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अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सुरु होण्याआधीच मोठ्या क्रिकेटपटूची निवृत्ती; अचानक घेतलेल्या निर्णयानं चाहत्यांना धक्का

शनिवार (6 जूनपासून) भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सुरु होत आहे, त्यापूर्वीच एका क्रिकेटपटूनं निवृत्ती जाहीर केली आहे.

मुंबई IND vs AFG Test
अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सुरु होण्याआधीच मोठ्या क्रिकेटपटूची निवृत्ती (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 9:52 AM IST

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मुंबई IND vs AFG Test : शनिवार (6 जूनपासून) भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सुरु होत आहे, त्यापूर्वीच 2023 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघात कसोटी पदार्पण करणाऱ्या यष्टीरक्षक-फलंदाज के.एस. भरतनं आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. के.एस. भरतची गणना भारतीय क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट यष्टीरक्षक-फलंदाजांमध्ये केली जाते आणि त्यानं टीम इंडियाच्या कसोटी संघात दीर्घकाळ ऋषभ पंतसाठी राखीव यष्टीरक्षक म्हणून काम पाहिलं. कार अपघातामुळं पंत संघाबाहेर गेल्यानंतर, के.एस. भरतला कसोटी पदार्पणाची संधी मिळाली आणि त्यानं मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला. भरतनं 2024 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला, त्यानंतर त्याला संधी मिळाली नाही.

रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मिळाली पदार्पणाची संधी : ऋषभ पंत कार अपघातात जखमी झाल्यानंतर, के.एस. भरतला रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली कसोटी पदार्पणाची संधी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संधी मिळाल्यानंतर के.एस. भरत आपल्या फलंदाजीनं छाप पाडण्यात अपयशी ठरला. त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या अंतिम सामन्यात खेळण्याची संधीही मिळाली होती, पण तो त्या संधीचं सोनं करु शकला नाही. के.एस. भरतनं एकूण 7 कसोटी सामने खेळले असून, त्याच्या 12 डावांमध्ये 20.09 च्या सरासरीनं 221 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान त्यानं एकही शतक किंवा अर्धशतक झळकावलं नाही.

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरतची उत्कृष्ट कामगिरी : के.एस. भरतनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तसंच देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे, ज्यात तो आंध्रा संघाकडून खेळला. भरतनं एकूण 113 प्रथम-श्रेणी सामने खेळले असून, 180 डावांमध्ये फलंदाजी करत 36.53 च्या सरासरीनं 6102 धावा केल्या आहेत, तसंच 11 शतकं आणि 34 अर्धशतकंही झळकावली आहेत. के.एस. भरतनं एकूण 83 लिस्ट ए सामने खेळले असून 36.37 च्या सरासरीनं 2692 धावा केल्या आहेत. तसंच त्यानं 91 टी-20 सामन्यांमध्ये 23.23 च्या सरासरीनं 1892 धावा केल्या आहेत.

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