फिफा विश्वचषकात मेस्सी खेळणार नाही? पायाला दुखापत झाल्यानं लंगडत मैदानाबाहेर; चाहत्यांची चिंता वाढली
फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वी दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीच्या दुखापतीनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.c
Published : May 25, 2026 at 10:16 AM IST
Lionel Messi Injury Scare : फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वी दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीच्या दुखापतीनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. इंटर मियामीचा कर्णधार मेस्सी शनिवारी रात्री फिलाडेल्फिया युनियनविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान अचानक मैदान सोडून गेला, ज्यामुळं अर्जेंटिनाच्या चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
😳 Lionel Messi — with his shorts rolled up — walked straight to the locker room after being subbed off in the 73rd minute.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 25, 2026
An apparent injury for the superstar on the cusp of Argentina’s World Cup title defense?#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/TSeKOsAhQ4
सामन्यादरम्यान काय घडलं? : इंटर मियामीनं फिलाडेल्फिया युनियनविरुद्ध 6-4 असा रोमांचक विजय मिळवला, परंतु मेस्सीचं मैदान सोडून जाणं हा सामन्यातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला. 73व्या मिनिटाला, मेस्सीनं बेंचकडे इशारा केला आणि त्याला तात्काळ मैदानाबाहेर बोलावण्यात आलं. त्यानंतर तो मैदान सोडून जाताना दिसला आणि त्याची जागा मॅटेओ सिल्वेटीनं घेतली. मेस्सी थेट ड्रेसिंग रुममध्ये गेला, ज्यामुळं त्याला स्नायूची दुखापत झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 38 वर्षीय मेस्सी अर्जेंटिना संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि विश्वचषकाच्या अगदी आधी त्याच्या दुखापतीची कोणतीही बातमी संपूर्ण देशासाठी एक मोठा धक्का ठरु शकते.
इंटर मियामीच्या प्रशिक्षकांनी दिला दिलासा : मात्र, सामन्यानंतर, इंटर मियामीचे प्रशिक्षक गुइलेर्मो होयोस यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य कमी लेखले. ते म्हणाले, "माझ्या माहितीनुसार, अद्याप कोणताही वैद्यकीय अहवाल आलेला नाही, पण तो खूप थकला होता. तो केवळ थकवा होता. खेळपट्टी जड होती आणि तो थकला होता. अशा वेळी धोका पत्करणं टाळणंच चांगलं." प्रशिक्षकांनी हे देखील कबूल केलं की सामन्यानंतर त्यांचं मेस्सीशी बोलणं झालं नव्हतं.
Lionel Messi took a free-kick and instantly grabbed the back of his leg, before leaving the match against the worst team in MLS in the 73rd minute.— Ben Steiner (@BenSteiner00) May 25, 2026
Worrying times for the legend ahead of the World Cup — which he has been doing extra training for.pic.twitter.com/Qo6R9lXIlI
अर्जेंटिनाची भिस्त मेस्सीवर : अर्जेंटिना 16 जून रोजी अल्जेरियाविरुद्ध आपल्या विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात करेल. मेस्सी पुन्हा एकदा संघाचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा आहे. त्याच्यासोबत इंटर मियामीचा सहकारी रॉड्रिगो डी पॉल असेल. मेस्सीनं आपल्या सहाव्या विश्वचषकात खेळणार की नाही हे अद्याप अधिकृतपणे सांगितलं नसलं तरी, तो निश्चितपणे संघाचं नेतृत्व करेल असं मानलं जातं. सध्या, अर्जेंटिना आणि जगभरातील लाखो चाहते मेस्सीच्या वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहत आहेत. जरी सुरुवातीचे संकेत निश्चितच उत्साहवर्धक असले तरी, विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी मेस्सीच्या तंदुरुस्तीबद्दलची कोणतीही छोटी बातमी मोठ्या चिंतेचं कारण ठरू शकते.
