"भारताला भारतात हरवणं महाकठीण काम"; कसोटी मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी कर्णधाराची कबूली

'SA 20' या दक्षिण आफ्रिकेतील टी-20 स्पर्धेच्या चौथ्या मोसमाची भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना ओळख करून देण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटस्टार्सनी बुधवारी मुंबईत एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती.

SA T20 Season 4
"भारताला भारतात हरवणं महाकठीण काम"; कसोटी मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी कर्णधाराची कबूली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
मुंबई SA T20 Season 4 : दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटला भरारी देण्याकरता आता दिग्गज दक्षिण आफ्रिकन खेळाडू पुढं सरसावू लागले आहेत. 'SA 20' या दक्षिण आफ्रिकेतील टी-20 स्पर्धेच्या चौथ्या मोसमाची भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना ओळख करून देण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटस्टार्सनी बुधवारी मुंबईत एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी आगामी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेवरही भाष्य केलं.

"भारताला भारतात हरवणं महाकठीण काम"; कसोटी मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी कर्णधाराची कबूली (ETV Bharat Reporter)

भारताला भारतात हरवणं महाकठीण - ग्रॅमी स्मिथ : या कार्यक्रमाला दक्षिण आफ्रिकेचे काही दिग्गज क्रिकेटर्स जातीनं उपस्थित होते. ज्यात माजी कर्णणार आणि SA 20 चा कमिशनर ग्रॅमी स्मिथ, टॉम मूडी, मार्क बाऊचर, हाशिम अमला, फॅफ ड्यू प्लेसी आणि डेव्हिड मिलरचा समावेश होता. याप्रसंगी आगामी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेबद्दल बोलताना स्मिथनं कबूली दिली की, "भारतात भाराविरुद्ध खेळण आणि त्यांन हरवणं हे नेहमीच एक मोठं आव्हान असतं. घरच्या मैदानात खेळताना या टीमला मैदानाबाहेरुन जी प्रेक्षषकांची मोठी साथ मिळते त खरोखरच कौतुकस्पद आहे. त्यामुळं इथं खेळताना सर्व आघाड्यांवर तुम्हाला सरस खेळ दाखवणं गरजेचं आहे."

SA T20 Season 4
कसोटीच्या मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार ग्रॅमी स्मिथची कबूली (ETV Bharat Reporter)

कशी आहे 'SA 20' स्पर्धा : या स्पर्धेचं हे यंदाचं चौथं वर्ष आहे, गेल्या तीन वर्षात या स्पर्धेनं दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटमध्ये भरीव योगदान दिलं आहे. साल 2022 मध्ये क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका (CSA) नं आयपीएलच्या धर्तीवर या फ्रँचायझी टी-20 स्पर्धेची सुरुवात केली होती. यात दक्षिण आफ्रिकन फ्रँचायझीसह आयपीएल फ्रँचायझींचाही सक्रिय सहभाग आहे. 26 डिसेंबर ते 25 जानेवारी दरम्यान रंगणाऱ्या या स्पर्धेत जगभरातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू दर्जेदार क्रिकेट चाहत्यांकरता सादर करतील. ज्यात गतवेळचे विजेते एमआय केपटाऊनसमोर यंदा जोबर्ग सुपरकिंग्ज, डर्बन सुपरजाएंट्स, पर्ल रॉयल्स, प्रिटोरिया कॅपिटल्स आणि सनरायजर्स इस्टर्न केपचं आव्हान असेल. भारत आणि श्रीलंकेत खेळवला जाणारा आयसीसी टी20 विश्वचषक सुरु होणापूर्वी भारताव्यिरिक्त इतर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंकरता ही टी20 स्पर्धा एक रंगीत तालीम ठरणार आहे.

SA T20 Season 4
कसोटीच्या मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार ग्रॅमी स्मिथची कबूली (ETV Bharat Reporter)

भारतीय खेळाडूंचा समावेश : बीसीसीआय त्यांच्या कुठल्याही खेळाडूला आयपीएल व्यतिरिक्त कुठल्याही टी20 स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळं सध्या भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत असलेला एकही खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेला किंवा बीबीसीआयशी संलग्न नसलेला खेळाडूच देशाबाहेरील अशा प्रकारची स्पर्धा खेळू शकतो. मात्र पियुष चावला, सिद्धार्थ कौल, अंकित राजपूतसह देशांतर्गत क्रिकेट खेळणा-या 11 क्रिकेटर्सना 9 सप्टेंबर रोजी SA 20 नं करारबद्ध केलं आहे. याशिवाय SA 20 च्या माध्ययातून दक्षिण आफ्रिकेच्या पर्यटनाला चालना देण्याकरता तिथल्या सरकारनंही पर्यटकांकरता पायघड्या पसरल्या आहेत. केपटाऊनसारख्या निसर्गरम्य परिसरात यानिमित्तानं अनेक सोयीसुविधा स्थानिक प्रशासनानं तिथल्या सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

SA T20 Season 4
कसोटीच्या मालिकेच्या पार्श्ववूमीवर दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार ग्रॅमी स्मिथची कबूली (ETV Bharat Reporter)

