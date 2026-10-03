मिठाईचे डबे बनवणाऱ्याच्या लेकीची 'सोनेरी' कमाल! 17 वर्षीय कुमकुमनं 48 वर्षांत देशाला जिंकवून दिलं पहिलंच सुवर्णपदक
वडिलांचा संघर्ष, कुटुंबाची साथ आणि स्वतःच्या जिद्दीच्या जोरावर अमरावतीच्या 17 वर्षीय कुमकुम मोहोडनं आशिया कप स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं. 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर मनीष भंकाळे यांचा रिपोर्ट.
Published : October 3, 2026 at 3:27 PM IST
अमरावती Kumkum Mohod Gold Medal : वडिलांचा संघर्ष, कुटुंबाची साथ आणि स्वतःची जिद्द याच्या जोरावर अमरावतीच्या 17 वर्षीय कुमकुम अनिल मोहोड हिनं जपानमध्ये झालेल्या आशिया कप स्पर्धेत धनुर्विद्येत सुवर्णपदक पटकावलं. गेल्या आठ वर्षांपासून धनुर्विद्येचा सराव करणाऱ्या कुमकुमनं आपल्या कामगिरीतून अमरावतीचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केलं आहे. तिच्या या यशानंतर तिच्या कुटुंबियांमध्ये आनंदाच वातावरण असून तिच्या या यशाबद्दल तिचं सर्वत्र कौतूक केलं जात आहे. विशेष म्हणजे 1978 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या स्थापनेपासून, 2026 पर्यंत कोणत्याही भारतीय महिला तिरंदाजानं महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह स्पर्धेत पदक जिंकलं नव्हतं. कुमकुमनं ही परंपरा खंडित करत भारताला या स्पर्धेत पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
वडील बनवतात मिठाईचे डबे : कुमकुमचे वडील अनिल मोहोड हे मिठाईचे डबे तयार करण्याचं काम करतात. आर्थिक परिस्थितीशी संघर्ष करत असतानाही त्यांनी मुलीच्या खेळाच्या स्वप्नाला कायम पाठबळ दिलं. कुमकुमला मैदानावर पोहोचविणं, तिच्या सरावासाठी वेळ देणं आणि तिच्या खेळाला प्रोत्साहन देणं, यासाठी त्यांनी सातत्यानं मेहनत घेतली. कुमकुमच्या सुवर्णयशाबद्दल आनंद व्यक्त करताना तिचे वडील अनिल मोहोड म्हणाले, "माझ्यासाठी हा आनंदाचा दिवस आहे. कुमकुमनं धनुर्विद्येच्या प्रवासातील पहिला महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून ती मेहनत घेत आहे. त्या मेहनतीचा परिपाक म्हणून तिला आशिया कप स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळालं आहे. आता 2028 च्या ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक मिळविण्याचं तिचं स्वप्न आहे."
शब्दात व्यक्त करता न येणारा आनंद : कुमकुमच्या यशामध्ये प्रशिक्षकांचं मार्गदर्शन तसंच कुटुंबीयांचा मोठा वाटा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शांत स्वभावाची कुमकुम दररोज सुमारे आठ तास धनुर्विद्येचा सराव करते, अशी माहिती तिच्या आईनं दिली. "आज मला खूप आनंद झाला आहे. हा आनंद शब्दांत व्यक्त करता येत नाही," अशी भावना कुमकुमच्या आईनं व्यक्त केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुलगी घेत असलेल्या मेहनतीचं चीज झाल्याचंही त्यांनी सांगितलंत. कुमकुमचे मामा म्हणाले की, ती लहानपणापासूनच अत्यंत जिद्दी स्वभावाची आहे. तिनं जे काही करण्याचं ठरविलं, ते मन लावून केलं. "तिला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद आहे," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. धनुर्विद्येतच करिअर करण्याचं स्वप्न कुमकुमनं लहानपणापासून पाहिलं होतं, अशी माहिती तिची मावस बहीण अवंती वऱ्हाडे हिनं दिली. तिची मोठी मावशी सारिका वऱ्हाडे म्हणाल्या, "कुमकुमनं खूप संघर्ष केला आहे. खेळाप्रती असलेलं तिचं समर्पण आम्ही जवळून पाहिलं आहे."
अमरावतीकरांमध्ये आनंदाचं वातावरण : काही काळ कुमकुमच्या शेजारी राहिलेले दिनेश काळे यांनीही तिच्या यशामागील वडिलांच्या संघर्षाचा उल्लेख केला. "कुमकुमच्या वडिलांनी तिच्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. तिला मैदानावर पोहोचविणं, खेळासाठी वेळ देणं आणि तिला प्रोत्साहन देणं, हे त्यांनी सातत्यानं केलं," असं काळे म्हणाले. मिठाईचे डबे तयार करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या वडिलांच्या कष्टांना कुमकुमनं आपल्या सुवर्ण कामगिरीतून दिलेला हा सलाम आहे. तिच्या या यशामुळं कुटुंबीयांसह अमरावतीकरांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. मिठाईचे डबे तयार करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या वडिलांच्या कष्टांना कुमकुमनं आपल्या सुवर्ण कामगिरीतून दिलेला हा सलाम आहे. तिच्या या यशामुळं कुटुंबीयांसह अमरावतीकरांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
दोन सेटमध्ये पिछाडीवर, मग शानदार पुनरागमन करत जिंकलं सोनं : अंतिम सामन्यात दोन सेटनंतर कुमकुम एके वेळी 3-1 नं मागे होती. त्यानंतर तिनं पुनरागमन करत 3-3 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर येजिननं 5-3 अशी आघाडी घेतली, पण 'करा किंवा मरा' अशा पाचव्या सेटमध्ये दबावाखाली असलेल्या कुमकुमनं तीन अचूक 10 गुण मिळवून सामना 5-5 असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर सामना शूट-ऑफमध्ये गेला. येजिननं तिच्या एकमेव शॉटवर आठ गुण मिळवले, तर कुमकुमनं अचूक 10 गुण मिळवले. यासह, तिनं शूट-ऑफ जिंकून भारताला 17वं सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
कुमकुमचं दुसरं सुवर्ण, तिसरं पदक : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे कुमकुमचं दुसरं सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी, तिनं अंकिता भाकत आणि कीर्ती शर्मा यांच्यासोबत महिलांच्या रिकर्व्ह सांघिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. शुक्रवारी तिनं धीरज बोम्मादेवरासोबत मिश्र रिकर्व्ह स्पर्धेत रौप्यपदकही जिंकलं होतं. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तिरंदाजीमधील हे भारताचं पाचवं सुवर्णपदक आहे. भारतीय तिरंदाजांनी आतापर्यंत पाच सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्य पदकासह एकूण आठ पदकं जिंकली आहेत.
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