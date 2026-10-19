कोल्हापूरच्या अमृताचा सातासमुद्रपार डंका! जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत जिंकलं ऐतिहासिक रौप्यपदक
अमेरिकेत पार पडलेल्या 23 वर्षांखालील जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत कोल्हापूरची कन्या अमृता शशिकांत पुजारी हिनं जागतिक व्यासपीठावर भारताचा तिरंगा फडकवला आहे.
Published : October 19, 2026 at 1:14 PM IST
कोल्हापूर Kolhapur Wrestler Amruta Pujari : अमेरिकेतील लास वेगास येथील थॉमस अँड मॅक सेंटर इथं पार पडलेल्या 23 वर्षांखालील जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत कोल्हापूरची कन्या अमृता शशिकांत पुजारी हिनं जागतिक व्यासपीठावर भारताचा तिरंगा फडकवला आहे. महिलांच्या 72 किलो वजनगटात उत्कृष्ट कौशल्याचं प्रदर्शन करत अमृतानं ऐतिहासिक रौप्यपदकाला गवसणी घातली. अंतिम सामन्यात युक्रेनच्या मातब्बर मल्लाविरुद्ध लढताना तिला उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं असलं, तरी या यशानं महाराष्ट्राच्या क्रीडा जगतात आणि कुस्ती क्षेत्रात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
अंतिम फेरीपर्यंतचा वादळी प्रवास आणि रोमांचक लढती : या स्पर्धेत अमृतानं सुरुवातीपासूनच अत्यंत आक्रमक आणि कौशल्याधिष्ठित खेळाचं प्रदर्शन केलं. उपांत्यपूर्व फेरीत तिनं कझाकस्तानच्या झिबेकझान साबीरजानोवा हिचा 7-1 अशा आघाडीनंतर चितपट करुन पराभव केला. त्यानंतर उपांत्य फेरीत अमृतानं चीनची अव्वल मल्ल वेंजिन किऊ हिच्याविरुद्ध 10-8 अशी आघाडी घेत निर्णायक क्षणी तिला चितपट केलं आणि अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला. चीनची ही खेळाडू आशियाई व जागतिक युवा चॅम्पियन राहिलेली असल्यानं अमृताचा हा विजय विशेष कौतुकास्पद ठरला. अंतिम सामन्यात युक्रेनच्या इरिना जाब्लोत्स्का हिच्याविरुद्ध खेळताना अमृता सुरुवातीला 0-6 अशी पिछाडीवर पडली. त्यानंतर जाब्लोत्स्कानं निर्णायक पकड घेत विजय मिळवल्यामुळं अमृताला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं.
कोल्हापूरच्या लाल मातीची परंपरा आणि खडतर प्रवास : अमृता पुजारी ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक शिरोळ या गावची रहिवासी आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात रुजलेल्या कुस्ती परंपरेचा वारसा तिच्या घरातच असून तिचे पणजोबा आणि आजोबांनीही कुस्तीची मैदानं गाजवली होती. तिचे वडील शशिकांत पुजारी हे स्थानिक साखर कारखान्यात काम करतात. गेल्या सात वर्षांपासून अमृता मुरगूड येथील लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक राष्ट्रीय कुस्ती संकुलात सराव करते. आंतरराष्ट्रीय कुस्ती मार्गदर्शक दादासो लवटे, एनआयएस कुस्ती प्रशिक्षक नंदिनी साळोखे आणि दयानंद खतकर यांचं तिला मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलं अभिनंदन : अमृताच्या खेळातील क्षमता पाहून रुबिक्स फाउंडेशन या संस्थेनं तिला आहाराच्या आणि प्रवासाच्या खर्चासाठी दत्तक घेतलं. 2023 मध्ये महिला महाराष्ट्र केसरी ठरलेल्या अमृतानं सोलापूर येथील स्पर्धेतही विजेतेपद पटकावलं होतं. चालू वर्षाच्या मे महिन्यात तिनं 23 वर्षांखालील आशियाई कुस्ती स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवलं होतं, तर आता थेट जागतिक स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावून तिनं आपल्या यशाचा आलेख उंचावला आहे. अमृताच्या या अलौकिक कामगिरीबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत सोशल मीडियाद्वारे अभिनंदन केलं आहे. "कोल्हापूरच्या अमृता पुजारी हिनं जागतिक स्पर्धेत 72 किलो गटात रौप्यपदक पटकावून देशाची आणि महाराष्ट्राची मान उंचावली आहे; तिच्या या जिद्दीला आणि कठोर परिश्रमांना सलाम!" अशा शब्दांत फडणवीसांनी अमृताचं कौतुक केलं आहे.
ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक मिळवणं हेच पुढील ध्येय : आपल्या भावना व्यक्त करताना अमृता पुजारी म्हणाली, "जागतिक स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करताना मनापासून अभिमान वाटतो. या वेळी सुवर्णपदक निसटून रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं असलं, तरी भविष्यात येणाऱ्या राष्ट्रकुल आणि ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये देशासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचा माझा ठाम निर्धार आहे." याशिवाय तिचे मुख्य प्रशिक्षक दादासो लवटेंनी, "अमृताची शिस्त आणि मेहनत पाहता ती नक्कीच ऑलिम्पिक व्यासपीठावर भारताला सुवर्णपदक मिळवून देईल," असा विश्वास व्यक्त केला.
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