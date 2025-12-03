ETV Bharat / sports

कोहली आणि गायकवाडची सेंच्युरी पाण्यात, दक्षिण आफ्रिका विजयी, मालिका आणली बरोबरीत

कोहली आणि गायकवाड यांचे शतक आज व्यर्थ गेले. दक्षिण आफ्रिकेनं ३५९ धावांचा पाठलाग करून मालिका बरोबरीत आणली आहे.

By PTI

Published : December 3, 2025 at 10:56 PM IST

रायपूर - विराट कोहलीचे ५३ वे एकदिवसीय शतक आणि ऋतुराज गायकवाडचे पहिले शतक दक्षिण आफ्रिकेच्या एकत्रित प्रयत्नांनी पाण्यात घालवले. येथे भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात पाहुण्या संघाने चार विकेटने विजय मिळवत मालिका बरोबरीत आणली.

३५९ धावांचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेने एडन मार्कराम (११०) च्या शानदार शतक, डेवाल्ड ब्रेव्हिसच्या ३४ चेंडूत ५४ (१ चौकार, ५ सहा) आणि मॅथ्यू ब्रीट्झकेच्या ६८ धावांच्या जोरावर फलंदाजीने आणखी एका दृढ प्रयत्नात विजय मिळवला. मालिकेचा निर्णायक तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना शनिवारी विशाखापट्टणम येथे खेळला जाईल.

दुसऱ्या हाफमध्ये दव पडल्याने फिरकी गोलंदाजांचे काम कठीण झालेच, पण प्रसिद्ध कृष्णा (२/७९) याच्या खराब पुनरागमनामुळेही भारताचे काम पूर्ण झाले नाही. टेम्बा बावुमा (४६) ला बाद करून दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी तोडणाऱ्या प्रसिद्धने अखेर ब्रीट्झकेला लेग-बिफोरवर बाद केले आणि त्यानंतर लगेचच अर्शदीप सिंग (२/५४) ने धोकादायक मार्को जॅन्सन (२) ला बाद केले, परंतु कॉर्बिन बॉश (१५ चेंडूत नाबाद २९) आणि केशव महाराज (१४ चेंडूत नाबाद १०) धावा केल्या. मार्करमने सपाट मैदानाचा वापर करून भारताविरुद्ध पहिले शतक झळकावले आणि दक्षिण आफ्रिकेला मोठे योगदान दिले.

त्याने सुरुवातीच्या भागीदारीत पुढाकार घेतला आणि अर्शदीपने सुरुवातीच्या धावसंख्येसह क्विंटन डी कॉक (८) लवकर गमावला, तरीही मार्करामला बावुमामध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी १०१ धावांची भागीदारी करण्यासाठी एक स्थिर जोडीदार मिळाला. बावुमाने स्ट्राईक तयार करताना मार्करामला आक्रमक राहावे लागले. मार्करामने शक्ती आणि काही कलात्मकतेने चेंडू टोलवले. त्याने भारतीय फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध पायांचा चांगला वापर करताना गोलंदाजांच्या डोक्यावरूनही मारा केला, मोठ्या प्रमाणात दव पडल्याने डाव पुढे सरकत असताना त्यांचे काम आणखी कठीण झाले.

पण सलामीवीराला नशीबाची साथ मिळाली जेव्हा कुलदीप यादवने लाँग ऑनकडे धाव घेत चेंडू यशस्वी जयस्वालच्या हातातून षटकार मारला. जर झेल घेतला असता तर मार्करामचा डाव ५३ धावांवर संपला असता. मार्कराम अखेर हर्षित राणाच्या (१/७०) शॉर्ट ऑफ कटरवर बाद झाला पण त्याच्या बाद झाल्यानंतर ब्रेव्हिस आणि ब्रेत्झके यांनी एकत्र येऊन पुढील ६४ चेंडूत ९२ धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेला सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवून दिले.

ब्रेव्हिसने काही मोठ्या षटकारांसह जलद अर्धशतकानंतर बाद झाला, तर ब्रेत्झकेने सलग दुसऱ्या अर्धशतकात ६८ धावा केल्या. योगायोगाने, ३५० पेक्षा जास्त धावा करूनही भारताने एकदिवसीय सामना गमावण्याची ही दुसरीच वेळ होती. पहिलीच वेळ मार्च २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होती जेव्हा मोहाली येथे ३५८/९ धावा करूनही त्यांना चार विकेटच्या समान फरकाने पराभव पत्करावा लागला होता.

यापूर्वी फलंदाजी करताना, कोहलीचे सलग शतक, गायकवाडचे पहिले शतक (१०५) आणि केएल राहुलच्या जलद नाबाद ६६ धावांच्या खेळीमुळे भारताने पाच बाद ३५८ धावा केल्या. कोहली (९३ चेंडूत १०२, ७ चौकार, २ सहा) आणि गायकवाड (१०५, ८३ चेंडूत १२ चौकार, २ सहा) यांनी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतासाठी तिसऱ्या विकेटसाठी सर्वाधिक भागीदारीचा विक्रम रीसेट केला. त्यांच्या १९५ धावांच्या भागीदारीने यजमानांना मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी दबाव तयार केला.

राहुलने (४३ चेंडूत ६ चौकार, २ सहाकार) सलग दुसऱ्या अर्धशतकासह सलग दुसऱ्या अर्धशतकासह हे सुनिश्चित केलं की, भारत त्यांच्या फलंदाजी क्रमवारीत फेरफार करत राहिला आणि स्टँड-इन कर्णधार वॉशिंग्टन सुंदरच्या पुढे पाचव्या क्रमांकावर आला, भारताला आणखी एक अपयश सहन करावे लागले.

