश्वचषकात भारत अंतिम फेरीत पोहोचला होता, ज्यात त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. गांगुलीनं त्या स्पर्धेत तीन शतकं झळकावली आणि संघात उत्साह भरला.
एम.एस. धोनी (2007 टी-20, 2011 वनडे, 2014 टी-20) :
महेंद्रसिंग धोनी हा भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार मानला जातो. तो एकमेव कर्णधार आहे ज्यानं भारताला तीन विश्वचषक अंतिम फेरीत (दोनदा टी-20 आणि एकदा वनडे) नेलं. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतानं 2007 मध्ये पहिला टी-20 विश्वचषक आणि 2011 चा वनडे विश्वचषक जिंकला. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ 2014 टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीतही पोहोचला, मात्र त्यात संघाला श्रीलंकेकडून पराभव पत्करावा लागला.
रोहित शर्मा (2023 वनडे, 2024 टी-20) :
रोहित शर्मानं अलिकडच्या वर्षांत भारतीय संघाला अत्यंत आक्रमक आणि निर्भय संघात रुपांतरित केलं आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतानं सलग दोन मोठे आयसीसी फायनल खेळले. 2023 च्या वनडे विश्वचषकात भारत अपराजित राहून अंतिम फेरीत पोहोचला, मात्र त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर, 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात, भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विजेतेपद पटकावलं.
सूर्यकुमार यादव (2026 टी-20 विश्वचषक) :
या यादीत सर्वात नवीन भर म्हणजे सूर्यकुमार यादव. रोहित शर्माच्या टी-20 निवृत्तीनंतर कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या सूर्यानं त्याच्या पहिल्याच मोठ्या स्पर्धेत भारताला अंतिम फेरीत नेलं. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडला हरवून भारतानं सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
