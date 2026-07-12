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लॉर्ड्सवर भारतीय गोलंदाजाची 'क्रांती'; इंग्रजांविरुद्ध टीम इंडिया भक्कम स्थितीत

लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मजबूत पकड मिळवली आहे.

INDW vs ENGW Only Test
लॉर्ड्सवर भारतीय गोलंदाजाची 'क्रांती' (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 10:44 AM IST

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लंडन INDW vs ENGW Only Test : लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मजबूत पकड मिळवली आहे. भारतानं आपल्या दुसऱ्या डावात एक गडी गमावून 154 धावा केल्या आणि 269 धावांची भक्कम आघाडी घेतली. यासह भारतानं सामन्यावर आपली पकड मजबूत केली आहे.

भारताच्या पहिल्या डावात 285 धावा : एकमेव कसोटी सामन्यात, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतानं पहिल्या डावात 285 धावा केल्या होत्या. पाहुण्या संघानं 37 धावांवर दोन गडी गमावले, त्यानंतर स्मृती मंधानानं डावाची सूत्रं हाती घेतली. तिनं जेमिमा रॉड्रिग्ससोबत 64 धावा आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत चौथ्या विकेटसाठी 89 धावा जोडल्या. मंधाना 12 चौकारांसह 83 धावांवर बाद झाली, तर जेमिमानं 35 धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 58 धावा आणि दीप्ती शर्मानं 57 धावांचं योगदान दिलं. यजमान संघाकडून सोफी एक्लेस्टोननं सर्वाधिक तीन बळी घेतले, तर लॉरेन फिलर, एसी वोंग आणि मॅडी व्हिलियर्स यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

क्रांतीच्या तडाख्यानं इंग्लंडचा डाव 170 धावांवर संपुष्टात : प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा पहिला डाव 170 धावांवर संपुष्टात आला. डावात फलंदाजी करताना 47 धावांवर चार गडी गमावल्यानंतर कर्णधार नॅट सायव्हर ब्रंट आणि एमी जोन्स यांनी पाचव्या विकेटसाठी 84 धावा जोडल्या, पण ही भागीदारी तुटल्यानंतर संघ विस्कळीत झाला. ब्रंट 44 धावांवर बाद झाली. जोन्सनं सहा चौकारांसह 52 धावांची खेळी केली. भारताकडून क्रांती गौडनं 37 धावांत पाच बळी घेतले, तर सायली सातघरे आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

क्रांतीनं लॉर्ड्सवर रचला इतिहास : क्रांती गौड लॉर्ड्सवर कसोटी क्रिकेटमध्ये एका डावात पाच बळी घेणारी पहिली महिला गोलंदाज ठरली. भारतीय डावादरम्यान इंग्लंडच्या कोणत्याही गोलंदाजाला ही कामगिरी करता आली नाही, त्यामुळं या कामगिरीचं श्रेय क्रांतीला देण्यात आलं. इतकंच नाही तर, तिनं महान वेगवान गोलंदाज झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडत, कसोटी सामन्यात पाच बळी घेणारी सर्वात तरुण भारतीय गोलंदाज होण्याचा मानही मिळवला. क्रांतीनं ही कामगिरी अवघ्या 22 वर्षे आणि 333 दिवसांची असताना केली, तर झुलननं 2005 च्या दिल्ली कसोटीत इंग्लंडविरुद्ध वयाच्या 22 वर्षे आणि 361 दिवसांनी आपले पहिले पाच बळी घेतले होते.

पहिल्या डावात 115 धावांची आघाडी : भारतानं पहिल्या डावात 115 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली होती. शनिवारचा खेळ संपेपर्यंत पाहुण्या संघानं ही आघाडी 269 धावांपर्यंत वाढवली होती. या डावात शेफाली वर्मा आणि स्मृती मंधाना या सलामीच्या जोडीनं 88 धावा जोडल्या. शेफाली सात चौकारांसह 33 धावांवर बाद झाली, त्यानंतर मंधानानं यास्तिका भाटियासोबत सूत्रे हाती घेतली. त्या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 66 धावा जोडल्या. मंधाना 10 चौकारांसह 69 धावांवर नाबाद राहिली, तर यास्तिकानं चार चौकारांसह 39 धावा केल्या. या डावात एक्लेस्टोनलाच यश मिळालं.

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TAGGED:

KRANTI GAUD
5 WICKET HAUL AT LORDS
INDIA LEAD BY 269 RUNS
INDW VS ENGW ONLY TEST
KRANTI GAUD RECORD

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