फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी मुंबईत; क्रिकेटची पंढरी विठ्ठलाच्या उपस्थितही झाली 'फुटबॉलमय'!
अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहे. आज (14 डिसेंबर) मेस्सी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर दाखल झाला आहे.
Published : December 14, 2025 at 7:03 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 7:29 PM IST
मुंबई : आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू ज्याचे चाहते भारतासह संपूर्ण जगभरात परसले आहेत. असा अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) रविवारी (14 डिसेंबर) मुंबईत दाखल झाला आहे. आपल्या या हिरोची झलक पाहण्यासाठी त्याचे तमाम चाहते रविवारी चर्चगेट परिसरात दाखल झाले होते.
चर्चगेट परिसरात हजारो चाहते दाखल : एरव्ही क्रिकेटप्रेमींच्या रंगात रंगणारं वानखेडे स्टेडियम रविवारी पूर्णपणे फुटबॉलमय झालेलं पाहायला मिळालं. चर्चगेट स्टेशनहून वानखेडेकडे जाणाऱ्या गल्लीत तर एक वेगळाच उत्साह ओसंडून वाहत होता. चाहत्यांनी खचाखच भरलेल्या वानखेडे स्टेडियममधील या सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्यासह बॉलिवूड स्टार अजय देवगण, टायगर श्रॉफ आणि भारताचा स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
प्रोजेक्ट महादेवाची सुरूवात : या निमित्तानं राज्य सरकराच्या क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको आणि वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन (WIFA) यांच्या संयुक्त विद्यमानं राज्यात फुटबॉल खेळाचा विकास करण्याच्या उद्देशानं 'प्रोजक्ट महादेवा' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. 'प्रोजेक्ट महादेवा’ या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील युवा खेळाडूंना फुटबॉलमध्ये करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणं हा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वानखेडे स्टेडियमवर हा सोहळा पार पडला. या योजनेअंतर्गत 13 वर्षांखालील खेळाडूंची निवड चाचणी महिन्याभरापूर्वी नेरुळ येथील यशवंत राव चव्हाण फुटबॉल मैदानात पार पडली होती. या निवड चाचणीत एकूण 419 खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. ज्यातील 40 गुणवान खेळाडूंची पुढील फेरीसाठी निवड करण्यात आली आहे. ज्यात 20 मुलं आणि 20 मुलींचा समावेश आहे. याच मुलांना रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर आमंत्रित करण्यात आलं असून त्यांना थेट लिओनेल मेस्सीकडून फुटबॉलचे धडे गिरवण्याची संधी देण्यात आली.
प्रोजेक्ट महदेवा अंतर्गत निवड झालले खेळाडू (मुलं) : आर्यव्रत आशिष सारस्वत, निहार विकास नांबियार, आर्य राममूर्ती नायडू, दैविक कमलेश गलानी, रणवीर सिंह चावला, आरव चंद्रकांत सोनवणे, मल्हार लक्ष्मीकांत सावंत, अनय अमित भुसकुटे, तनिष चंद्रशेखर मल्लि, आर्यन संतोष पिंगळे, लक्ष्य नरेश मळकर, गिरीश मेनन, एफ्रॉन अॅग्नेलो डिसा, कनिष्क संजय मिश्रा, निहार कृष्ण एस, तनय रंजीत, शीहान बॅनर्जी, विहान नागधर बांदी, स्वरित संजय सातपुते आणि हर्षित नरेंद्र निकम.
प्रोजेक्ट महदेवा अंतर्गत निवड झालले खेळाडू (मुली) : स्वयंप्रभा महाराणा, जीविका राजपूत, निहारिका सुरेश, हना खान, स्वर विक्रम कुदळे, नव्या पाटील, जीविका रुपेजा, कृतिका राय, दुर्वा तर्मळे, रेबेका सिबी, समायरा सिग, कियाराह अनिरुद्ध सराफ, मन्नत धीरज आहुजा, अक्षरा आदर्श शेट्टी, आश्मी आदर्श शेट्टी, आरझू विकास कदम, लावण्य रविंद्र ठाकरे, अनु मेघा रूपेश, त्रयी प्रभाष शेट्टी व फाटक इराम शमशुद्दीन.
