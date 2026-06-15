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'फुटबॉलचा डॉक्टर'! शिलाई आणि दुरुस्ती करत बनले फुटबॉल प्रेमींच्या गळ्यातील ताईत

फुटबॉल पंढरी असलेल्या कोल्हापूरमध्ये 'फुटबॉलचा डॉक्टर' ही ओळख जपत दीपक खांडेकर आजही फुटबॉल शिलाई आणि दुरुस्ती करतात, या अवलियाबद्दल 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

Deepak Khandekar Football Doctor
शिलाई आणि दुरुस्ती करत बनले फुटबॉल प्रेमींच्या गळ्यातील ताईत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST

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कोल्हापूर Deepak Khandekar Football Doctor : तीन पिढ्यांचा कोल्हापुरी चप्पल बांधणी आणि विक्रीचा व्यवसाय, याच व्यवसायाला फुटबॉल दुरुस्तीची दिलेली जोड आणि यातून फुटबॉल पंढरी असलेल्या कोल्हापूरच्या फुटबॉल प्रेमींनी दिलेली 'फुटबॉलचा डॉक्टर' ही ओळख जपत कोल्हापूरचे दीपक खांडेकर आजही फुटबॉल शिलाई आणि दुरुस्ती करुन फुटबॉल प्रेमींच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा फुटबॉल असो आपलं काम होणार ही खात्री असल्यानं याचमुळं अगदी सातारा सांगली कराडपर्यंत खांडेकर यांच्या कामाची ख्याती पसरली आहे, सध्या फुटबॉल वर्ल्ड कप सुरु असल्यानं दीपक खांडेकर यांच्या बिंदू चौकातील दुकानात लगबग वाढली आहे. फुटबॉलबद्दल नितांत प्रेम असणाऱ्या कोल्हापूरच्या अवलियाबद्दल 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

शिलाई आणि दुरुस्ती करत बनले फुटबॉल प्रेमींच्या गळ्यातील ताईत (ETV Bharat Reporter)

फुटबॉलची सर्व कामे केली जातात : कोल्हापुरातील 1969 पासून वडील राजाराम खांडेकर यांनी पारंपारिक कोल्हापुरी चप्पल विक्री आणि बांधणीचा व्यवसाय सुरु केला होता, काही काळानंतर त्यांचं निधन झालं. यानंतर दीपक खांडेकर यांनी दुकानाची सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला व्यवसाय सुरु केला. त्या काळात वडिलांकडे कोल्हापुरातील मंडळं आणि पेठांमधील लहानगी मुलं तुटले-फाटलेले फुटबॉल घेऊन यायचे, या फुटबॉलवर मायेची फुंकर घालत राजाराम खांडेकर त्याची शिलाई, पंक्चर काढणं अशी कामं करुन देत याची किंमत सुद्धा त्यांनी कधी घेतली नसल्याचं कोल्हापुरातील अनेक नामवंत आणि जुने फुटबॉलपटू सांगतात. हाच वारसा पुढं चालवत दीपक खांडेकर यांनी गेली 32 वर्षे वडिलांनी घालून दिलेल्या आदर्शाप्रमाणे फुटबॉलची शिलाई, पंक्चर काढणं, फुटबॉलमध्ये काटा घुसला असेल तर तो काटा काढून आतील इनर काढून पंक्चर काढून पुन्हा फुटबॉलची शिलाई करणं, फुटबॉलवरचे खराब पॅचेस बदलणं अशी कामं केली जातात. अगदी खरा परिस्थितीतील फुटबॉल आमच्याकडे नवीन करुन दिला जातो. एखाद्या गरीब फुटबॉल खेळाडूकडे पैसे नसतील तरी देखील त्याला मोफत फुटबॉल दुरुस्ती आम्ही करुन देतो, असंही दीपक सांगतात. यामुळं अल्पावधीतच फुटबॉल पंढरी कोल्हापुरात दीपक खांडेकर यांना 'फुटबॉलचा डॉक्टर'अशी पदवी कोल्हापूरकरांनी बहाल केल्याचं दीपक खांडेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Deepak Khandekar Football Doctor
'फुटबॉलचा डॉक्टर' अशी मिळाली ओळख (ETV Bharat Reporter)

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, कराडहून येतात फुटबॉल : कोल्हापुरातल्या सर्व तालीम, पेठ आणि मंडळांमधील फुटबॉल खेळाडू, तसंच गल्लीबोळातील लहानमोठी मुलं या ठिकाणी फुटबॉल दुरुस्तीसाठी येत असतात. कोल्हापूरच्या आसपासच्या भागातील तसंच आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधीलही फुटबॉल या ठिकाणी दुरुस्तीसाठी येत असतात. इतकंच नाही तर शाळेतील फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉल देखील दुरुस्त करण्यासाठी येतात. शालेय क्रीडा स्पर्धा, महाविद्यालयीन स्पर्धांमध्ये फुटबॉल खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो यामुळंच पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणाहून जुने फुटबॉल घेऊन खेळाडू कोल्हापुरातील बिंदू चौकात दीपक खांडेकर यांच्याकडे येतात, त्यांनी दिलेल्या सेवेतून समाधान आणि आनंद घेऊनच कोल्हापुरातून हे खेळाडू परतत असल्याची भावना दीपक खांडेकर यांनी व्यक्त केली.

Deepak Khandekar Football Doctor
'फुटबॉलचा डॉक्टर' अशी मिळाली ओळख (ETV Bharat Reporter)

फिफा विश्वचषकासाठी सजलं दुकान : दर चार वर्षांनी फुटबॉलचं महाकुंभ फिफा विश्वचषक आयोजित केल्या जातं. यंदाही अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको देशात फिफा विश्वचषक स्पर्धा सुरु आहे. त्यासाठी कोल्हापूरकरांनी चौकाचौकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळाडूंचे कट आउट उभे केले आहेत. दीपक खांडेकर यांचं दुकानही विश्वचषकानिमित्त सजवण्यात आलं असून आकर्षक फुटबॉल, दुकानाला केलेली रंगरंगोटी आणि दर्शनी भागात फुटबॉलचे ठेवलेले साहित्य, यामुळं सहाजिकच फुटबॉलपटू खांडेकर यांच्या दुकानाला भेट दिल्याशिवाय पुढं जात नसल्याच्या प्रतिक्रिया कोल्हापूरकरांनी व्यक्त केल्या.




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TAGGED:

DEEPAK KHANDEKAR
FOOTBALL DOCTOR KOLHAPUR
दीपक खांडेकर कोल्हापूर
KOLHAPURI CHAPPAL
FIFA WORLD CUP 2026

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