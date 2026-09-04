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विक्रमादित्य स्मृती! 124 धावांच्या खेळीत मंधानानं मोडले अर्धाडझन रेकॉर्ड; मिताली राजसह अनेक दिग्गज मागे

भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधानानं गुरुवारी (3 ऑगस्ट) हाँगकाँगविरुद्धच्या महिला टी-20 आशिया कप सामन्यात आपल्या फलंदाजीत धुमाकूळ घातला.

Smriti Mandhana
स्मृती मंधाना (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 9:22 AM IST

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दुबई Smriti Mandhana : भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधानानं गुरुवारी (3 ऑगस्ट) हाँगकाँगविरुद्धच्या महिला टी-20 आशिया कप सामन्यात आपल्या बॅटनं धुमाकूळ घातला. दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात स्मृतीनं 64 चेंडूंमध्ये 14 चौकार आणि 7 षटकारांसह 124 धावा केल्या.

स्मृतीनं केले अनेक रेकॉर्ड : स्मृती मंधानाचं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हे दुसरं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 18 वं शतक होतं. या शतकादरम्यान स्मृतीनं एक महत्त्वपूर्ण विक्रम प्रस्थापित केला. स्मृती आता महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू बनली आहे. स्मृती मंधानानं भारताची माजी कर्णधार मिताली राजचा विक्रम मोडला. मितालीनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10,868 धावा केल्या होत्या, तर स्मृतीच्या नावावर आता 10,880 धावा आहेत. या ऐतिहासिक खेळीमुळं स्मृतीनं महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपल्या एकूण शतकांची संख्या 18 वर नेली आहे. यासह, तिनं ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार मेग लॅनिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वॉल्व्हार्ड यांना मागे टाकत एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. मेग लॅनिंग आणि लॉरा वॉल्व्हार्ड यांच्या नावावर प्रत्येकी 17 शतकं आहेत.

महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा :

  • 10880* धावा - स्मृती मंधाना (भारत)
  • 10868 धावा - मिताली राज (भारत)
  • 10740 धावा - सुझी बेट्स (न्यूझीलंड)
  • 10273 धावा - शार्लट एडवर्ड्स (इंग्लंड)
  • 10007 धावा - स्टेफनी टेलर (वेस्ट इंडिज)

महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं :

  • 18 शतकं - स्मृती मंधाना (भारत)
  • 17 शतकं - मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 17 शतकं - लॉरा वॉल्व्हार्ड (दक्षिण आफ्रिका)
  • 15 शतकं - हेली मॅथ्यूज (वेस्ट इंडिज)

स्मृती मंधाना आता महिला टी-20 आशिया कप सामन्यातील सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाजही बनली आहे. स्मृतीनं श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अटापट्टूचा विक्रम मोडला, जिनं 2024 च्या आवृत्तीत मलेशियाविरुद्ध 119* धावा केल्या होत्या.

महिला टी-20 आशिया कपमधील सर्वोच्च धावसंख्या -

  • 124 धावा - स्मृती मंधाना (भारत) विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई, 2026
  • 119* धावा - चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) विरुद्ध मलेशिया, डंबुला, 2024
  • 97* धावा - मिताली राज (भारत) विरुद्ध मलेशिया, क्वालालंपूर, 2018
  • 81 धावा - हर्षिता समरविक्रमा (श्रीलंका) विरुद्ध थायलंड, सिल्हेट, 2022
  • 81 धावा - शफाली वर्मा (भारत) विरुद्ध नेपाळ, डंबुला, 2024

स्मृती मंधानानं तिच्या खेळीत 7 षटकार मारले. भारतीय फलंदाजांमध्ये, हरमनप्रीत कौरनं महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय डावात स्मृतीपेक्षा जास्त षटकार मारले आहेत. स्मृती आता या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे.

महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय डावात सर्वाधिक षटकार (भारत) -

  • 8 - हरमनप्रीत कौर विरुद्ध न्यूझीलंड, 2018
  • 7 - स्मृती मंधाना विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई, 2026
  • 5 - हरमनप्रीत कौर विरुद्ध श्रीलंका, कटुनायके, 2018
  • 5 - शेफाली वर्मा विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, लखनऊ, 2021
  • 5 - शेफाली वर्मा विरुद्ध मलेशिया, हांगझू, 2023
  • 5 - रिचा घोष विरुद्ध वेस्ट इंडिज, मुंबई डीवायपी, 2024

स्मृती मंधाना आता महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघासाठी सर्वाधिक षटकार (95) मारणारी फलंदाज ठरली आहे. तिनं हरमनप्रीत कौरचा 89 षटकारांचा विक्रम मोडला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं (18) करण्याचा विक्रमही आता स्मृतीच्या नावावर आहे. स्मृती मंधानाच्या शतकामुळं भारतीय संघानं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 193 धावा केल्या. महिला टी-20 आशिया चषकातील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

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