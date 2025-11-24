स्मृति मंधानाच्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, पलाशनंही घेतले उपचार; साखरपुड्याचा 'तो' व्हिडिओ केल्याची चर्चा
रविवारी स्मृतीच्या वडील श्रीनिवास मंधाना यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर लग्न सोहळा पुढं ढकलण्यात आला आहे. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचं सांगण्यात आला आहे.
Published : November 24, 2025 at 1:04 PM IST
सांगली Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार क्रिकेटपटू स्मृती मंधानाचा विवाह सोहळा लांबणीवर पडला आहे. रविवारी स्मृतीच्या वडील श्रीनिवास मंधाना यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर लग्न सोहळा पुढं ढकलण्यात आला आहे. तिच्या वडिलांवर सध्या सांगलीतल्या एका खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचं सांगण्यात आला आहे. दरम्यान स्मृतीच्या वडिलांनंतर स्मृतीचा होणारा नवरा पलाश मुच्छल याची देखील तब्येत काल बिघडली होती. मात्र खाजगी रुग्णालयातून उपचार घेऊन पलाश हा हॉटेलकडे रात्री रवाना झाला. दरम्यान स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांच्या प्रकृतीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असून त्यानंतरच स्मृतीच्या विवाहाबाबत पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असं सांगण्यात येत आहे.
त्या व्हिडिओची जोरदार चर्चा : दरम्यान या सगळ्या घटनेनंतर स्मृती मंधानाच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरुन साखरपुड्याच्या बाबतीत करण्यात आलेला एक व्हिडिओ डिलीट झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. रात्री उशिरा स्मृती मंधाना हिनं तिच्या इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया हँडल वरुन साखरपुढ्याच्या बाबतीत 'समजो होई गया'या गाण्यावर बनवलेलं एक रील हटवल्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र याबाबत अधिकृतपणे स्मृती मांधाना किंवा तिच्या कुटुंबाकडून काही स्पष्ट सांगण्यात आलेलं नाही.
लग्नाची तयारी सुरु असताना आला हर्ट अटॅक : दरम्यान रविवारी सांगलीच्या समडोळी रोडवरील मंधाना फार्म हाऊसवर स्मृती व पलाश यांचा विवाह सोहळ्याची तयारी सुरु असताना स्मृती मंधानाचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर त्यांना तात्काळ सांगलीतल्या एका खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी करण्यात दाखल आलं. तसंच रुग्णालयामध्ये स्मृती मंधाना व कुटुंबीयही दाखल झाले होते. या घटनेमुळं लग्न स्थळाच्या ठिकाणावरुन येणाऱ्या पाहुण्यांना परत पाठवण्यात आलं. तसंच लग्न स्थळाच्या ठिकाणी डेकोरेशन काढण्याचंही काम सुरु असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यामुळं रविवारी होणारा लग्न सोहळा पुढं ढकलण्यात आल्याचं मॅनेजर तोहीन मिश्रा यांनी माध्यमांना सांगितलं होतं.
रविवारी सायंकाळचा होता मुहूर्त : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाचा विवाह संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छलसोबत रविवारी होणार होता. त्यांच्या लग्नासाठी सायंकाळी साडेचार वाजताचा मुहूर्त होता मात्र आता ही घटना घडल्यानं लग्न पुढं ढकलण्यातं आलं. विशेष म्हणजे या लग्न सोहळ्यासाठी क्रीडा व विविध क्षेत्रातले दिग्गज आपली उपस्थिती लावणार होते.
