लिओनेल मेस्सीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; 68व्या वर्षी वडिलांचं निधन
फुटबॉल जगतातील महान खेळाडूंपैकी एक असलेल्या लिओनेल मेस्सीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Published : August 9, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई Lionel Messi : फुटबॉल जगतातील महान खेळाडूंपैकी एक असलेल्या लिओनेल मेस्सीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दीर्घ आजारानंतर त्याचे वडील, जॉर्ज मेस्सी, यांचं वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन झालं आहे. मेस्सीचे वडील काही काळापासून आजारी होते आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मेस्सीच्या वडिलांनी त्याची यशस्वी फुटबॉल कारकीर्द घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यात दीर्घकाळ आपल्या मुलाचं एजंट म्हणून काम करण्याचाही समावेश होता.
El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.— Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z
वडिलांच्या संघर्षामुळंच मेस्सीची यशस्वी फुटबॉल कारकीर्द : वडिलांचं निधन लिओनेल मेस्सीसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण त्याचे वडील, जॉर्ज मेस्सी, यांनी त्याची महान फुटबॉल कारकीर्द घडवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. लहानपणी मेस्सीला ग्रोथ हार्मोनच्या कमतरतेचा त्रास होता, ज्यावर उपचारांची गरज होती. त्याचे वडील, जॉर्ज, यांनी आपल्या मुलासाठी आवश्यक उपचार मिळवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. लहानपणी मेस्सी 'न्यूवेल्स ओल्ड बॉईज' या युवा संघाकडून खेळला होता. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये लिओनेल मेस्सीनं सांगितलं की त्याचं कुटुंब कठीण परिस्थितीतून जात आहे, परंतु त्यानं आपल्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल कोणतीही विशिष्ट माहिती दिली नव्हती.
अल्जेरियाविरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यादरम्यान मेस्सी भावूक : लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनानं फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला, परंतु अंतिम सामन्यात स्पेनकडून 1-0 नं पराभूत झाला. अल्जेरियाविरुद्धच्या गट फेरीच्या सामन्यात गोल केल्यानंतर लिओनेल मेस्सी भावूक झाला. सामन्यानंतर तो का रडत होता असं विचारल्यावर मेस्सीनं उत्तर दिलं, "माझ्या रडण्याचा फुटबॉलशी काहीही संबंध नाही; मागचे काही दिवस माझ्यासाठी खूप कठीण होते." तो फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये किलियन एमबाप्पेनंतर दुसरा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू होता.
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