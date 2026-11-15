लक्ष्यनं 64 मिनिटांत जिंकली फायनल! जपानी खेळाडूला घरच्या मैदानावर पराभूत करत रचला इतिहास
भारताचा स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेननं उत्कृष्ट कामगिरी करत कुमामोटो जपान मास्टर्स 2026 चं विजेतेपद पटकावलं.
Published : November 15, 2026 at 12:27 PM IST
टोकियो Lakshya Sen : भारताचा स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेननं उत्कृष्ट कामगिरी करत कुमामोटो जपान मास्टर्स 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. रविवारी झालेल्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात, आठव्या मानांकित लक्ष्यनं जपानच्या कोकी वातानाबेचा 13-21, 21-18, 21-14 अशा रोमांचक तीन गेमच्या लढतीत पराभव केला. एक तास आणि चार मिनिटं चाललेल्या या सामन्यात, पहिला गेम गमावल्यानंतर लक्ष्यनं दमदार पुनरागमन केलं. या विजयासह, त्यानं सलग दुसरं BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 विजेतेपद पटकावलं, यापूर्वी त्यानं हैलो ओपनचं विजेतेपदही जिंकलं होतं.
पहिला गेम गमावल्यानंतर दमदार पुनरागमन : घरच्या प्रेक्षकांसमोर खेळताना, वातानाबेनं सामन्याची चांगली सुरुवात करत पहिला गेम 21-13 असा जिंकला. त्यानंतर लक्ष्यनं दुसऱ्या गेममध्ये पुनरागमन केलं. भारतीय खेळाडूनं तो सेट 21-18 असा जिंकून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. निर्णायक सेटमध्येही लक्ष्यनं आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. त्यानं वातानाबेला पुनरागमन करण्याची संधी दिली नाही आणि 21-14 नं सामना जिंकून विजेतेपद पटकावलं. या विजयामुळं लक्ष्यनं यावर्षी सिंगापूर ओपन आणि जपान ओपनमध्ये वातानाबेकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेतला.
🇮🇳 Historic Campaign - The Legend of Lakshya Grows 🔥 Lakshya Sen becomes the first Indian to win the Kumamoto Masters Japan! Sen beat Koki Watanabe in the 2026 final 13-21, 21-18, 21-14 with his trademark comeback! Congratulations on the back-to-back BWF Super 500 titles, Lakshya 🏆🏆 Let's cheer for our champion in the comments with some ♥️ 📸: @badmintonphoto #Kumamoto #kumamotomasters— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
कुमामोटो मास्टर्स जिंकणारा लक्ष्य पहिला भारतीय : या विजयासह, लक्ष्य सेन कुमामोटो मास्टर्स जपानचं विजेतेपद जिंकणारा पहिला भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरला. या स्पर्धेची सुरुवात 2023 मध्ये झाली होती. जपानमधील विजेतेपदाच्या मार्गावर लक्ष्यनं सलग पाच सामने जिंकले. पहिल्या फेरीत त्यानं चायनीज तैपेईच्या ची यु-जेनला 21-19, 21-18 नं हरवलं. त्यानंतर त्यानं चीनच्या डोंग तियानयाओला 21-8, 21-14 नं हरवलं. उपांत्यपूर्व फेरीत त्यानं जपानच्या युशी तनाकाला 21-16, 21-15 नं हरवलं. उपांत्य फेरीत लक्ष्याला इंडोनेशियाच्या अल्वी फरहानविरुद्ध कडव्या आव्हानाला सामोरं जावं लागलं, पण त्यानं 21-12, 15-21, 21-11 असा विजय मिळवला. अंतिम फेरीत त्यानं वातानाबेला हरवून विजेतेपद पटकावलं.
वर्ल्ड टूर फायनल्सकडे जाण्याचा मार्ग अधिक सोपा : जपान मास्टर्स जिंकल्यामुळे लक्ष्य सेननं BWF वर्ल्ड टूर क्रमवारीत 9200 गुण मिळवले आहेत. स्पर्धेपूर्वी तो 64,980 गुणांसह 12 व्या क्रमांकावर होता. या विजयामुळं वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या HSBC BWF वर्ल्ड टूर फायनल्स 2026 साठी अव्वल आठमध्ये स्थान मिळवण्याची त्याची शक्यता बळकट झाली आहे. लक्ष्यनं हेलो ओपन आणि जपान मास्टर्ससह सलग 10 सामने जिंकले आहेत. आता तो ही प्रभावी कामगिरी कायम ठेवून वर्ल्ड टूर फायनल्ससाठी पात्र ठरण्याचा प्रयत्न करेल.
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