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लिंडा नोस्कोव्हानं पटकावलं विम्बल्डन 2026 महिला एकेरीचं विजेतेपद; स्वतःच्याच देशाच्या खेळाडूला हरवलं

विम्बल्डन 2026 चा महिला एकेरीचा अंतिम सामना ऑल इंग्लंड क्लबच्या सेंटर कोर्टवर दोन झेक टेनिसपटू, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोवा यांच्यात खेळला गेला.

Wimbledon 2026
लिंडा नोस्कोव्हानं पटकावलं विम्बल्डन 2026 महिला एकेरीचं विजेतेपद (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 9:41 AM IST

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Wimbledon 2026 : विम्बल्डन 2026 चा महिला एकेरीचा अंतिम सामना 11 जुलै रोजी ऑल इंग्लंड क्लबच्या सेंटर कोर्टवर दोन झेक टेनिसपटू, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोवा यांच्यात खेळला गेला. तीन सेटच्या अंतिम सामन्यात, 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवानं 2-1 नं सामना जिंकला आणि आपलं पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपदही पटकावलं. लिंडा नोस्कोवानं सामन्याचा पहिला सेट जिंकला, तर मुचोवानं दुसऱ्या सेटमध्ये शानदार पुनरागमन करत सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. मात्र, तिसऱ्या सेटमध्ये लिंडानं जोरदार पुनरागमन करत विजय मिळवला आणि विजेतेपद पटकावलं. विम्बल्डन 2026 चं महिला एकेरीचं विजेतेपद जिंकल्याबद्दल लिंडा नोस्कोवाला बक्षीस म्हणून अंदाजे 38.5 कोटी रुपये देखील मिळाले.

पहिल्या सेटमध्ये लिंडाचं वर्चस्व : अंतिम सामन्यात लिंडा नोस्कोवाचा सामना कॅरोलिना मुचोवाशी झाला, जी पॅरिस ऑलिम्पिकमधील महिला दुहेरी स्पर्धेत तिची जोडीदार होती. नोस्कोव्हानं पहिल्या सेटमध्ये दमदार खेळ करत, तो अवघ्या 32 मिनिटांत 6-2 नं जिंकून 1-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर कॅरोलिना मुचोव्हानं दुसऱ्या सेटमध्ये नोस्कोव्हाला कडवी झुंज दिली आणि तो सेट 7-5 नं जिंकून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला.

नोस्कोव्हाचं तिसऱ्या सेटमध्ये पुनरागमन : अंतिम सामन्यातील तिसरा सेट सर्वांच्या आकर्षणाचं केंद्र बनला होता. 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोव्हानं दुसरा सेट गमावल्यानंतर आक्रमक खेळ करत उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आणि सामना 6-3 नं जिंकला. सामना जिंकल्यानंतर नोस्कोव्हा आनंदानं कोर्टवर कोसळली. आता सर्वांच्या नजरा विम्बल्डन 2026 च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यावर लागल्या आहेत, जिथं जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला जॅनिक सिनर दुसऱ्या क्रमांकावरील अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा सामना करेल. हा विजेतेपदाचा सामना आज 12 जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता सुरु होणार आहे.

17 वर्षांत पहिल्यांदाच झाला खास सामना : विशेष म्हणजे 17 वर्षांत प्रथमच, विम्बल्डन महिला एकेरीचा हा पहिला अंतिम सामना आहे, ज्यात दोन्ही खेळाडू झेक प्रजासत्ताकच्या होत्या. तसंच, 2009 नंतर प्रथमच एकाच देशाच्या दोन खेळाडू महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात एकमेकींसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. त्यापूर्वी असं 1971 मध्ये घडलं होतं, जेव्हा ऑस्ट्रेलियाच्या इव्हॉन गुलांगॉन्ग आणि तत्कालीन गतविजेत्या मार्गारेट कोर्ट अंतिम सामन्यात आमनेसामने आल्या होत्या आणि त्यात गुलांगॉन्ग विजयी ठरल्या होत्या.

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TAGGED:

LINDA NOSKOVA
WIMBLEDON WOMEN SINGLE WINNER
CZECH KAROLINA MUCHOVA
WIMBLEDON 2026 FINAL
LINDA NOSKOVA

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