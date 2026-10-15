कोल्हापूरच्या पठ्ठ्यानं सातासमुद्रापार रचला इतिहास! भारताला पहिल्यांदाच मिळाली 'चांदी'
कोल्हापूरचा कुस्तीपटू विश्वजीत रामचंद्र मोरेनं गुरुवारी 23 वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ग्रीको-रोमन प्रकारात भारतासाठी पहिलंच रौप्यपदक जिंकलं.
Published : October 15, 2026 at 3:47 PM IST
लास वेगास Vishwajit More : कोल्हापूरचा कुस्तीपटू विश्वजीत रामचंद्र मोरेनं गुरुवारी 23 वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ग्रीको-रोमन प्रकारात भारतासाठी पहिलंच रौप्यपदक जिंकलं. 23 वर्षांखालील जागतिक स्तरावर दोन वेळा कांस्यपदक विजेता असलेल्या मोरेला, पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटाच्या ग्रीको-रोमन अंतिम सामन्यात जॉर्जियाच्या कोबा करुमिद्झेकडून शेवटच्या क्षणी 12-13 असा पराभव पत्करावा लागला. 23 वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत दोन पदकं जिंकणारा मोरे हा एकमेव भारतीय ग्रीको-रोमन कुस्तीपटू आहे. मंगळवारी, तो 23 वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला भारतीय ग्रीको-रोमन कुस्तीपटू ठरला होता.
विश्वजीतनं तीन खडतर लढतींमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानं मेक्सिकोच्या आयझॅक मारिन माटाला 10-8 नं हरवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली, ज्यामुळं उपांत्यपूर्व फेरीत त्याचा सामना इराणच्या 20 वर्षांखालील विश्वविजेता आर्मिन शमसिपूरशी झाला. शमसिपूरला खांद्याची दुखापत झाली आणि मोरेनं चार गुणांच्या थ्रोचा वापर करुन त्याला 8-1 नं पराभूत केलं.
🇮🇳 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐫𝐞𝐬𝐭𝐥𝐢𝐧𝐠! Vishvajit Ramchandra More wins a historic silver medal in the Greco-Roman 55kg category at the U23 World Championships in Las Vegas. More narrowly loses 12–13 to Georgia’s Koba Karumidze in the final seconds of the bout, becoming the first Indian wrestler to reach a Greco-Roman final and win silver at the U23 World Championships. #IndianWrestling #U23WorldChampionships #VishvajitMore #Wrestling— All India Radio News (@airnewsalerts) October 15, 2026
अंतिम फेरीत झाला पराभव : रशियाच्या मलिक गिगिएव्हविरुद्धची उपांत्य फेरीही रोमांचक ठरली, ज्यात दोन्ही पैलवानांनी 'चॅलेंज'चा (पंचांच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी) पुरेपूर फायदा घेतला. अखेरीस, मोरे 6-4 नं जिंकला. 23 वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ग्रीको-रोमन प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला भारतीय पैलवान बनण्याच्या ध्येयानं विश्वजीत अंतिम फेरीत उतरला होता. मात्र, अंतिम फेरीत तो जॉर्जियन पैलवानाकडून पराभूत झाला आणि त्याचं सुवर्णपदक जिंकण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी जॉर्जियन पैलवानानं उपांत्य फेरीत किर्गिझस्तानच्या बार्सबेक असानकोझोएव्हलाही एका अटीतटीच्या लढतीत पराभूत केलं होतं.
यापूर्वीही केली उल्लेखनीय कामगिरी : विश्वजितनं यापूर्वीही आपल्या कारकिर्दीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यानं 2024 आणि 2025 मध्ये सलग दोन वर्षे कांस्यपदक पटकावलं होतं. गेल्या वर्षी सर्बियातील नोव्ही साद इथं झालेल्या अंडर-23 जागतिक कुस्ती स्पर्धेच्या कांस्यपदकाच्या सामन्यात त्यानं कझाकस्तानच्या येरासिल ममायर्बेकोव्हचा 5-4 असा पराभव केला होता.
VISHVAJIT MORE WINS HISTORIC SILVER! 🥈 Vishvajit goes down 12-13 to Georgia’s Koba Karumidze 🇬🇪 in the final seconds of the Men’s 55kg Greco-Roman final. He becomes the FIRST INDIAN EVER to reach a Greco-Roman final at the U23 World Wrestling Championships! 🇮🇳🤼 https://t.co/Cl94nlAbaT— The Khel India (@TheKhelIndia) October 15, 2026
कधी झाली स्पर्धा? : अंडर-23 जागतिक कुस्ती स्पर्धा 2026 मध्ये अमेरिकेतील लास वेगास इथं 12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेची सुरुवात ग्रीको-रोमन प्रकारातील लढतींनी झाली. यानंतर 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान महिला कुस्तीचे सामने, तर 16 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल प्रकारातील लढती पार पडणार आहेत. या स्पर्धेसाठी भारतानं एकूण 21 कुस्तीपटूंचा संघ पाठवला आहे. यामध्ये पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल प्रकारातील 10, महिला फ्रीस्टाइल प्रकारातील 6 आणि ग्रीको-रोमन प्रकारातील 5 कुस्तीपटूंचा समावेश आहे.
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