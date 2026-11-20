केएल राहुलनं केला मोठा कारनामा! SENA देशांत 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय
वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, भारतीय सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलनं केवळ संयमी खेळीच केली नाही, तर एक ऐतिहासिक विक्रमही रचला.
Published : November 20, 2026 at 3:58 PM IST
वेलिंग्टन KL Rahul Record : वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, भारतीय सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलनं केवळ संयमी खेळीच केली नाही, तर एक ऐतिहासिक विक्रमही रचला. शुक्रवारी भारताच्या पहिल्या डावाची सुरुवात करताना, राहुल दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपताना 116 चेंडूंमध्ये 52 धावांवर नाबाद होता. न्यूझीलंडच्या भूमीवर कसोटी क्रिकेटमधील राहुलची ही पहिलीच अर्धशतकी खेळी आहे, ज्यामुळं तो भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील एका अत्यंत विशेष क्लबमध्ये अग्रस्थानी पोहोचला आहे.
🚨 HISTORY BY KL RAHUL 🔥 - KL Rahul becomes the first Indian opener to score 50+ as an Opener in all SENA countries in Tests. One of the finest Test batters of India. https://t.co/rWwQfxpxPv— Johns. (@CricCrazyJohns) November 20, 2026
यापूर्वी कोणत्याही भारतीयानं केले नव्हती ही कामगिरी : या सलामीच्या फलंदाजानं आता एक असा पराक्रम केला आहे, जो यापूर्वी कोणत्याही भारतीय कसोटी सलामीवीरानं केलेला नाही. केएल राहुल हा दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया (SENA) या चारही देशांमध्ये सलामीवीर म्हणून किमान एक अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्येही केली चांगली कामगिरी : 2014 मध्ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बॉक्सिंग डे कसोटीनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या राहुलची या देशांमध्ये सलामीवीर म्हणून एक प्रभावी कामगिरी आहे. त्यानं ऑस्ट्रेलियातील आठ कसोटी सामन्यांमधील 15 डावांमध्ये 435 धावा केल्या आहेत, ज्यात एका शतकाचा आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. इंग्लंडच्या कठीण परिस्थितीत, त्यानं 13 कसोटी सामन्यांमधील 26 डावांमध्ये 1129 धावा केल्या आहेत, ज्यात चार शतकं आणि तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिकेत, त्यानं पाच कसोटी सामन्यांमधील नऊ डावांमध्ये 240 धावा केल्या आहेत, ज्यात एका शतकाचा आणि एका अर्धशतकाचा समावेश आहे.
KL Rahul in some elite company 👏👏 But whose name are you surprised not to see on this list? 👀 https://t.co/LcziBhnHoo— Cricbuzz (@cricbuzz) November 20, 2026
भारतीय फलंदाजांची उत्कृष्ट कामगिरी : वेलिंग्टन कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, केएल राहुलनं युवा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसोबत मिळून भारतीय डावाला एक मजबूत सुरुवात करुन दिली. दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्या विकेटसाठी 130 धावांची सलामीची भागीदारी केली, ज्यात जैस्वालनं अवघ्या 89 चेंडूंमध्ये 16 चौकारांसह आक्रमक 85 धावा केल्या. न्यूझीलंडच्या भूमीवर कसोटी क्रिकेटमधील भारताची ही चौथी शतकी सलामीची भागीदारी होती आणि 1994 मध्ये नयन मोंगिया व नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या 102 धावांच्या भागीदारीनंतर, न्यूझीलंडच्या भूमीवर 100 धावांचा टप्पा ओलांडणारी भारतीय सलामीच्या जोडीची ही 32 वर्षांतील पहिलीच वेळ होती.
संध्याकाळच्या सत्रात वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीनं यशस्वी जैस्वालला बाद केल्यानंतर, केएल राहुलनं देवदत्त पडिक्कलसोबत मिळून भारतीय डाव सावरला. या जोडीनं दुसऱ्या विकेटसाठी 67 चेंडूंमध्ये नाबाद 29 धावांची भागीदारी करुन 39 षटकांच्या अखेरीस भारताची धावसंख्या 1 बाद 159 पर्यंत पोहोचवली. मागील दोन कसोटी सामन्यांमध्ये सलग दोन शतकं झळकावणाऱ्या देवदत्त पडिक्कलनंही 35 चेंडूंमध्ये 16 धावा करत राहुलसोबत खेळीला सुरुवात केली.
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