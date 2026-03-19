लिओनेल मेस्सीचा मोठा पराक्रम; सर्वात जलद 900 गोल करत रोनाल्डोला टाकलं मागे
Published : March 19, 2026 at 12:43 PM IST
फ्लोरिडा Lionel Messi : फुटबॉलच्या महान खेळाडूंपैकी एक असलेल्या लिओनेल मेस्सीनं आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. त्याने अधिकृत सामन्यांमध्ये 900 गोल पूर्ण केले असून, असं करणारा तो ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनंतर जगातील दुसरा पुरुष फुटबॉलपटू ठरला आहे. त्यानं हा टप्पा कॉनकाकॅफ चॅम्पियन्स कपमध्ये नॅशविलविरुद्ध इंटर मियामीकडून खेळताना गाठला.
🚨🚨 LE 900E BUT DE LA CARRIÈRE DU GOAT : LIONEL MESSI !!! 🐐🇦🇷— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 18, 2026
⚽️ Prochaine étape : les 1000 ?pic.twitter.com/DK7lXXr1VP
रोनाल्डोच्या विशेष क्लबमध्ये प्रवेश : या कामगिरीमुळं, मेस्सी आता त्याचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी असलेल्या रोनाल्डोच्या विशेष क्लबमध्ये सामील झाला आहे. रोनाल्डोनं सप्टेंबर 2024 मध्ये 900 गोलचा टप्पा ओलांडला होता. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री अँड स्टॅटिस्टिक्स (IFFHS) नुसार, रोनाल्डो सध्या 965 गोलांसह 1000 गोलच्या जादुई टप्प्याच्या जवळ पोहोचला आहे. मात्र, मेस्सीनं सर्वात जलद 900 गोल करुन रोनाल्डोला मागे टाकलं. मेस्सीनं हा पराक्रम 1142 सामन्यांमध्ये केला, तर रोनाल्डोला हा टप्पा गाठण्यासाठी 1236 सामने लागले.
🐐 900 CAREER GOALS FOR THE GOAT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 19, 2026
🇦🇷 Lionel Messi is now the FASTEST HUMAN EVER to hit 900 official goals in football history
🌟 No one touches this speed. Not even close.
📊 The breakdown is pure insanity:
🇪🇸 Barcelona → 672 goals
🇫🇷 PSG → 32 goals
🇺🇸 Inter Miami →… pic.twitter.com/aNvX2spiUh
फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वाधिक करिअर गोल :
|खेळाडू
|देश
|लीग गोल
|कप गोल
|कॉन्टिनेंटल गोल
|एकूण गोल
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|593
|57
|172
|965
|लियोनल मेसी
|अर्जेंटीना
|556
|71
|158
|900
|पेले
|ब्राजील
|604
|49
|26
|762
|रोमारियो
|ब्राजील
|545
|93
|54
|756
|फेरेन्क पुस्कस
|हंगेरी/स्पेन
|516
|69
|56
|725
|जोसेफ बीकान
|ऑस्ट्रिया/
चेकोस्लोवाकिया
|515
|137
|38
|722
|रॉबर्ट लेवानदॉस्की
|पोलँड
|424
|62
|119
|693
|जिमी जोन्स
|नॉर्दर्न आयरलँड
|330
|286
|14
|639
|गर्ड मुलर
|वेस्ट जर्मनी
|405
|92
|69
|634
|जो बामब्रिक
|नॉर्दर्न आयरलँड
|347
|253
|5
|626
विक्रम प्रस्थापित पण संघ स्पर्धेतून बाहेर : मेस्सीचा विक्रमी गोल त्याच्या संघाला विजय मिळवून देण्यात अयशस्वी ठरला. इंटर मियामी आणि नॅशविल यांच्यातील सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला, परंतु अवे गोलच्या नियमामुळं इंटर मियामी स्पर्धेतून बाहेर पडला. नॅशविलच्या एका खेळाडूनं मेस्सीच्या गोलवर प्रतिहल्ला करुन सामन्याची दिशाच बदलली, ज्यामुळं मेस्सीच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतरही संघाला पुढं जाता आलं नाही.
HISTORY FOR MESSI 🇦🇷— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026
With his goal today for @InterMiamiCF, Argentina legend Lionel Messi has scored 900 career goals ‼️ pic.twitter.com/Sa6xAaGxZy
कारकिर्दीतील गोलांचा वर्षाव : मेस्सीच्या शानदार कारकिर्दीत, त्यानं स्पॅनिश क्लब बार्सिलोनासाठी सर्वाधिक गोल केले. त्यानं बार्सिलोनासाठी 778 सामन्यांमध्ये 672 गोल केले, जे एकाच क्लबसाठी त्याचं असाधारण योगदान दर्शवतं. त्यानंतर त्यानं पॅरिस सेंट-जर्मेन (PSG) साठी 75 सामन्यांमध्ये 32 गोल केले आणि आता तो इंटर मियामीसाठी 81 गोल करुन एक सातत्यपूर्ण गोल करणारा खेळाडू आहे. मेस्सीची आंतरराष्ट्रीय कामगिरीही प्रभावी राहिली आहे. त्यानं अर्जेंटिनासाठी 115 गोल केले आहेत आणि संघाच्या विश्वचषक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
2012 होतं उल्लेखनीय वर्ष : मेस्सीच्या कारकिर्दीनं 2012 मध्ये कळस गाठला, जेव्हा त्यानं क्लब आणि देशासाठी मिळून 91 गोल केले. हा विक्रम फुटबॉलच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. ब्राझीलचे महान खेळाडू पेले सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर सध्याच्या खेळाडूंमध्ये रॉबर्ट लेवांडोस्की खूप मागे आहे.
