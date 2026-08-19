मूर्ती लहान कीर्ती महान! 3 वर्षांच्या विवानचा सलग 5 तास स्केटिंगचा थरार; जागतिक विक्रमाची नोंद
भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्यदिनाचं औचित्य साधून, अवघ्या तीन वर्षांच्या विवाननं सलग 5 तास रोलर स्केटिंग करण्याचा चित्तथारक पराक्रम केला.
Published : August 19, 2026 at 5:19 PM IST
कोल्हापूर Skating World Record : एखाद्या गोष्टीची आवड लागली तर त्यामध्ये परिपूर्णता मिळवण्यासाठी वेळ लागत नाही. तसंच अशाप्रकारची काही गोष्ट साध्य करण्यासाठी वयाचंही बंधन नसतं, हे अवघ्या तीन वर्षांच्या विवान साव्यानावर यानं सिद्ध केलं आहे. भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्यदिनाचं औचित्य साधून, विवाननं सलग 5 तास रोलर स्केटिंग करण्याचा चित्तथारक पराक्रम करत जागतिक विक्रमाला गवसणी घातली आहे. कोल्हापूरच्या या चिमुकल्याच्या कामगिरीनं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं असून, क्रीडा विश्वात त्याचं कौतुक होत आहे.
'एक राष्ट्र, अनेक स्वप्नं' संकल्पनेतून साकारला विक्रम : कर्नाटकच्या बेळगाव येथील शिवगंगा रोलर स्केटिंग क्लब आणि एमआयटी पुणे विश्वशांती गुरुकुल स्कूल, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'वन नेशन मेनी ड्रीम्स' या मल्टी-लोकेशन स्केटिंग मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भारताच्या विविध भागांतील सुमारे 100 स्केटिंगपटूंनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला होता. 'एक राष्ट्र, अनेक स्वप्ने' या संकल्पनेतून आयोजित या मॅरेथॉनमध्ये विवाननं सलग पाच तास स्केटिंग करत ही ऐतिहासिक कामगिरी पूर्ण केली.
प्रशिक्षक आणि पालकांचं खंबीर पाठबळ : विवानच्या या यशामागे आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग प्रशिक्षक विनायक पाटील यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं आहे. विवान गेल्या दीड वर्षांपासून पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत आहे. "सुरुवातीला सराव करताना तो लहान मुलांप्रमाणे रडायचा किंवा त्याचं लक्ष लागत नसे," असे प्रशिक्षक विनायक पाटील सांगतात. मात्र प्रशिक्षकांचं योग्य मार्गदर्शन आणि वडील सीए मंजुनाथ साव्यानावर व आईचं प्रोत्साहन यामुळं त्यानं या खेळात गती प्राप्त केली. "नियमित सराव, शिस्तबद्ध डाएट आणि योग्य मानसिक तयारी यामुळंच तो या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकला," असं मतही प्रशिक्षक पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
पाच तासांचा चित्तथारक स्केटिंग विक्रम : सलग पाच तास स्केटिंग करणं हे मोठ्या खेळाडूंसाठीही आव्हानात्मक असतं. तिथं अवघ्या 3 वर्षांच्या मुलानं ही जिद्द दाखवणं थक्क करणारं आहे. या कामगिरीदरम्यान विवान जेव्हा थकायचा, तेव्हा तो थोडा रडायचा, मात्र अशा वेळी त्याला ज्यूस आणि पाणी देऊन पुन्हा प्रोत्साहित करण्यात आलं. न थांबता, एकाग्रतेनं त्यानं आपलं स्केटिंग सुरु ठेवलं आणि हे आव्हानात्मक लक्ष्य साध्य केलं.
जागतिक स्तरावर उमटवली मोहोर : विवानच्या या विक्रमी कामगिरीची दखल वर्ल्ड रेकॉर्ड्स युनियन, ग्लोबल रेकॉर्ड्स अँड रेफरन्स ऑर्गनायझेशन आणि रॉयल युरो बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड यांच्याकडून घेण्यात आली असून त्याला प्रमाणपत्रानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत त्याच्या नावावर एकूण चार वर्ल्ड रेकॉर्ड्सची नोंद झाली आहे. दरम्यान लहान वयात मोठी स्वप्नं पाहून ती पूर्ण करण्यासाठी घेतलेली मेहनत ही अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. विवाननं मिळवलेलं हे यश केवळ साव्यानावर कुटुंबासाठीच नव्हे, तर कोल्हापूर आणि महाराष्ट्राच्या क्रीडा वैभवात भर टाकणारं ठरलं आहे.
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