लक्ष्य सेनची ऐतिहासिक कामगिरी! जपान मास्टर्सच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला भारतीय
भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन जपान मास्टर्स सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे.
Published : November 14, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई Lakshya Sen in Final : भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेननं कुमामोटो मास्टर्स जपान सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत इंडोनेशियाच्या जागतिक क्रमवारीत १० व्या क्रमांकावर असलेल्या अल्वी फरहानला पराभूत करून इतिहास रचला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. सेन आता जपान मास्टर्स सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरला आहे. इंडोनेशियाचा खेळाडू अल्वी फरहानविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात, लक्ष्य सेननं 70 मिनिटांत तीन सेट जिंकून विजेतेपदाच्या सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं.
STORY | Lakshya storms into Kumamoto Masters Japan final India's Lakshya Sen stormed into his second consecutive men's singles final with a stunning three-game win over world No. 10 Alwi Farhan of Indonesia at the Kumamoto Masters Japan Super 500 badminton tournament here on Saturday. READ: https://t.co/iwcXLYjexh— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
लक्ष्यनं पहिला सेट जिंकला पण दुसरा गमावला : लक्ष्य सेननं इंडोनेशियाचा खेळाडू अल्वी फरहानविरुद्धच्या पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याची प्रभावी सुरुवात केली, पहिला सेट 21-12 अशा एकतर्फी फरकानं जिंकून अल्वीला पुनरागमनाची कोणतीही संधी दिली नाही. यानंतर, लक्ष्य दुसरा सेटही जिंकेल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, पण अल्वी फरहाननं या सेटमध्ये जोरदार सुरुवात केली आणि आपली आघाडी कायम ठेवत 21-15 नं सेट जिंकून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला, ज्यामुळं सामना तिसऱ्या आणि निर्णायक सेटमध्ये गेला.
Briliant Lakshya Sen🇮🇳 advanced into the finals of #KumamotoMasters2026 beating Alwi Farhan🇮🇩 3 sets for the 1st time🔥 Wonderful exhibition of attacking display & good midcourt variations countering Alwi's drop shots👌 Sen is looking motivated & hungry for more🤞 https://t.co/V1Z2N5nUpm— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 14, 2026
लक्ष्य सेनची तिसऱ्या सेटमध्ये दमदार कामगिरी : दुसऱ्या सेटमधील पराभव लवकरच विसरुन, लक्ष्य सेननं तिसऱ्या सेटमध्ये आपल्या खेळात सुधारणा केली आणि इंडोनेशियन खेळाडू अल्वी फरहानविरुद्ध आपली आघाडी कायम ठेवत त्याला कडवी झुंज दिली. लक्ष्य सेननं हा सेट 21-11 नं जिंकून सामना 2-1 नं आपल्या नावावर केला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले, जिथे त्याचा सामना आता कोनी वातानाबे किंवा माजी जागतिक क्रमांक 1 कुनलावुत विटिडसर्न यांच्यापैकी एकाशी होईल. लक्ष्य सेनसाठी 2026 चा हंगाम आतापर्यंत उत्कृष्ट ठरला आहे, त्यानं यापूर्वी हायलो ओपन जिंकलं आहे आणि ऑल इंग्लंडमध्ये उपविजेतेपद पटकावलं आहे. चालू 2026 हंगामातील ही त्याची तिसरी अंतिम फेरी असेल.
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