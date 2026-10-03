13 सिक्सर, 79 चेंडू, 188* धावा! प्रिटोरियसनं 'बॉस'चा 13 वर्षे जुना वर्ल्ड रेकॉर्ड तोडला
दक्षिण आफ्रिकेचा 20 वर्षीय सलामीवीर फलंदाज, लुआन ड्री प्रिटोरियसनं पुरुषांच्या टी-20 क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.
Published : October 3, 2026 at 12:01 PM IST
मुंबई Lhuan Dre Pretorius : दक्षिण आफ्रिकेचा 20 वर्षीय सलामीवीर फलंदाज, लुआन ड्री प्रिटोरियसनं पुरुषांच्या टी-20 क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. CSA टी-20 चॅलेंजमध्ये टायटन्स संघाकडून खेळताना, प्रिटोरियसनं ब्लोमफॉन्टेन इथं नाइट्स संघाविरुद्ध अवघ्या 79 चेंडूंमध्ये नाबाद 188 धावांची खेळी केली. या स्फोटक खेळीसह, त्यानं टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील फलंदाजाच्या सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. मात्र तो टी-20 क्रिकेटमधील पहिलं द्विशतक पूर्ण करण्यापासून केवळ 12 धावांनी दूर राहिला.
ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला : या ऐतिहासिक खेळीसह, प्रिटोरियसनं वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलचा विक्रम मागे टाकला, जो अनेक वर्षांपासून जवळपास अशक्य मानला जात होता. गेलनं 2013 च्या आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु संघाकडून खेळताना पुणे वॉरियर्सविरुद्ध एक अविस्मरणीय नाबाद 175 धावांची खेळी केली होती. हे प्रिटोरियसच्या टी-20 कारकिर्दीतील तिसरं शतक होतं आणि यासोबतच, 'युनिव्हर्स बॉस'चा 13 वर्षे जुना विक्रम इतिहासात कोरला गेला.
🚨 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 🚨— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) October 2, 2026
Lhuan-Dre Pretorius scores the highest-ever individual score in T20 cricket 🤯🏏#SSCricket | #Pro20Cup pic.twitter.com/Thh8hQL5z9
24 चेंडूंत अर्धशतक, 40 चेंडूंत शतक : या युवा उजव्या हाताच्या सलामीवीरानं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यानं अवघ्या 24 चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि त्यानंतर पुढच्याच 16 चेंडूंत शतक झळकावलं. प्रिटोरियसने अवघ्या 40 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं आणि 150 धावांपर्यंत पोहोचायला त्याला फार वेळ लागला नाही. आपल्या 188 धावांच्या नाबाद खेळीदरम्यान, त्यानं 13 उत्तुंग षटकार आणि 15 धमाकेदार चौकार ठोकले, ज्यामुळं नाइट्सच्या प्रत्येक गोलंदाजाचा इकॉनॉमी रेट 11 च्या वर गेला.
Lhuan-dre Pretorius deals in maximums 🤌💥— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) October 3, 2026
His 188 runs in the #Pro20Cup is a new T20 record for an individual innings 🤯👏#SSCricket pic.twitter.com/PbHrjGFWfh
फिंच आणि स्टोइनिस यांच्या क्लबमध्ये सामील : आपल्या 79 चेंडूंच्या मॅरेथॉन खेळीसह, प्रिटोरियसनं पुरुष टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात लांब खेळीचा (चेंडूंच्या संख्येनुसार) ॲरॉन फिंच आणि मार्कस स्टोइनिस यांचा सर्वकालीन विक्रम बरोबरीत आणला. प्रिटोरियसच्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर, टायटन्सनं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 3 गडी गमावून 267 धावांचा डोंगर उभा केला. स्पर्धेच्या इतिहासातील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे, यापूर्वीचा विक्रम (271/3) देखील 2022 मध्ये याच मैदानावर याच प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध टायटन्सच्या नावावरच होता.
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