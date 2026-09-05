20 वर्षीय फलंदाजानं T20I मध्ये शतक झळकावत लिहिला नवा अध्याय; आफ्रिकेनं पहिल्यांदाच मिळवला विजय
दक्षिण आफ्रिकेचा युवा सलामीवीर फलंदाज, लुआन ड्रे प्रिटोरियसनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विक्रमी शतक झळकावलं आहे.
Published : September 5, 2026 at 10:58 AM IST
विंडहोक Lhuan Dre Pretorius : दक्षिण आफ्रिकेचा युवा सलामीवीर फलंदाज, लुआन ड्रे प्रिटोरियसनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विक्रमी शतक झळकावलं आहे. नामिबियाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेतील सामन्यात प्रिटोरियसनं 52 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. या 20 वर्षीय फलंदाजानं आपला 17 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना पहिलं शतक झळकावलं. यापूर्वी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात त्याचं शतक केवळ 6 धावांनी हुकलं होतं. प्रिटोरियसच्या विक्रमी खेळीच्या बळावर दक्षिण आफ्रिकेनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नामिबियाला पहिल्यांदाच पराभूत केलं आहे.
New World Record! 🌍🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2026
Lhuan-dré Pretorius has etched his name into the history books! 📖
At just 20 years and 161 days old, #TheProteas opener now holds the record of the youngest ever player from an ICC Full Member nation to score a T20I century! 🇿🇦👏
A record breaking knock… pic.twitter.com/VOV4HHuw4m
लुआन ड्रे प्रिटोरियसच्या 101 धावा : 53 चेंडूंमध्ये 101 धावा करुन लुआन ड्रे प्रिटोरियस पॅव्हेलियनमध्ये परतला. नामिबियाचा कर्णधार जेराल्ड इरास्मसनं त्याची विकेट घेतली. आपल्या खेळीत या डावखुऱ्या फलंदाजानं 5 चौकार आणि 8 षटकार मारले. प्रिटोरियसची गणना टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात स्फोटक फलंदाजांमध्ये केली जाते. त्यानं वयाच्या 18 वर्षांपूर्वीच टी-20 मध्ये पदार्पण केलं होते. टी-20 क्रिकेटमधील हे त्याचं दुसरं शतक आहे.
Lhuan-dre Pretorius smashed 101 (53) vs Namibia today. pic.twitter.com/BrcIgzPYxr— Cricbuzz (@cricbuzz) September 4, 2026
शतक झळकावणारा सर्वात तरुण पूर्ण सदस्य खेळाडू : लुआन ड्रे प्रिटोरियस हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा नववा दक्षिण आफ्रिकी फलंदाज आहे. प्रिटोरियस सध्या 20 वर्षे आणि 161 दिवसांचा आहे. तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात तरुण पूर्ण सदस्य फलंदाज ठरला आहे. अफगाणिस्तानच्या हजरतुल्ला झाझाईनं 2019 मध्ये वयाच्या 20 वर्षे आणि 337 दिवसांनी शतक झळकावलं होतं.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावणारे सर्वात तरुण पूर्ण सदस्य खेळाडू :
- लुआन ड्रे प्रिटोरियस - 20 वर्षे 161 दिवस
- हजरतुल्ला झाझाई - 20 वर्षे 337 दिवस
- यशस्वी जैस्वाल - 21 वर्षे 279 दिवस
- ब्रायन बेनेट - 21 वर्षे 324 दिवस
- तिलक वर्मा - 22 वर्षे 5 दिवस
Maiden T20I century for Lhuan-Dre Pretorius against Namibia 💯🤩— ICC (@ICC) September 4, 2026
📝: https://t.co/k5ZRX1E3Zq pic.twitter.com/xCs6BVn8Ro
दक्षिण आफ्रिकेनं केल्या 228 धावा : नामिबियाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं शानदार सुरुवात केली. लुआन ड्रे प्रिटोरियस आणि यष्टीरक्षक कॉनर एस्टरहुइझेन यांनी अवघ्या 69 चेंडूंमध्ये 156 धावांची धडाकेबाज सलामीची भागीदारी केली. एस्टरहुइझेननं 6 चौकार आणि 8 षटकारांसह 40 चेंडूंमध्ये 88 धावांची धडाकेबाज खेळी केली, पण त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं. मात्र, या आक्रमक सुरुवातीनंतर नामिबियाच्या गोलंदाजांनी शानदार पुनरागमन करत दक्षिण आफ्रिकेला 20 षटकांत 4 गडी बाद 228 धावांवर रोखले. प्रत्युत्तरात, नामिबिया 20 षटकांत 7 गडी बाद केवळ 217 धावाच करु शकला आणि 11 धावांनी सामना गमावला. त्रिकोणीय मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात नामिबियानं दक्षिण आफ्रिकेचा धक्कादायक पराभव केला होता.
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