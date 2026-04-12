ETV Bharat / sports

आशा भोसलेंनी 1034 विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजासोबत गायलं होतं गाणं; आयसीसी स्पर्धेदरम्यान झालं होतं प्रदर्शित

बॉलीवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92व्या वर्षी निधन झालं आहे. आशा भोसले यांच्या निधनानं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे.

Asha Bhosle Passes Away
आशा भोसलेंनी 1034 विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजासोबत गायलं होतं गाणं (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Asha Bhosle Passes Away : बॉलीवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92व्या वर्षी निधन झालं आहे. आशा भोसले यांच्या निधनानं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. त्या त्यांच्या अष्टपैलू गायनासाठी ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी हजारो गाणी गायली आणि आपल्या आवाजाच्या जादूनं लोकांना मंत्रमुग्ध केलं. आशा भोसले यांनी अनेक गायकांसोबत काम केलं. पण तुम्हाला माहित आहे का की त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 1034 विकेट घेणाऱ्या एका क्रिकेटपटूसोबत एक हिंदी गाणंही गायलं होतं? हे सहकार्य ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ब्रेट लीसोबत होते.

आशा भोसले यांनी ब्रेट लीसोबत गायलेलं गाणं : आशा भोसले आणि ब्रेट ली यांनी एकत्र "यू आर द वन फॉर मी" हे गाणं गायलं. हे गाणं हिंदीमध्ये असून ते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ब्रेट लीनं लिहिलं होतं. आशा भोसले आणि ब्रेट ली यांनी गायलेले हे गाणे आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2006 दरम्यान प्रदर्शित झालं होतं.

आशा भोसलेंच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड : आशा भोसले यांच्या नावावर अनेक विक्रम आहेत. त्यांच्या प्रतिभेच्या जोरावर, ग्रॅमी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळवणारी त्या पहिल्या भारतीय महिला गायिका ठरल्या. 2005 मध्ये आशा यांना ग्रॅमी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं होतं. इतकंच नाही, तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्येही त्यांची नोंद आहे. 2011 मध्ये, सर्वाधिक स्टुडिओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये त्यांची नोंद झाली. त्यांनी 20 हून अधिक भारतीय भाषांमध्ये 12,000 हून अधिक गाणी गायली आहेत, ज्यामुळं त्यांना हा प्रतिष्ठित किताब मिळाला आहे.

1034 बळींपैकी आंतरराष्ट्रीय 718 विकेट : आशा भोसले यांच्यासोबत गाणं गाणारा ब्रेट ली हे एक यशस्वी क्रिकेटपटू आहेत. ब्रेट ली क्रिकेटच्या मैदानावर किती उत्कृष्ट खेळाडू होता हे सांगण्याची गरज नाही. त्याच्या कारकिर्दीतील 1034 बळी याची साक्ष देतात. हे बळी प्रथम-श्रेणी क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट आणि टी-20 क्रिकेट मिळून घेतले होते. त्यानं प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 487, लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये 438 आणि टी-20 क्रिकेटमध्ये 109 बळी घेतले. आशा भोसले यांच्यासोबत हिंदीत गाणी गाणाऱ्या ब्रेट लीनं आपल्या 1034 बळींपैकी 718 बळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये घेतले. त्यानं 76 कसोटी सामन्यांमध्ये 310, 221 वनडे सामन्यांमध्ये 380 आणि 25 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 28 बळी घेतले.

सचिनसोबतही होतं घट्ट नातं : आशा भोसले यांचं सचिन तेंडुलकरसोबतही जवळचं नातं होतं. आशाताई सचिनला क्रिकेटचा सर्वश्रेष्ठ तारा म्हणत असत. आशा भोसले 1992 आणि 2023 च्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये सचिन तेंडुलकरसोबतही दिसल्या होत्या.

TAGGED:

LEGENDERY SINGER ASHA BHOSLE
AUSTRALIA CRICKETER BRETT LEE
BRETT LEE WITH ASHA BHOSLE
ASHA BHOSLE SONGS
ASHA BHOSLE PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.