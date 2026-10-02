48 वर्षांचा विक्रम तुटला! महिला रिकर्व्ह संघानं प्रथमच जिंकलं गोल्ड मेडल; कुमकुम-अंकिता-कीर्तीच्या त्रिकुटानं केली कमाल
भारतीय महिला रिकर्व्ह संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला आहे. अंकिता भकत, कुमकुम अनिल मोहोड आणि कीर्ती शर्मा त्रिकुटानं बलाढ्य दक्षिण कोरियाला हरवून सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : October 2, 2026 at 8:36 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : भारतीय महिला रिकर्व्ह संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला आहे. अंकिता भकत, कुमकुम अनिल मोहोड आणि कीर्ती शर्मा या त्रिकुटानं बलाढ्य दक्षिण कोरियाला 5-3 नं हरवून सुवर्णपदक जिंकलं. तिरंदाजीमधील हे भारताचं चौथे सुवर्णपदक असून, या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील देशाचं हे 11वं सुवर्णपदक आहे.
भारताला प्रथमच सुवर्णपदक : भारतानं अखेर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या सांघिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे. 2010 मध्ये ग्वांगझू आणि 2022 मध्ये हांगझू इथं कांस्यपदक जिंकल्यानंतर, भारतीय संघानं 2026 मध्ये इतिहास रचला आहे. अंकिता भकत, कुमकुम अनिल मोहोड आणि कीर्ती शर्मा या त्रिकुटानं अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाला 5-3 नं हरवून भारताला या प्रकारात पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं. या प्रकारात दक्षिण कोरियाचं वर्चस्व होतं, पण आता भारतानं ती परंपरा खंडित करुन प्रथमच सुवर्णपदक जिंकलं आहे.
History made in Archery!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 2, 2026
Heartiest congratulations to Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod & Kirti on winning India’s first-ever Gold Medal in the Recurve Women’s Team event at the #AsianGames2026.
The first Asian Games Gold for India’s women’s recurve team, a landmark moment for… pic.twitter.com/YOhw7YWuMI
पहिले दोन सेट बरोबरीत : रिकर्व्ह सांघिक स्पर्धेचा अंतिम सामना चार सेटचा असतो. प्रत्येक सेटमध्ये सहा बाण असतात, म्हणजेच तिन्ही तिरंदाज प्रत्येकी दोन बाण मारतात. सहा बाणांनंतर ज्या संघाची धावसंख्या जास्त असते, त्या संघाला सेटसाठी दोन गुण मिळतात. जर गुण समान असतील, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळतो. अंतिम सामन्याच्या पहिल्या सेटमध्ये भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात बरोबरी झाली, आणि दोघांनाही प्रत्येकी एक गुण मिळाला. दुसरा सेटही तसाच होता, ज्यात गुण समान राहिले आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. दोन सेटनंतर सामना 2-2 असा बरोबरीत होता.
Indian women's recurve archery team of Kumkum Anil Mohod, Ankita Bhakat and Kirti beats South Korea 5-3 to win gold medal at the Asian Games. pic.twitter.com/iyqVBZno97— IANS (@ians_india) October 2, 2026
तिसऱ्या सेटमध्ये दमदार कामगिरी : तिसऱ्या सेटमध्ये भारतीय त्रिकुटानं दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतानं हा सेट जिंकून दोन गुण मिळवले, तर दक्षिण कोरियाला एकही गुण मिळवता आला नाही. यामुळं तिसऱ्या सेटनंतर भारताला 4-2 अशी आघाडी मिळाली. आता सुवर्णपदक मिळवण्यासाठी भारताला अंतिम सेट जिंकावा लागणार होता किंवा सामना बरोबरीत ठेवावा लागणार होता.
चौथा सेट बरोबरीत संपला अन् भारतानं जिंकलं सुवर्णपदक : चौथ्या आणि अंतिम सेटमध्ये दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली. सेटचा स्कोअर बरोबरीत होता, आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला होता. या विजयासह भारतानं अंतिम सामना 5-3 अशा फरकाने जिंकून सुवर्णपदक पटकावलं. अंकिता, कुमकुम आणि कीर्ती यांनी बाण मारले आणि भारतानं इतिहास रचला.
Indian women's recurve archery team wins Asian Games gold-medal after victory over South Korea. pic.twitter.com/8XU68wAY3b— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
तिरंदाजीतील चौथं सुवर्णपदक : या विजयामुळं तिरंदाजीतील भारताच्या पदकांची एकूण संख्या पाच झाली आहे, ज्यात चार सुवर्ण आणि एका कांस्य पदकाचा समावेश आहे. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पदकांची एकूण संख्या 67 झाली आहे. यामध्ये 11 सुवर्ण, 23 रौप्य आणि 33 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. भारत आता पदक तालिकेत सातव्या स्थानावर आहे.
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