शतक एक विक्रम अनेक! जे आजपर्यंत कोणत्याही भारतीयाला जमलं नाही ते केएल राहुलनं करुन दाखवलं
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाचा सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलनं एक शानदार शतक झळकावलं.
Published : November 21, 2026 at 10:05 AM IST
वेलिंग्टन KL Rahul Records : वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाचा सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलनं एक शानदार शतक झळकावलं. सामन्याचा दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा राहुल 52 धावांवर नाबाद होता. त्यानं तिसऱ्या दिवशीही आपली प्रभावी फलंदाजी सुरु ठेवत दुसऱ्या सत्रात आपलं 13वं कसोटी शतक पूर्ण केलं. या शतकासह, केएल राहुलनं एक असा अनोखा पराक्रम केला आहे, जो कसोटी क्रिकेटमध्ये इतर कोणत्याही भारतीय सलामीवीरानं केलेला नाही. तो आता दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया (SENA) देशांमध्ये सलामीवीर म्हणून किमान एक कसोटी शतक झळकावणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे.
KL Rahul's 13th Test CENTURY celebration in images 📸📸 #NZvIND | @klrahul https://t.co/23S7ZUy2cS— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
राहुलनं न्यूझीलंडमध्ये झळकावलं आपलं पहिलं कसोटी शतक : सलामीवीर फलंदाज म्हणून केएल राहुलसाठी न्यूझीलंडचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यानं याची सुरुवात एका शानदार शतकानं केली. केएल राहुल आता दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशांमध्ये शतकं झळकावणारा पहिला भारतीय सलामीवीर फलंदाज ठरला आहे. जागतिक क्रिकेटमध्ये या चार देशांमध्ये फलंदाजी करणं सोपं काम नाही आणि हे देश 'सेना' (SENA) देश म्हणूनही ओळखले जातात. आशियाई सलामीवीर फलंदाज म्हणून राहुल आता, माजी पाकिस्तानी फलंदाज सईद अन्वरनंतर, या चार देशांमध्ये शतक झळकावणारा केवळ दुसरा सलामीवीर फलंदाज ठरला आहे.
- Hundred in South Africa. - Hundred in England. - Hundred in New Zealand. - Hundred in Australia. LADIES & GENTLEMEN - MEET KL RAHUL, THE FIRST INDIAN OPENER TO SCORE A TEST CENTURY IN SENA. 🥶🇮🇳 https://t.co/E9wu6en5ce— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 21, 2026
सर्व SENA देशांमध्ये शतकं झळकावणारे आशियाई खेळाडू :
- मोहम्मद अझरुद्दीन
- सचिन तेंडुलकर
- सईद अन्वर
- राहुल द्रविड
- युनिस खान
- कुमार संगकारा
- विराट कोहली
- केएल राहुल
List of Indian openers with a century in every SENA country - 1) KL Rahul 👑 End of list. https://t.co/ao4rc9tGpP— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 21, 2026
SENA देशांमध्ये सर्वाधिक कसोटी शतकं करणारे भारतीय सलामीवीर :
- सुनील गावस्कर: 8 शतकं
- केएल राहुल: 7 शतकं
- यशस्वी जैस्वाल: 3 शतकं
- विनू मांकड: 3 शतकं
- वीरेंद्र सेहवाग: 3 शतकं
- रवी शास्त्री: 3 शतकं
वेलिंग्टनमधील हे शतक, भारतीय सलामीवीर म्हणून केएल राहुलचं 12 वं कसोटी शतक आहे. या शतकासह, त्यानं माजी भारतीय सलामीवीर मुरली विजय (12 शतकं) यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आणि गौतम गंभीर व रोहित शर्मा (प्रत्येकी 9 शतकं) यांना मागे टाकलं. भारतीय सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक कसोटी शतकांच्या बाबतीत आता फक्त सुनील गावस्कर (33) आणि वीरेंद्र सेहवाग (22) हेच राहुलच्या मागे आहेत.
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