15 चेंडूत ठोकल्या 50 धावा; मोठ्या विक्रमाची बरोबरी
महिला सुपर स्मॅश लीगमध्ये लॉरा हॅरिसनं उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं, मैदानावर सर्वत्र स्ट्रोक मारत तिनं फक्त 15 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं.
Published : December 28, 2025 at 1:02 PM IST
कॅन्टरबरी Fastest Fifty in Women T20 : न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या महिला सुपर स्मॅश 2025 मध्ये, कॅन्टरबरी महिला आणि ओटागो महिला यांच्यात स्पर्धेतील तिसरा सामना झाला, ज्यामध्ये ओटागोनं 6 विकेट्सनं दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात ओटागोकडून लॉरा हॅरिसनं शानदार फलंदाजी केली आणि विरोधी गोलंदाज तिच्यासमोर अपयशी ठरले. सामन्यात कॅन्टरबरीनं प्रथम फलंदाजी करत 145 धावा केल्या, त्यानंतर ओटागोनं हे लक्ष्य सहज गाठलं.
Today's KFC Player of the Match goes to an all-time performance from none other than Laura Harris! 🔥— Super Smash (@SuperSmashNZ) December 28, 2025
She achieved the equal fastest T20 half-century in Women’s Domestic history today. 🙌#SuperSmashNZ | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/TYbLxTiF8G
लॉरा हॅरिसनं 15 चेंडूत ठोकलं अर्धशतक : लॉरा हॅरिसनं तिच्या डावाच्या सुरुवातीपासूनच तिची स्फोटक फलंदाजी सुरु ठेवली आणि विरोधी गोलंदाजांना उद्ध्वस्त केले. तिनं 17 चेंडूत एकूण 52 धावा केल्या, ज्यात 6 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता. उल्लेखनीय म्हणजे, लॉरानं फक्त 15 चेंडूत तिचं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि महिला टी-20 क्रिकेटमध्ये संयुक्तपणे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी खेळाडू ठरली. तिच्या आधी मेरी केलीनं 2022 मध्ये वॉरविकशायरकडून ग्लूस्टरशायरविरुद्ध 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं. आता लॉराने या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.
लॉरा हॅरिस फॉर्ममध्ये परतली : लॉरा हॅरिसनं WBBL मध्ये चांगली कामगिरी केली नव्हती. तिनं त्या हंगामात सिडनी थंडरसाठी एकूण 10 सामने खेळले, त्यापैकी 8 मध्ये फलंदाजी केली आणि फक्त 69 धावा केल्या. आता ती फॉर्ममध्ये परतली आहे आणि खूप धावा करत आहे. ओटागोसाठी तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं तिला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
Unbelievable 🤯— Super Smash (@SuperSmashNZ) December 28, 2025
A historic innings for Laura Harris, the equal fastest T20 half-century in history 🔥
Watch the Super Smash LIVE and free on TVNZ+ & DUKE 📺
📸 = @PhotosportNZ #SuperSmashNZ pic.twitter.com/O0HtkgoxJS
ओटागोचा सामन्यात विजय : ओटागोसाठी फेलिसिटी लेडन-डेव्हिस आणि केटलिन ब्लेकली यांनी प्रत्येकी 22 धावांचं योगदान दिलं. पॉली इंग्लिशनंही 20 धावा केल्या. दरम्यान, लॉरा हॅरिसनं तिच्या फलंदाजीनं सामना फिरवला, संघाच्या 6 विकेटनं विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कॅन्टरबरीसाठी मेलिसा बँक्स आणि सारा असमुसेन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. कॅन्टरबरीसाठी इझी शार्पनं जोरदार फलंदाजी केली आणि 65 धावा केल्या. मात्र, इतर खेळाडू चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळं एकूण 145 धावा झाल्या.
