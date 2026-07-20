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'सामना हरलो, पण आमच्यासाठी मेस्सी कायम विजेताच'; कोल्हापुरातील फुटबॉलप्रेमींची भावना!

कोल्हापुरात अर्जेंटिना, ब्राझील आणि पोर्तुगाल या संघांचे अनेक चाहते आहेत. विशेषतः लिओनेल मेस्सी अन् क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे हजारो चाहते शहरात सापडतील.

Kolhapur Messi Fans
कोल्हापुरातील फुटबॉलप्रेमींची भावना! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 4:17 PM IST

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कोल्हापूर : स्पेनने 16 वर्षांनंतर फिफा वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं. रविवारी (19 जुलै) न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा 1-0 असा पराभव केला. निर्धारित 90 मिनिटांच्या खेळानंतरही सामना 0-0 असा राहिला. अशा स्थितीत सामन्याचा निकाल एक्स्ट्रा टाइममध्ये लागला. तिथं, स्पेनचा बदली खेळाडू फेरान टोरेस याने 106 व्या मिनिटाला निर्णायक गोल करत आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला. दुसरा बदली खेळाडू निको विल्यम्स याने दिलेल्या उत्कृष्ट पासमुळे टोरेसला गोल करण्याची ही संधी मिळाली.

दरम्यान, अर्जेंटिनाच्या या पराभवानंतर कोल्हापुरातील लिओनेल मेस्सीच्या चाहत्यांची मोठी निराशा झाली. मेस्सीच्या हातात पुन्हा एकदा विश्वचषक पाहण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलेल्या चाहत्यांचा हिरमोड झाला. पण त्यांच्यासाठी लियोनेल मेस्सी हा कायमच विजेता असल्याची भावना कोल्हापुरातील फुटबॉल प्रेमींनी व्यक्त केली.

कोल्हापुरातील फुटबॉलप्रेमींची भावना! (ETV Bharat)

कोल्हापुरात मेस्सी-रोनाल्डोचे अनेक चाहते : वास्तविक, कोल्हापुरात अर्जेंटिना, ब्राझील आणि पोर्तुगाल या संघांचे अनेक चाहते आहेत. विशेषतः लिओनेल मेस्सी अन् क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे हजारो चाहते शहरात सापडतील. रोनाल्डो-मेस्सीसाठी अनेक फुटबॉलप्रेमींनी रात्री उशिरापर्यंत जागून फिफा वर्ल्डकपचे सामने पाहिले. ब्राझील, पोर्तुगालसारखे बलाढ्य संघ आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडले. पण मेस्सीच्या अर्जेंटिनाने सलग दुसऱ्यांदा फिफा वर्ल्डकपची फायनल गाठली. अशा स्थितीत मेस्सी सलग दुसरा वर्ल्डकप जिंकेल अशी अपेक्षा कोल्हापुरातील चाहत्यांची होती. अंतिम सामन्यापूर्वी कोल्हापुरातील मेस्सी चाहत्यांनी विजयाचा जल्लोष करण्याची जंगी तयारीदेखील केली होती. मात्र, ही संधी चाहत्यांना मिळाली नाही. अर्जेंटिनाला पराभव स्वीकारावा लागल्यानं त्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला.

दरम्यान, अर्जेंटिनाचा पराभव झाला असला तरी, आपल्या आवडत्या खेळाडूप्रती असलेलं प्रेम किंचितही कमी झालं नसल्याची भावना 'मेस्सी वेडे कोल्हापुरी' फॅनक्लबच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. "मेस्सी आमच्यासाठी कायमच महान खेळाडू राहील," अशी प्रतिक्रिया अनेक चाहत्यांनी दिली.

'कोल्हापुरात वर्ल्डकप फायनलची विशेष तयारी' : भारतीय वेळेनुसार रविवारी मध्यरात्री स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात फिफा विश्वचषकाची फायनल झाली. या सामन्यासाठी कोल्हापुरात विशेष तयारी करण्यात आली होती. शहरातील विविध तालमी आणि फुटबॉल मंडळांनी चौकाचौकांत मोठे एलईडी स्क्रीन उभारून सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आयोजित केलं होतं.

यावेळी चाहत्यांकडून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये मेस्सीचे भव्य कटआउट लावण्यात आले होते. अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर विजयाचा जल्लोष करण्याचीही तयारी करण्यात आली होती. मध्यरात्री 12:30 वाजता सुरू झालेला सामना पहाटे 3:30 वाजेपर्यंत रंगला. स्पेननं प्रभावी खेळ करत अर्जेंटिनाचा पराभव केला. अशा स्थितीत मेस्सीला पाठिंबा देणाऱ्या कोल्हापुरातील फुटबॉलप्रेमींची मोठी निराशा झाली.

सामना संपल्यानंतर काही चाहत्यांनी निराशेनं घराचा रस्ता धरला, तर चौकांमध्ये जल्लोषासाठी केलेली तयारीही रद्द करण्यात आली. रात्रभर सामना पाहिल्यामुळे अनेकांची सकाळ उशिरा झाली असली, तरी आपल्या लाडक्या फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीवरील प्रेम कायम राहील, अशी भावना चाहत्यांनी व्यक्त केली.

'मेस्सी आमच्यासाठी कायम महान खेळाडू' : 'मेस्सी वेडे कोल्हापुरी' या फॅनक्लबचा सदस्य रतन पाल याने सांगितलं की, "2022 मध्ये मेस्सीनं विश्वचषक जिंकून आमच्यासारख्या लाखो चाहत्यांचं स्वप्न पूर्ण केलं होतं. यावेळी अंतिम सामन्यात पराभव झाला असला, तरी मेस्सी आमच्यासाठी कायम महान खेळाडूच राहील."

मेस्सीने 18 डिसेंबर 2020 रोजी विश्वचषक जिंकून जगभरातील लाखो चाहत्यांचं स्वप्न पूर्ण केलं होतं. यंदाही मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिना पुन्हा विश्वविजेता होईल, अशी अपेक्षा कोल्हापुरातील चाहत्यांना होती. मात्र, तसं झालं नाही.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना 'मेस्सी वेडे कोल्हापुरी' या फॅन क्लबचे सदस्य विनायक पवार म्हणाले, "खेळात हार-जीत होतच असते. यंदा अर्जेंटिनाला विश्वचषक जिंकता आला नाही, पण आमच्यासाठी मेस्सी कायम विजेता आहे. 18 डिसेंबर हा दिवस आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून सणाप्रमाणे साजरा करतो. त्या दिवशी आम्ही विश्वचषक विजयाचा आनंद पुन्हा अनुभवतो. त्यामुळे आयुष्यभर मेस्सीवरील आमचं प्रेम कायम राहील." यावेळी 'मेस्सी वेडे कोल्हापुरी' या ग्रुपचे सदस्य योगेश मंडलिक, अनिरुद्ध काकरे, स्वप्निल व्हडगे, ऋतुराज कांबळे यांच्यासह इतर फुटबॉलप्रेमी उपस्थित होते.

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FIFA WORLD CUP 2026 FINAL
FIFA WORLD CUP FEVER KOLHAPUR
CRISTIANO RONALDO FANS KOLHAPUR
फिफा मेस्सी फॅन्स कोल्हापूर
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