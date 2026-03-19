हार्दिक पांड्या ते इशान किशन... IPL 2026 मधील सर्व संघांचे कर्णधार कोन?
आयपीएल 2026 साठी चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत. या हंगामासाठी सर्व 10 संघांच्या कर्णधारांची नावं समोर आली आहेत.
Published : March 19, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई All IPL Captains : आयपीएल 2026 साठी चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत. आयपीएल सुरु होण्यापूर्वीच एका संघानं आपल्या नवीन कर्णधाराची घोषणा केली आहे. हा संघ आहे सनरायझर्स हैदराबाद. सनरायझर्सनं इशान किशनला आपला नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. यासह या हंगामासाठी सर्व 10 संघांच्या कर्णधारांची नावं समोर आली आहेत.
रजत पाटीदार - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
गतविजेत्या आरसीबीनं आपल्या कर्णधारावर विश्वास कायम ठेवला आहे. रजत पाटीदारनं 2025 मध्ये संघाला पहिलं आयपीएल विजेतेपद मिळवून देत इतिहास रचला होता. पाटीदार, विराट कोहलीसोबत, यावर्षी सलग दुसरं विजेतेपद जिंकण्याचं ध्येय ठेवेल, जो पराक्रम आतापर्यंत फक्त चेन्नई आणि मुंबईनंच केला आहे.
ऋतुराज गायकवाड - चेन्नई सुपर किंग्स
29 वर्षीय ऋतुराज गायकवाड पुन्हा एकदा 'यलो आर्मी'चं नेतृत्व करेल. संजू सॅमसनच्या आगमनानंतर कर्णधारपदाबद्दल अफवा पसरल्या असल्या तरी, व्यवस्थापनानं गायकवाडवर विश्वास व्यक्त केला आहे. ऋतुराजनं हे स्पष्ट केलं आहे की आपल्या संघाला सहावं विजेतेपद मिळवून देणं हेच त्याचं एकमेव ध्येय आहे.
हार्दिक पांड्या - मुंबई इंडियन्स
गुजरातला विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर, हार्दिक पांड्या आपल्या पूर्वीच्या संघ, मुंबई इंडियन्समध्ये परतला आहे. मात्र, मुंबईचा कर्णधार म्हणून, चाहत्यांना अपेक्षित असलेलं यश त्याला अद्याप मिळालेलं नाही. हार्दिक या हंगामात आपल्या कर्णधारपदाचा विक्रम सुधारण्याच्या आणि संघाला सहावं विजेतेपद मिळवून देण्याच्या उद्देशानं उतरेल.
श्रेयस अय्यर - पंजाब किंग्स
कोलकाता सोडल्यानंतर, श्रेयस अय्यर आता पंजाब किंग्सचा नवीन कर्णधार आहे. अय्यरच्या नावावर एक अनोखा विक्रम आहे तो सलग दोन आयपीएल फायनलमध्ये दोन वेगवेगळ्या संघांना नेणारा पहिला कर्णधार आहे. पंजाब संघाला आशा आहे की अय्यरचा अनुभव त्यांना त्यांचं पहिलं विजेतेपद मिळवून देण्यास मदत करेल.
अजिंक्य रहाणे - कोलकाता नाईट रायडर्स
कोलकाता नाईट रायडर्सनं अनुभवी अजिंक्य रहाणेला कर्णधार म्हणून नियुक्त करुन एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. गेल्या हंगामात, रहाणेनं फलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करत 390 धावा केल्या होत्या. आता, गेल्या वर्षी आठव्या स्थानावर राहिलेल्या केकेआरचं नशीब बदलण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल.
शुभमन गिल - गुजरात टायटन्स
कर्णधार म्हणून हा शुभमन गिलचा तिसरा हंगाम असेल. हार्दिक पांड्याच्या जाण्यानंतर गिलनं कर्णधारपद स्वीकारलं, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून त्याच्यासाठी आव्हानात्मक राहिलं आहे. संघ 2024 मध्ये प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकला नाही आणि 2025 मध्ये एलिमिनेटरमध्ये पराभूत झाला. यावेळी गिल संघाला पुन्हा अंतिम फेरीच्या उंबरठ्यावर नेण्याचा प्रयत्न करेल.
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
पॅट कमिन्स/इशान किशन - सनरायझर्स हैदराबाद
ऑस्ट्रेलियाला विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या पॅट कमिन्सला हैदराबादसाठी अद्याप त्या जादुई यशाची पुनरावृत्ती करता आलेली नाही. 30 सामन्यांमध्ये 15 विजयांच्या विक्रमासह, कमिन्सला आशा आहे की या हंगामात तो आपल्या रणनीती आणि कर्णधारपदानं ऑरेंज आर्मीला पुन्हा शिखरावर पोहोचवेल. मात्र, दुखापतीमुळं पॅट कमिन्स सनरायझर्सचे सुरुवातीचे काही सामने खेळू शकणार नाही. यामुळं संघाचं कर्णधारपद इशान किशनकडे सोपवण्यात आले आहे. ईशान किशनच्या नेतृत्वाखाली झारखंडनं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकली होती.
ऋषभ पंत - लखनऊ सुपर जायंट्स
दिल्ली कॅपिटल्स सोडल्यानंतर, ऋषभ पंत आता लखनऊ सुपर जायंट्सच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे. पंतला नेतृत्व आणि फलंदाजी या दोन्हीमध्ये कठीण काळ गेला आहे. तो नवीन संघासोबत आपल्या कारकिर्दीची नवी आणि यशस्वी सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
अक्षर पटेल - दिल्ली कॅपिटल्स
दिल्ली कॅपिटल्सनं आयपीएल 2026 साठी अष्टपैलू अक्षर पटेलची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. अक्षरला नेतृत्वाचा मर्यादित अनुभव आहे, परंतु संघ व्यवस्थापनाला त्याच्या अष्टपैलू क्षमतेवर आणि खेळाच्या समजावर पूर्ण विश्वास आहे.
रियान पराग - राजस्थान रॉयल्स
संजू सॅमसनच्या जाण्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सनं युवा रियान परागवर मोठी पैज लावली आहे. परागसाठी हे एक मोठं आव्हान असेल, पण संघात रवींद्र जडेजासारख्या दिग्गज खेळाडूच्या उपस्थितीमुळं त्याला मैदानावर योग्य दिशा दाखवण्यास मदत होईल.
हेही वाचा :