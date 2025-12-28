ETV Bharat / sports

15 चेंडूत ठोकल्या 50 धावा; मोठ्या विक्रमाची बरोबरी

महिला सुपर स्मॅश लीगमध्ये लॉरा हॅरिसनं उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं, मैदानावर सर्वत्र स्ट्रोक मारत तिनं फक्त 15 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं.

Fastest Fifty in Women T20
लॉरा हॅरिस (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कॅन्टरबरी Fastest Fifty in Women T20 : न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या महिला सुपर स्मॅश 2025 मध्ये, कॅन्टरबरी महिला आणि ओटागो महिला यांच्यात स्पर्धेतील तिसरा सामना झाला, ज्यामध्ये ओटागोनं 6 विकेट्सनं दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात ओटागोकडून लॉरा हॅरिसनं शानदार फलंदाजी केली आणि विरोधी गोलंदाज तिच्यासमोर अपयशी ठरले. सामन्यात कॅन्टरबरीनं प्रथम फलंदाजी करत 145 धावा केल्या, त्यानंतर ओटागोनं हे लक्ष्य सहज गाठलं.

लॉरा हॅरिसनं 15 चेंडूत ठोकलं अर्धशतक : लॉरा हॅरिसनं तिच्या डावाच्या सुरुवातीपासूनच तिची स्फोटक फलंदाजी सुरु ठेवली आणि विरोधी गोलंदाजांना उद्ध्वस्त केले. तिनं 17 चेंडूत एकूण 52 धावा केल्या, ज्यात 6 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता. उल्लेखनीय म्हणजे, लॉरानं फक्त 15 चेंडूत तिचं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि महिला टी-20 क्रिकेटमध्ये संयुक्तपणे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी खेळाडू ठरली. तिच्या आधी मेरी केलीनं 2022 मध्ये वॉरविकशायरकडून ग्लूस्टरशायरविरुद्ध 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं. आता लॉराने या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.

लॉरा हॅरिस फॉर्ममध्ये परतली : लॉरा हॅरिसनं WBBL मध्ये चांगली कामगिरी केली नव्हती. तिनं त्या हंगामात सिडनी थंडरसाठी एकूण 10 सामने खेळले, त्यापैकी 8 मध्ये फलंदाजी केली आणि फक्त 69 धावा केल्या. आता ती फॉर्ममध्ये परतली आहे आणि खूप धावा करत आहे. ओटागोसाठी तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं तिला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

ओटागोचा सामन्यात विजय : ओटागोसाठी फेलिसिटी लेडन-डेव्हिस आणि केटलिन ब्लेकली यांनी प्रत्येकी 22 धावांचं योगदान दिलं. पॉली इंग्लिशनंही 20 धावा केल्या. दरम्यान, लॉरा हॅरिसनं तिच्या फलंदाजीनं सामना फिरवला, संघाच्या 6 विकेटनं विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कॅन्टरबरीसाठी मेलिसा बँक्स आणि सारा असमुसेन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. कॅन्टरबरीसाठी इझी शार्पनं जोरदार फलंदाजी केली आणि 65 धावा केल्या. मात्र, इतर खेळाडू चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळं एकूण 145 धावा झाल्या.

हेही वाचा :

  1. रॉयल्सचा 49 धावांत खुर्दा; सनरायर्सचा दणदणीत विजय
  2. सलग चौथा सामना जिंकत टीम इंडिया विजयी घौडदौड सुरु ठवणार? कशी पाहायची 'फ्री'मध्ये मॅच?
  3. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचं ₹600000000 नुकसान; MCG वर 'बॉक्सिंग डे' कसोटी गमावल्यानंतर डबल धक्का

TAGGED:

LAURA HARRIS
WOMEN T20 CRICKET
FASTEST FIFTY IN WOMEN CRICKET
LAURA HARRIS RECORD
JOINT FASTEST FIFTY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.