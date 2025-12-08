ETV Bharat / sports

सातव्या कॅरम वर्ल्डकप स्पर्धेत भारताचा दबदबा; कोल्हापूरच्या अभिजितच्या उत्कृष्ट खेळीनं देशाला दोन सुवर्णांसह एक कांस्यपदक

मालदीव इथं 2 ते 6 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या सातव्या कॅरम वर्ल्डकपमध्ये कोल्हापूरच्या अभिजितनं दुहेरी (डबल) प्रकारात भारताला विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं.

Kolhapur Carrom Player Global Success
अभिजित त्रिपणकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर Kolhapur Carrom Player Global Success : कॅरमपटावर आपल्या अचूक खेळीनं आणि शांत, संयमी स्वभावानं प्रतिस्पर्ध्यांना चकवणारा कोल्हापूरचा अभिजित त्रिपणकर जागतिक मंचावर पुन्हा एकदा झळकला आहे. मालदीव इथं 2 ते 6 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या सातव्या कॅरम वर्ल्डकपमध्ये अभिजितनं दुहेरी (डबल) प्रकारात भारताला विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं. त्याचबरोबर एकेरी गटात तृतीय स्थान आणि टीम प्रकारात आणखी एक सुवर्ण मिळवत कोल्हापूरचा क्रीडा गौरव जागतिक स्तरावर उंचावला आहे.

सातव्या कॅरम वर्ल्डकप स्पर्धेत भारताचा दबदबा (ETV Bharat Reporter)



कशी झाली लढत : कोल्हापूर शहरातील मंगळवार पेठ-शिंगोशी मार्केट परिसरातील रहिवासी असलेला अभिजित सध्या पुण्याच्यावतीनं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करतो. कॅरम वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी त्याची भारतीय संघात निवड झाल्यापासूनच कोल्हापूरमधून अपेक्षांची मोठी लाट पाहायला मिळत होती आणि अभिजितनं त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत आपल्या नेमक्या खेळानं साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. दुहेरी प्रकारात अभिजित त्रिपणकर आणि के. श्रीनिवास या जोडीनं प्रारंभापासूनच दमदार कामगिरी केली. अंतिम फेरीत भारतातीलच अनुभवी खेळाडू संदीप दिवे आणि प्रशांत मोरे यांच्या जोडींविरुद्ध दोन सरळ सेट्समध्ये 24–5, 24–5 असा धडाकेबाज विजय मिळवत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. ही लढत 'ऑल इंडिया फाइनल' ठरली आणि त्यामुळं भारतीय संघानं दुहेरी प्रकारात दुहेरी यश मिळवलं.

carrom world cup
अभिजित त्रिपणकर (ETV Bharat Reporter)

भारतानं पटकावली 14 पदकं : याशिवाय अभिजितनं एकेरी स्पर्धेत तृतीय क्रमांक पटकावून कांस्यपदक मिळवलं, तर टीम इव्हेंटमध्ये त्याच्या दमदार कामगिरीनं भारतीय संघ सुवर्ण सिंहासनावर विराजमान झाला. या तीन पदकांच्या एकत्रित कामगिरीनं अभिजित भारताचा सर्वात यशस्वी खेळाडूंपैकी एक ठरला आहे. भारतानं या स्पर्धेत 7 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 3 कांस्य अशी एकूण 14 पदकं पटकावली. पुरुष गटातील प्रशांत मोरे, महिला गटातील एल. किर्थना आणि काजल कुमारी यांच्यासह अभिजितनं भारताचा दबदबा जागतिक मंचावर अधिक भक्कम केला.

carrom world cup
अभिजित त्रिपणकर (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाला अभिजित : या यशानंतर अभिजित म्हणाला, "मी मूळचा कोल्हापूरचा असून सध्या पुण्यात नोकरीच्या निमित्तानं राहतो. मात्र कोल्हापूरचा असल्याचा अभिमान मला आहे. भारताचं प्रतिनिधित्व करताना मी केलेल्या कामगिरीबद्दल मला देशभरातून शुभेच्छा संदेश येत आहेत. त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. सर्वांकडून मिळणाऱ्या शुभेच्छा आणि आशीर्वादमुळं अजूनच चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत राहील", असं मत अभिजीत त्रिपणकर यांनी व्यक्त केलं आहे. तर अभिजितच्या या यशाची बातमी कोल्हापूरला समजल्यानंतर परिसरात जल्लोष उसळला. शिंगोशी मार्केट परिसरात मित्रमंडळींनी ढोल-ताशांच्या गजरात अभिनंदन केलं. स्थानिक क्रीडाप्रेमी आणि कॅरम संघटनांनी त्याचा सत्कार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान अभिजित त्रिपणकरचा हा विजय केवळ व्यक्तीगत नव्हे, तर कोल्हापूरच्या क्रीडा परंपरेचा अभिमान सांगणारा आहे. आता जागतिक स्तरावर कोल्हापूरचा कॅरमपटू तेजानं झळकतो आहे. त्यामुळं कोल्हापूरच्या प्रत्येक क्रीडापटूची छाती गर्वानं फुलून गेली आहे.

carrom world cup
अभिजित त्रिपणकर (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. ODI क्रिकेटमध्ये 1 ते 10 पर्यंत सर्व क्रमांकावर फलंदाजी करणारे फलंदाज
  2. 4-1-9-6... अर्शद खान बदलला सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत गोलंदाजीचा इतिहास!
  3. टेस्ट आणि वनडे नंतर आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत होणार टी-20 मालिका; कधी आणि कुठं होणार सामने?

TAGGED:

KOLHAPUR CARROM PLAYER
7TH CARROM WORLD CUP
CARROM PLAYER ABHIJIT TRIPANKAR
अभिजित त्रिपणकर
ABHIJIT TRIPANKAR WON 2 GOLD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.