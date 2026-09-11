कुलदीप यादवचा इंग्लंडमध्ये जलवा; 10 विकेट घेत संघाला मिळवून दिला विजय
चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवनं इंग्लंडमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या फिरकीची जादू दाखवत यॉर्कशायरला एसेक्सविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवून दिला.
Published : September 11, 2026 at 5:14 PM IST
लंडन Kuldeep Yadav : चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवनं इंग्लंडमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या फिरकीची जादू दाखवत यॉर्कशायरला एसेक्सविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवून दिला. या सामन्यात कुलदीपनं आपल्या फिरकीनं एसेक्सच्या फलंदाजांना जाळ्यात अडकवलं आणि सामना तिसऱ्याच दिवशी संपवण्यास भाग पाडलं. कुलदीपनं आपल्या प्रथम-श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली, दोन्ही डावांमध्ये मिळून एकूण 10 बळी घेतले. त्याच्या कामगिरीमुळं यॉर्कशायरनं एसेक्सचा एक डाव आणि 106 धावांनी पराभव केला.
Rare to see a spinner send the stumps flying 🤯— CREX (@Crex_live) September 11, 2026
Kuldeep Yadav 🔥#Cricket #TeamIndia
pic.twitter.com/YzRKoonYpD
कुलदीपची सर्वोत्तम गोलंदाजी : हेडिंग्ले इथं खेळल्या गेलेल्या या काउंटी चॅम्पियनशिप डिव्हिजन वन सामन्यात, यॉर्कशायरनं पहिल्या डावात 390 धावांचा भक्कम स्कोर उभारला. डोम बेसनं 80 धावांची महत्त्वपूर्ण नाबाद खेळी केली. प्रत्युत्तरात, एसेक्सचा संघ पहिल्या डावात 171 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळं त्यांना फॉलो-ऑन खेळावा लागला. कुलदीपनं पहिल्या डावात 20 षटकांत 70 धावा देऊन चार बळी घेतले. दुसऱ्या डावात त्याची फिरकी आणखी घातक ठरली, त्यानं 16 षटकांत केवळ 50 धावांत सहा फलंदाजांना बाद केलं. अशाप्रकारे, त्यानं सामन्यात 10 बळी मिळवले. त्यानं 120 धावांत 10 फलंदाजांना बाद केलं, जी त्याची प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली.
Career best first-class figures for this man today.— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) September 10, 2026
10-120. How good is Kuldeep Yadav? ⬇️ pic.twitter.com/v05x1z6kDN
दुसऱ्या डावात एसेक्सनं पत्करली शरणागती : फॉलो-ऑन खेळताना एसेक्सची सुरुवात खराब झाली. जॉर्ज हिलनं डीन एल्गर आणि टॉम वेस्टली यांना बाद करुन सुरुवातीलाच यश मिळवलं. त्यानंतर कुलदीपनं चार्ली एलिसन आणि मॅट क्रिचली यांना सलग चेंडूंवर बाद करुन एसेक्सची अवस्था 14 धावांवर चार गडी अशी केली.
Kuldeep Yadav turns into Prime Warne 🤯#Cricket— CREX (@Crex_live) September 10, 2026
pic.twitter.com/yyXWSdpjHf
कुलदीपची हॅट-ट्रिक हुकली, पण ल्यूक बेन्केनस्टाईनच्या रुपानं त्याला पुढचा बळी मिळाला. त्यानंतर जॉर्ज बेलनं काही काळ डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या डावात 64 धावांवर नाबाद राहिलेला बेल, दुसऱ्या डावात 66 धावांवर कुलदीपच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानं मागे सरकून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण तो यष्टीरक्षकाच्या हाती झेलबाद झाला. त्यानंतर एसेक्सचा डाव झपाट्यानं कोसळला. बेसनं शेन स्नेटरला पायचीत केलं, तर कुलदीपनं जमान अख्तरला त्रिफळाचीत केलं. पॉल वॉल्टर्स 48 धावांवर यष्टीचीत झाला आणि कुलदीपनं सॅम कुकला त्रिफळाचीत करुन एसेक्सचा डाव संपवला. यॉर्कशायरचा सामना पुढील आठवड्यात विजेतेपदाचे दावेदार असलेल्या सॉमरसेटशी होईल. दरम्यान, एसेक्सचा सामना वॉरविकशायरशी होईल.
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