ETV Bharat / sports

पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या; चार वेळा 'हिंदकेसरी'चाही बनला विजेता

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी गावात वास्तव्यास असणाऱ्या चव्हाण कुटुंबीयांच्या 'लखन' या खिल्लारी बैलानं देशभरात कौतुकाची थाप मिळवली आहे.

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर Lakhan Bull : तीन ते चार वर्षात एखाद्यानं किती पैसे कमावले असतील असा प्रश्न विचारल्यावर 20-25 लाख सर्वसामान्य उत्तर मिळेल, मात्र जिल्ह्यातील पाच वर्षाच्या 'लखन'नं तब्बल सव्वकोटीहून अधिक पैसे मिळवले आहेत. इतकंच नव्हे तर त्याचबरोबर एक फॉरचुनर, तीन बुलेट दुचाकीसह तेरा अन्य दुचाकींची कमाई त्यानं केली. सोशल मीडियावर त्याचाच बोलबाला पाहायला मिळत आहे. मात्र हा कोणी मुलगा नाही तर मनोहर चव्हाण यांचा 'खिल्लारी बैल' आहे. त्यानं चार वेळा 'हिंदकेसरी' शर्यत जिंकली आहे, शिवाय नोहेंबर महिन्यात देशातील सर्वात मोठी असलेली 'श्रीनाथ केसरी बैलगाडा' शर्यत शिकून सर्वत्र कौतुकाची थाप मिळवली आहे. या पैलवान बैलाला सांभाळण्यासाठी अधिक काळजी घ्यावी लागत असून त्यासाठी रोजचा किमान पाच हजारांचा खर्च करावा लागत असल्याचं मनोहर चव्हाण यांनी दिली.

पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)

देशातली मोठी स्पर्धा जिंकली : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी गावात वास्तव्यास असणाऱ्या चव्हाण कुटुंबीयांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. कारण त्यांच्याकडील 'लखन' या खिल्लारी बैलानं देशभरात कौतुकाची थाप मिळवली आहे. 9 नोहेंबर सांगली जिल्ह्यातील तासगाव इथं डबल हिंदकेसरी विजेते चंद्रहार पाटील यांनी आयोजीत केलेल्या श्रीनाथ केसरी बैलगाडा शर्यतीत 'लखन' अव्वल ठरला आहे. या स्पर्धेत देशभरातून 2400 बैल सहभागी झाले होते, तीन फेऱ्यांमध्ये दिवस रात्र चाललेल्या स्पर्धेत लखननं पहिला क्रमांक पटकावत मानाची फॉरचुनर गाडी जिंकून दिली. शर्यतीत गाडी पळवणारे चालक किशोर कदम यांना स्वतःच्या खिशातून अडीच लाख रुपयांचं बक्षीस दिल्याची माहिती लखनचे मालक मनोहर चव्हाण यांनी दिली.

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)

चार वेळा जिंकली हिंदकेसरी स्पर्धा : हिंद केसरी स्पर्धा म्हणलं की पैलवानाची कुस्ती डोळ्यासमोर येते. मात्र त्याच ताकदीच्या असलेल्या बैलांची देखील हिंदकेसरी स्पर्धा आयोजित केली जाते. गेल्या पन्नास वर्षांपासून नित्य नियमानं ज्या मैदानावर स्पर्धा खेळली जातं त्याला हिंदकेसरी मैदान म्हणलं जातं. अशा मैदानांवर 'लखन'नं चार वेळा मैदान मारुन हिंदकेसरी किताब पटकावला आहे.

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)


याठिकाणी जिंकलं हिंदकेसरी :
2024 - सातारा जिल्ह्यातील पेडगाव
2024 - फलटण
2025 - सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस
2025 - डिसेंबर महिन्यात पुण्यातील वडकी

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)

24 तास देखरेखीसाठी आहे व्यक्ती : करोडी येथील चव्हाण कुटुंबियांमध्ये गेल्या चार पिढ्यांपासून बैलगाडा शर्यतीत बैल जोडी उतरवण्याची परंपरा आहे. त्यांच्याकडे जवळपास पन्नास गाईंचं पालनपोषण केलं जातं. साडेतीन वर्षांपूर्वी 'लखन' या खिल्लारी बैलाला जालना जिल्ह्यातील कार्ला गावातून साडेबारा लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. बैलगाडा शर्यतीत धावण्यासाठी त्याला तयार करण्यात आलं, त्यासाठी एक व्यक्ती चोवीस तास 'लखन' सोबत तैनात करण्यात आला. सध्या अविनाश ठुमके हा युवक दिवसरात्र या खिल्लारी बैलाची देखभाल करत आहे. नोहेंबर महिन्यात देशातील सर्वात मोठ्या बैलगाडा शर्यतीत 'लखन' जिंकावा यासाठी अविनाशनं दीड महिना चप्पल न घालण्याचा संकल्प केला होता. सदरील शर्यत जिंकल्यावर 'लखन'च्या चाहत्यानं अविनाशला बुट भेट म्हणून आणून दिल्याचा अनुभव मनोहर चव्हाण यांनी सांगितला.

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)

'लखन'चा आहार कसा असतो : 'लखन'नं आजपर्यंत शंभरहून अधिक स्पर्धांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावला आहे, मुंबईमध्ये झालेल्या स्पर्धेत देखील तो अव्वल राहिला. त्याला सक्षम करण्यासाठी आहार चांगला द्यावा लागत असल्याची माहिती मनोहर चव्हाण यांनी दिली. सकाळ संध्याकाळ पाच पाच लिटर दूध त्याला पाजलं जातं, पंधरा प्रकाराचा सुका मेवा वापरुन लाडू तयार करुन गावरान तुपामध्ये भिजवून त्याला खाद्य दिलं जातं. त्याच बरोबर गावरान अंडी देखील आहारात समाविष्ट करावी लागतात. दर दोन दिवसाला त्याला पळण्याचा सराव तर काही वेळा पाण्यात पोहण्याचा सराव देऊन शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. 'लखन'चा रुबाब इतका असतो की त्याला खाली बसताना देखील त्याला गादी लागते. त्याशिवाय तो बसत नसल्याचं मनोहर चव्हाण यांनी सांगितलं.

'लखन' 1197 म्हणून सर्वत्र ओळख : प्रत्येकाचा एक शुभ अंक असतो तसा 'लखन' बैलाचा देखील 1197 हा शुभ अंक आहे. ज्यावेळी याच क्रमांकावर तो शर्यतीत उतरला तो अव्वल आला, तेव्हा पासून हा क्रमांक त्याचा सुभांक म्हणून ओळखला जाऊ लागला. प्रत्येक पर्धेत हाच क्रमांक घेऊन तो सहभाग घेऊ लागला आणि जिंकू देखील लागला. त्यानं स्पर्धेत जिंकलेल्या वाहनांना चव्हाण कुटुंबीयांनी हाच पसंती क्रमांक घेतला. कुटुंबीयांकडे असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांना हाच क्रमांक घेण्यात आला. इतकंच नव्हे तर सर्व सामन्यांप्रमाणे त्याचं इंस्टाग्राम अकाउंट सुरु करण्यात आलं, त्याला 'lakhan 1197' असं नाव देण्यात आलं असून जवळपास त्याचे 27 हजार फॉलोवर्स आहेत.

Lakhan Bull
पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या (ETV Bharat Reporter)

सर्वत्र मिळत आहे मानसन्मान : चव्हाण कुटुंबियात झालेल्या विवाह सोहळ्यात 'लखन'नं जिंकलेले पुरस्कार आणि वाहनं ठेवण्यात आले होते, ते त्या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण ठरलं. वेरुळ इथं शांतीगिरी महाराजांच्या मठात झालेल्या धार्मिक सोहळ्यात मोठी मिरवणूक काढण्यात आली. चव्हाण कुटुंबीयांचा सन्मान करण्यात आला. अनेक ठिकाणी 'लखन'ला सन्मानासाठी आमंत्रित केलं जात असल्याचा अनुभव मनोहर चव्हाण यांनी सांगितला.

हेही वाचा :

  1. जर्मनीनं विक्रमी आठव्यांदा जिंकला ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप; टीम इंडियानं पहिल्यांदाच जिंकलं कांस्यपदक
  2. लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधानाचं पहिल्यांदाच मोठं वक्तव्य; म्हणाली, "मला क्रिकेटपेक्षा जास्त..."
  3. नव्या मैदानावर टीम इंडिया खेळणार पहिलाच सामना; कोण मारणार बाजी?

TAGGED:

LAKHAN BULL
LAKHAN BULL SAMBHAJINAGAR
LAKHAN BULL WON HINDKESARI
16 VEHICLES IN VARIOUS COMPETITIONS
LAKHAN BULL PRIZE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.