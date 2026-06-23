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लिओनेल मेसीनं रचला इतिहास: फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 18वा गोल, क्लोसेचा रेकॉर्ड मोडला

फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये लिओनेल मेसीनं 38व्या मिनिटाला गोल करत मिरोस्लाव क्लोसेचा 16 गोलांचा रेकॉर्ड मोडत इतिहास रचला.

Lionel Messi breaks World Cup
लिओनेल मेसीसह अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रिया संघ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 9:52 AM IST

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डलास : अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी याने फिफा (FIFA) विश्वचषकाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे. 2026 च्या विश्वचषकात ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या सामन्यात मेस्सीनं दोन गोल केले आणि जर्मनीचा माजी फॉरवर्ड मिरोस्लाव क्लोस याचा विक्रम मोडला. क्लोसच्या 16 गोलला मागं टाकत, मेस्सीनं आता 18 गोलसह एक नवीन उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. मेस्सीनं आपल्या सहाव्या विश्वचषक स्पर्धेत हा विक्रम गाठला; सहा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये सहभागी होणारा तो पहिला पुरुष खेळाडू ठरला आहे.

काय म्हणाले क्लोस : क्लोस यांनी मेस्सीचं या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल मनापासून अभिनंदन केलं. जर्मन वृत्तपत्र 'सुडड्युचे झायटुंग' (Süddeutsche Zeitung) शी बोलताना 48 वर्षीय क्लोस म्हणाले, "मी नेहमीच म्हणत आलो आहे की, मेस्सी हा काही सामान्य खेळाडू नाही. माझ्या मते, लिओनेल मेस्सी हा सर्वकालीन महान फुटबॉलपटू आहे! अभिनंदन, चॅम्पियन!"

क्लोसच्या नावावर सर्वाधिक विक्रम : क्लोस यांच्या नावावर 12 वर्षे विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम होता. त्यांनी 2002 ते 2014 या कालावधीतील प्रत्येक विश्वचषक स्पर्धेत गोल केले होते. त्यांच्या गोलच्या यादीत 2002 आणि 2006 मध्ये प्रत्येकी 5 गोल, 2010 मध्ये 4 गोल आणि 2014 मध्ये 2 गोल यांचा समावेश होता.

मेस्सीची विश्वचषक कारकीर्द : मेस्सीनं 2026 मध्ये एक, 2014 मध्ये चार, 2018 मध्ये एक, 2022 मध्ये सात आणि सध्याच्या 2026 स्पर्धेत आतापर्यंत पाच गोल केले आहेत. एकूण 18 गोलसह त्यानं क्लोसचा 16 गोलचा विक्रम मोडला. स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यांतच मेस्सीनं पाच गोल केले आहेत; त्यानं अल्जेरियाविरुद्ध हॅट्ट्रिक आणि ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल (ब्रेस) नोंदवत शानदार सुरुवात केली आहे. या विजयासह अर्जेंटिनानं 'राउंड ऑफ 32' मध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे.

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LIONEL MESSI
LIONEL MESSI RECORD
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FIFA WORLD CUP 2026
2026 FIFA WORLD CUP

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